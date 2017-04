Monstruöst viktig seger för Deportivo

Depor vann den vitala matchen hemma mot Málaga under lördagen.

Matchfakta

Matchen mot Málaga hade på förhand upphaussats av såväl medier som managern Pepe Mel som kanske den viktigaste matchen på säsongen. Det gick emellertid också väldigt bra för hemmalaget Deportivo som slog gästande Málaga med bekväma 2-0. Segern, som är galiciernas första sedan man slog Barcelona i mitten av mars, skickar upp Depor till 31 poäng och glappet ner till nedflyttningsplatserna ökar till nio poäng inför Sporting Gijóns bortamatch mot Real Madrid Matchen i sig hade inte det högsta underhållningsvärdet den här säsongen men vad gör det just nu? Den första halvleken var ett enda långt sömnpiller och jag kan inte minnas ett enda riktigt farligt läge för något av lagen. Depor låg bra i försvaret och raderade ut Málagas fåtal försök till anfall. Framåt pressade Deportivo bra vilket satte Málaga-försvararna i en del stressande situationer.I den andra halvleken tog Deportivo snabbt tag i taktpinnen och redan två minuter efter halvtid nickade Joselu in 1-0 för hemmalaget. Luisinho slog ett bra inlägg och målmusiken pyntades av ItaloBrothers technodänga Stamp on the ground. Bara en sådan sak. Målskytten Joselu skulle bytas ut en dryg kvart senare till vissa protester från spanjoren som inte förstod varför Pepe Mel valde att plocka av honom, Florin Andone ersatte. Strax därpå skulle också Bruno Gama lämna planen för Pedro Mosquera och det skulle visa sig vara ett genidrag. Efter blott fyra minuter på planen sträckte Mosquera fram sin tå och petade in 2-0 och ItaloBrothers ekade än en gång. Återigen var det ett inlägg, denna gång från höger, som låg bakom målet innan Carles Gil skarvade bollen vidare till Mosquera som alltså bara tåade in bollen bakom Carlos Kameni.Málaga hade inte särskilt många farliga lägen. Andaluserna lyckades skrapa ihop till ett par hörnor som Sidnei och Alejandro Arribas allt som oftast bara nickade undan. Bästa läget hade gästerna i den 80:e minuten när högerbacken Roberto Rosales sköt iväg en riktig kanon stenhårt i ribban. Germán Lux kunde blott se bollen segla över honom men som tur var studsade den ut istället för in.Segern ger Deportivo en del andrum och nu kan man äntligen pusta ut en aning. Det tidigare ganska kärva läget är för en stund utbytt mot en ganska behaglig sådan med nio poäng ner till nedflyttning med sex omgångar kvar att spela. Sporting Gijón ställs dessutom mot Real Madrid i eftermiddag och där lär inte asturierna ha särskilt mycket att säga till om.Försvarsmässigt gör Deportivo en mycket bra match.ochagerade som rena rama väggen centralt. På kanterna stängde, som var osäker på spel inför matchen, ochigen korridorerna. Deportivos båda mål kom dessutom ifrån passningar från ytterbackarna ochkanske har hittat ett vinnande koncept här. Mycket likt Real Madrids sätt att spela under Zinedine Zidane. Lite högre upp i banan gjorde också cementblocketochen bra insats.var inte särskilt nöjd när han byttes ut men ett mål kan han nöja sig med.har varit borta sedan derbyt i mitten av mars men hoppar alltså in och gör sitt tredje ligamål för säsongen. Härnäst väntar nu Real Sociedad borta på Anoeta. En seger i Baskien skulle förmodligen betyda att Deportivo definitivt spelar i Primera División även nästa säsong. Just nu känns det bra.Deportivo de la Coruña: Joselu (47’), Pedro Mosquera (67’)Málaga Club de Fútbol: -Deportivo de la Coruña: Guilherme (22’), Alejandro Arribas (72’), Carles Gil (90+1’)Málaga Club de Fútbol: Recio (23’), Luis Hernández (24’), Charles (72’), Keko (73’), Ignacio Camacho (84’)Estadio de Riazor19,578Alberto Undiano