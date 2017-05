Granada står för motståndet i säsongsavslutningen

Den avslutande matchen för Espanyol säsongen 2016-2017 spelas på Estadio Nuevo los Carmenes i Granada. Espanyol ställs emot det redan nedflyttningsklara rödvitrandiga Granada från Andalusien.

En säsong med både upp- och nedgångar kommer till sin ända ikväll. Det är det redan nedflyttningsklara Granada som står för motståndet, och som vanligt har Espanyol inget direkt att spela för i den sista omgången. Den här matchen avgör var vi avslutar säsongen, och det vi kan slå fast inför matchen är att en topp 10-placering är garanterad. Om Espanyol tar en seger här, och både Alaves och Eibar misslyckas med att vinna sina matcher, är åttondeplaceringen säkrad. Det skulle vara Espanyols placeringsmässigt bästa säsong sedan man slutade just åtta säsongen 2010-2011. En bra placering, men hur bra är det egentligen sett till truppen och lagen vi har framför oss? Jag skulle nog påstå att det är en okej säsong. Inte överraskande bra och absolut inget fiasko. Eibar har överraskat alla med sin säsong såhär långt, och Alaves trupp är ungefär likvärdig med det vi har att ställa upp med.Vi tar oss till den här matchen efter en snöplig 0-1 förlust mot Valencia i den senaste omgången. En väldigt jämn match spelmässigt där oavgjort hade varit det rättvisa resultatet. Att få med sig en poäng från den matchen hade känts bra inför den avslutande omgången, att utgå ifrån samma poäng som lagen vi konkurrerar om platserna 8-10 med. Istället blev det noll poäng, och det är inte godkänt. Visst, vi spelade stabilt och stundtals bra, men att inte få med sig något känns inte rättvist. Nu kommer ett revanschsuget Espanyol tillbaka ut på planen. I senaste matchen startade varken Rubén Duarte eller Felipe Caicedo , och vi kan nog räkna med att de hålls utanför startelvan även i kvällens match. Jag tror att det kommer att ställas upp med samma lag som spelade senast mot Valencia, då vi hade bra kontroll över matchen och det såg bättre ut stundtals än när Caicedo har varit där uppe.Det blir dock ett bortfall från senaste matchen. Javi Fuego har rapporterats sjuk, och missar Granadamatchen. Sedan tidigare är Salva Sevilla borta, kaptenen Javi López missar även den sista matchen, Oscár Duarte är borta även en bit in på nästa säsong och årets reservmålvakt Roberto är skadad.Diego LópezMarc Navarro - Diego Reyes - David López - Aaron MartinHernan Pérez - Victor Sánchez - Marc Roca - José Manuel JuradoGerard Moreno - Leo BaptistãoGranada har misslyckats fatalt under den här säsongen. Laget kommer till sin sista hemmamatch med sju raka förluster i seriespelet, och nye tränaren Tony Adams har inte lyckats ändra på någonting sedan hans minst sagt oväntade entré på den spanska fotbollsscenen. På de senaste sju matcherna har man släppt in 18 mål. Ett facit som ingen tränare kan vara nöjd med, och särskilt inte en försvarsgeneral och legend som Tony Adams. Granadaledningen hoppades på ett tätat försvar efter engelsmannens intåg i klubben, något som verkligen inte har skett. Ingen ser något sorts hopp kring den här klubben, och vi får för Granadas skull hoppas att det inte blir en Blackpool-utveckling. Dock är risken liten, då pengar finns i klubben efter den kinesiske affärsmannen Jiang Lizhangs intresse i den spanska klubben. Det man måste ha i åtanke är att hela laget är inlånat från diverse klubbar, och om den kinesiske ägaren drar sig ur kan det bli en riktigt plågsam utveckling för Granada.Fyra spelare saknas i Granada inför kvällens drabbning. Mittbacken Matthieu Saunier är borta på grund av en muskelskada, den Swansea-inlånade vänsterbacken Franck Tabanou missar säsongsavslutningen med en ankelskada, den Dynamo Kiev-ägda anfallaren Artem Kravets är också borta med en muskelskada och Roma-lånet Ezequiel Ponce är med Argentinas trupp på U20-VM i Sydkorea.Guillermo OchoaRuben Vezo - David Lomban - Sverrir Ingi Ingason - Gaston SilvaJeremie Boga - Martin Hongla - Victorien Angban - Rene Krhin - Andreas PereiraAdrian RamosVar? Estadio Nuevo los Carmenes, GranadaNär? 19/5-2017 kl.20.45Varför? Gerard MorenoVar kan jag se matchen? Viasat Sport Premium och Viaplay