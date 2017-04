Real Madrid förödmjukade Deportivo

Deportivo föll med tennissiffror på sin egen hemmaborg mot ett nytänt Real Madrid.

Matchfakta

Inför matchen mot Real Madrid fanns vissa förhoppningar om ett bra resultat med tanke på Pepe Mels facit från andra toppklubbar; seger mot Barcelona och kryss mot Atlético. Det gick emellertid aldrig vägen denna gång. Depor blev återigen förödmjukade av Real Madrid hemma på Riazor och det här var nog en av de sämre insatserna för säsongen av ett tafatt Deportivo Precis som väntat klev Alejandro Arribas och Guilherme in i startelvan igen efter sina avstängningar. Dessa två defensiva pjäser hjälpte dock föga. Inte heller Carles Gil , som också återvänt från avstängning, lyckades bidra med något särskilt i offensiven. Real Madrid hade å sin sida roterat en hel del från El Clásico. Matchen i sig är inte särskilt mycket att orda om. Gästerna tog direkt tag i taktpinnen och med lite flyt hade de haft en ledning med 0-4 efter 20 minuter. Matchen hade knappt startat innan Àlvaro Morata rullat in matchens första mål. Innan kvarten var spelad stod det 0-2. Efter det gjorde Deportivo sina bästa minuter i matchen mellan minut 20 till 40. Florin Andone reducerade ställningen och Depor hade vittring på en kvittering innan luften återigen skulle gå ur med Lucas Vázquez 0-3-mål strax innan halvtid.Den andra halvleken var inte särskilt bättre och målen fortsatte att rulla in. Germán Lux fick se tre bollar ramla in bakom sig under den första halvleken men han slapp åtminstone misären i den andra då han gick av skadad redan i halvtid. Prezemyslav Tytón visade varför han vanligtvis sitter på bänken när han fumlade in Casemiros mål i slutet av matchen. Joselu gjorde Deportivos andra mål i den 84:e minuten men då stod klockan på 84 minuter och resultatet var 2-5. Matchen var med andra ord redan körd. Real Madrid lyckades alltså vinna över Deportivo med tennissiffror med sina ”reserver”. Förödmjukande är bara förnamnet.Förlusten känns mer sur än betungande. Själva resultatet i sig är förkastligt givetvis men det förändrar egentligen inte Depors tabellsituation. Det här är ju inte en match vi räknar med tre poäng i direkt. Åtminstone inte längre (det var bättre förr). Galicierna ligger fortfarande sju poäng ovanför nedflyttningsstrecket och det ska nog mycket till om något av lagen under strecket ska klättra förbi A Coruñas stolta gäng.Det endakan ta med sig från den här insatsen är de tjugo minuter man faktiskt spelade hyfsad fotboll i den första halvleken. Real Madrid spelade ut Depor efter noter stundtals men just de 20 minuter man hade före och efter Florin Andones reducering kändes lovande för en stund. Oväntat nog valde Mel att bänkaoch istället satsa på. Har inte Mel lärt sig att Àlex bara kan avgöra mot Barcelona?hade ingen vidare match men förtjänade inte att bytas ut redan i halvtid. Valet att slänga inoch skicka uppsom vänsterytter i den andra halvleken visade sig knappast ge någon offensiv effekt då vänsterkanten mer eller mindre helt isolerades från offensivt spel. Avsaknaden avvar också tydlig en dag som denna.Till helgen väntar nu Osasuna på söndag. Efter två riktigt usla insatser av Deportivo kan en bara önska att laget tänder till och vinner denna viktiga bottenbatalj. Segern mot Málaga för ett par veckor sedan gjorde att laget mer eller mindre säkrade kontraktet men det är farligt att vara självsäker – det vet alla Depor-supportrar. Vad som helst kan hända och spelar man som man gjorde mot Real Madrid eller Real Sociedad i helgen kan det bannemig bli tufft att klara kontraktet i slutändan. Tre poäng i Pamplona känns vitalt och inte alls omöjligt. Något måste ske och det kräver supportrarna. Det var inte ens fullsatt denna afton mot Real Madrid. Det sker dessvärre sällan numer.Deportivo de la Coruña: Florin Andone (35’), Joselu (84’)Real Madrid: Àlvaro Morata (1’), James Rodríguez (14’), Lucas Vázquez (44’), James Rodríguez (66’), Isco (77’), Casemiro (87’)Deportivo de la Coruña: Alejandro Arribas (67’), Joselu (90+2’), Emre Colak (90+3)Real Madrid: Isco (68’)Estadio de Riazor26,788José María Sánchez Martínez