Tino Fernández: ”Vi har inte problem med diskotek i alla fall”

Deportivos president Tino Fernández har hållit presskonferens om säsongen och om sommaren.

Säsongen har precis slutat för Deportivo och laget lyckades i slutändan säkra kontraktet. Det blev emellertid alldeles för spännande i slutet och det var först i den näst sista omgången som det rent matematiskt blev klart att Depor stannar kvar i La Liga . Presidentenhöll presskonferens igår om läget, om säsongen och om vad som kommer att hända under sommaren. Han meddelade bland annat attfortsätter som manager även till nästa säsong och att klubben fortsätter att betala tillbaka den skuld man blev försatta i undertid som president. Han menar vidare att problemet den här säsongen inte bara har varit ekonomiska dock.”Den ekonomiska biten är inte den enda anledningen till vår svaga säsong även om den hade stor påverkan givetvis. Det finns emellertid andra saker som måste analyseras också. Vi saknade mycket kraft i många matcher, både i matcher som vi förlorade och som vi tog poäng i. Exempelvis när vi i januari tog en poäng mot Las Plamas så var jag inte nöjd. Många sådana stunder skedde under säsongen och det ska vi titta extra på.Jag vill dock inte ifrågasätta professionaliteten hos våra spelare eftersom vi inte har problem med att de besöker diskotek eller liknande. Det handlar snarare om att peppa och få laget att spela som just ett lag. Ibland ser man lag som har sämre kvalitet än oss där spelarna har tydliga roller inom laget. Sådana saker måste vi jobba med nu – att bilda oss en lagkänsla. Vi ska inte behöva förlora fler poäng i den 93:e minuten eller liknande. Jag tänker exempelvis på matchen mot Athletic när de slog oss på San Mamés. Det var tre förlorade poäng som förstörde en del av stämningen i laget.”Matchen som Tino tänker på är från den elfte februari när Depor ledde borta i Baskien med 0-1 med tjugo minuter kvar att spela. Athletic skulle senare vända och vinna med 2-1 efter ett mål i den 89:e minuten. Vidare diskuterade Depor-presidenten om vissa individer som. Tino tror inte att Lucas kommer att lämna Arsenal för Deportivo den här sommaren. Han sa också att lagkaptenen, som inte fått mycket speltid, kommer att stanna och att man gör allt för attochfinns med i truppen till hösten.Under säsongen har det också uppdagats en del bekymmer med den radikala delen av Deportivos fanskara – Riazor Blues. Riazor Blues har åtskilliga gånger ropat nidramsor mot Tino Fernández, Deportivo, sportchefenoch övriga som har med klubben att göra. Riazor Blues har under säsongen också drabbats av sanktioner från ligaförbundet för vissa av sina aktioner men det är ett ämne som presidenten helst undviker att prata om.”Min åsikt när det gäller sanktionerna är densamma som den alltid har varit: att vi alltid kommer att försvara klubben. Det har vi alltid gjort. Vi är bara intresserade av att nå så bra resultat som möjligt. Vi vidhåller samma position som tidigare: att det inte finns fog för de sanktioner som anti-våldskommittén har beslutat om.Richard Barral (Deportivos sportchef) kommer att fortsätta jobba för oss. Åtminstone ett år till och åtminstone så länge det är samma ledning som styr Deportivo. Det bestäms ju i januari nästa år. Jag förstår kritiken mot honom och jag förstår kritiken mot mig. De som kritiserar oss kritiserar allt och alla och enligt de själva måste de få uttrycka sig.”deportivo-la-coruna.com