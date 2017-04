Barça kan inte ta något för givet

Dagen är kommen för säsongens absoluta höjdpunkt för Espanyol.

Veckans motståndare: Alla fotbollskännare runt om i världen är mycket medvetna om FC Barcelonas storhet och skicklighet. Laget har alltid varit en av de allra största klubbarna, och har de senaste 10-15 åren vuxit fram till en stormakt inom inte bara den spanska fotbollen utan också på den europeiska scenen. Under mitten och slutet av 00-talet växte den så effektiva och överlägsna ticitaca-spelstilen fram. Man vann ligan tre säsonger i rad mellan 2009 och 2011, och plockade då dessutom två Champions League-titlar.



Det dominanta FC Barcelona som växte fram då, har ersatts av ett lite annorlunda lag som främst grundar sig i att ”Los tres amigos” längst fram levererar poäng efter poäng. Det har de lyckats leva på under de senaste två säsongerna, och de har levt på det tillräckligt för att ta hem de två senaste La Liga-pokalerna. Men i år har vinden vänt. Ett med Barca-mått mätt tidigt uttåg ur Champions League har ackompanjerats av att man länge legat en bit efter Real Madrid i tabellen. Nu ligger man på samma poäng som den vita ärkerivalen från huvudstaden, men med en match mer spelad. Det här innebär, tyvärr för Espanyols del, att det är ett vråltaggat FC Barcelona som knackar på dörren på lördagskvällen. Barca kommer dessutom från en stark insats mot Osasuna senast som slutade med en förkrossande 7-1 seger.



FC Barcelonas trupp är lite skadeskjuten. Den rutinerade centralfiguren Andrés Iniesta vilade från deras senaste träning på grund av ett problem i benet och är ett frågetecken inför lördagens drabbning. Han ska testas på lördagsmorgonen för ett slutgiltigt besked inför kvällen. Sedan tidigare är försvararna Jeremy Mathieu och Aleix Vidal skadade, och även Rafinha missar matchen. Tyvärr för Espanyols del och tvärtom för Barcelonas del är den tekniske trollkarlen Neymar tillbaka efter sin tre matcher långa avstängning.



Trolig startelva:

ter Stegen

S. Roberto - Pique - Umtiti - Alba

Rakitic - Busquets - A. Gomes

Messi - Suarez - Neymar



Läget i Espanyol



Efter en tuff bortamatch mot det nedflyttningshotade Sporting Gijon som slutade med en poäng, kommer blåränderna till spel med samma trupp som reste upp till Gijon förra helgen. En trupp som jag tycker håller kvalitetsmässigt för ungefär den tabellpositionen som man ligger på i nuläget. Ett lag med starka defensiva pjäser i kapten Javi López och David López, ett finessfyllt mittfält med bland annat Quique Sánchez Flores-favoriten Juan Manuel Jurado som stod för matchens prestation senast mot Sporting efter en soloräd som ledde fram till Gerard Morenos kvitteringsmål.



Längst fram är det som vanligt en svajig Felipe Caicedo som vissa matcher kan se ut som Romelu Lukaku och vissa matcher se ut som en riktigt trög och ointresserad anfallspjäs. Caicedo är verkligen en spelare som lever på sin dagsform i allra högsta grad, högsta nivån är enorm samtidigt som lägsta nivån verkligen inte håller klassen. Bredvid honom har vi Gerard Moreno som målade senast och som håller stabil La Liga-klass men som inte riktigt har blommat ut ännu, och det återstår att se om det finns mer att hämta i Moreno.



Espanyol måste fokusera på att hålla kylan nere. Man kan inte hetsa upp sig och stressa över att det är storebror som kommer på besök, och man får inte vika ner sig om ett baklängesmål trillar in. Den här matchen handlar till allra största del om att göra fansen stolta. En lokal Espanyolsupporter måste kunna gå rakryggad till jobbet dagen efter utan att behöva motta hån från sina Barcakollegor. Självklart vore det underbart att kunna sätta käpp efter käpp i Barcelonas snabbrullande toppstridshjul, men spelarnas inställning är det absolut viktigaste i den här matchen.



Det man bör ha med sig truppmässigt inför den här matchen är att mittbacken Óscar Duarte fortsatt är borta, Salva Sevillas återkomst är fortfarande inte nära, Hernán Pérez ankelskada håller honom borta från spel och dessutom missar Álvaro Vázquez matchen på grund av en muskelskada.



Trolig startelva:

Diego López

J. López - D. Reyes - David López - Caricol

Jurado - Fuego - V. Sánchez - Piatti

Moreno - Caicedo



Matchinfo

Plats: Estadi Cornellà-El Prat, Barcelona

Tid: 20:45 den 29/4



Matchen visas på Viasat Sport Premium och Viaplay

2017-04-29 15:10:00

