Bottenstriden: ”Det ska till ett mirakel om de klarar sig”

Sju lag riskerar nedflyttning inför slutspurten av La Liga. Redan nu går det dock att urskilja tre starka kandidater som mest troligt tar sitt avsked från Spaniens finrum.

Det återstår inte särskilt mycket av La Liga -säsongen denna gång och det börjar dra ihop sig i såväl toppen som i botten av tabellen. I den här artikeln analyserar jag bottenskiktet av La Liga inför den 32:a omgången.Säsongen 2015/16 krävdesför att hålla sig kvar i La Liga.Säsongen 2014/15 krävdesför att hålla sig kvar i La Liga (varav ett lag även åkte ut på 35 poäng).Säsongen 2013/14 krävdesför att hålla sig kvar i La Liga.Säsongen 2012/13 krävdesför att hålla sig kvar i La Liga.Säsongen 2011/12 krävdesför att hålla sig kvar i La Liga.Med de senaste fem säsongerna i minne krävs det 38,6 (39 poäng avrundat uppåt) i genomsnitt för att klara kontraktet. Klubbar som redan nu har 38 poäng eller mer kommer därför inte att räknas med som ett bottenlag. Bottenstriden i år ser därmed ut på följande sätt:14. Málaga CF 33p15. Real Betis 31p16. Deportivo de la Coruña 28p17. CD Leganés 27p----------18. Sporting de Gijón 22p19. Granada CF 20p20. CA Osasuna 17pDeportivo (borta), Valencia (hemma), Granada (borta), Sevilla (hemma), Celta Vigo (hemma), Real Sociedad (borta), Real Madrid (hemma)Det lag som inför slutomgångarna har bäst läge att hålla sig kvar är givetvis Málaga. Andaluserna har fått ett uppsving sedan Míchel tagit över klubben från uruguayanen Marcelo Romero fått sparken. Laget har två raka segrar där 2-0-segern hemma på La Rosaleda mot Barcelona visade lagets kvalitet. Trots en svajig säsong och ett relativt svårt spelschema kvar så är jag säker på att Málaga får ihop sex poäng så de når de åtråvärda 39 poängen i slutändan.95 %Eibar (hemma), Celta Vigo (borta), Athletic Bilbao (borta), Deportivo Alavés (hemma), Leganés (borta), Atlético Madrid (hemma), Sporting Gijón (borta)Likt Málaga har Betis haft en väldigt svajig säsong som inte alls har gått som planerat. Víctor Sánchez tog över rodret från den misslyckade Gustavo Poyet som gjorde sig omöjlig med fansen och i princip hela klubben. Víctor lyckades sansa klubben en aning men resultaten har på senaste tid uteblivit och Betis har dragits ned i bottenstriden på allvar. Om vi går efter genomsnittet ska alltså Betis kamma ihop omkring sju-åtta poäng till för att hålla sig kvar. Sett till spelschemat kan det bli en tuff uppgift men eftersom det är många lag som haltar bakom kommer Betis att klara sig kvar.80 %Málaga (hemma), Real Sociedad (borta), Real Madrid (hemma), Osasuna (borta), Espanyol (hemma), Villarreal (borta), Las Palmas (hemma)Pepe Mel tog över Deportivo när laget inte hade vunnit en endaste match under 2017. Inledningsvis gick det också bra för Depor under Mels ledning med poäng mot Atlético samt seger mot Barcelona. Nu har laget emellertid hamnat i en formsvacka igen. Spelschemat ser ganska komfortabelt ut och framförallt de tre sista omgångarna då man möter lag som förmodligen inte har någonting att spela för längre. Det kommer att krävas åtminstone två-tre segrar för att vara helt på det torra och det klarar nog laget av sett till det återstående spelschemat. Jag flaggar för skrällseger för Depor hemma mot Real Madrid.65 %Espanyol (hemma), Villarreal (borta), Las Palmas (hemma), Eibar (borta), Real Betis (hemma), Athletic Bilbao (borta), Deportivo Alavés (hemma)Leganés debutsäsong i La Liga har blandat fina prestationer med stora dippar. Med sju omgångar kvar att spela ligger laget alltså fem poäng ovanför strecket och med tanke på förutsättningarna inför säsongen har Leganés ändå gjort en bra säsong. Madrid-klubben är också det enda laget som inte har bytt tränare under året av bottenlagen – Asier Garitano har suttit stabilt på sin post. Spelschemat ser lovande ut och med tanke på att lagen under känns väldigt svaga kommer Leganés att klara kontraktet.70 %Real Madrid (hemma), Osasuna (borta), Espanyol (hemma), Villarreal (borta), Las Palmas (hemma), Eibar (borta), Real Betis (hemma)Det var ett emotionellt avsked från Abelardo när han lämnade Sporting i mitten av januari. Laget var redan då i kris och läget såg mer eller mindre hopplöst ut. Dessvärre har läget blivit ännu sämre under Rubis ledning och mycket ska falla på plats för att Sporting ska klara sig kvar. Förutom Osasuna möter man ingen direktkonkurrent i botten utan man kommer behöva skrapa ihop poängen mot mittenlagen/topplagen. Det ser dock tungt ut i dagsläget men av lagen som ligger under strecket har Sporting det bästa utgångsläget. Tyvärr tror jag emellertid att asturierna får tacka för sig denna gång.30 %Celta Vigo (hemma), Sevilla (borta), Málaga (hemma), Real Sociedad (borta), Real Madrid (hemma), Osasuna (borta), Espanyol (hemma)Granada har gjort ett sista försök att klara sig kvar när stadens egen Lucas Alcaraz fick sparken i början av den här veckan. Tidigare under säsongen fick även Paco Jémez sparken från den andalusiska klubben och Tony Adams, som ersätter Alcaraz, blir den tredje managern den här säsongen. Man kan med andra ord säga att Granada har genomlidit en kaossäsong. Senast laget vann var första mars och man ligger redan inför slutspurten sju poäng bakom Leganés. Jag ser inte hur Granada ska lyckas klara sig kvar.10 %Atlético Madrid (borta), Sporting Gijón (hemma), Barcelona (borta), Deportivo (hemma), Valencia (borta), Granada (hemma), Sevilla (borta)Säsongens bedrövligaste lag alla kategorier har på något underligt sätt vaknat till liv. Pamplona-gänget har radat upp två raka segrar inför helgen vilket bara det är fascinerande med tanke på att laget tidigare bara hade vunnit en match på hela säsongen. I skrivande stund ligger Osasuna tio poäng upp till säker mark. Spelschemat inkluderar möten med direkta rivaler i botten och otroligt tuffa bortamöten med topplagen. Det har inte funnits något lag i mitt minne som haft ett sämre utgångsläge än vad Osasuna har just nu på länge. Det ska till ett mirakel om Petar Vasiljevic lyckas hålla laget kvar i Primera División.1 %*****Slutsatsen av den här bottenanalysen är alltså att Sporting Gijón, Granada och Osasuna får lämna La Liga. De lag som redan nu innehar nedflyttningsplatserna alltså. Sett till poängskörden lär det förmodligen krävas något mindre än genomsnittet på 39 poäng för att hålla sig kvar. Dock får vi inte glömma bort att det många gånger svänger rejält i botten mot slutet av säsongen. Det ska emellertid till väldigt mycket om något av de lag som nu ligger under nedflyttningsstrecket ska klara sig kvar.