Ikväll ska en ny kung krönas

En av Europas hetaste spelare är på väg att skriva fotbollshistoria. Hans karriär däremot har kantats av allt annat än en spikrak väg till toppen. Här är berättelsen om Atlético Madridspelaren, Saúl Ñíguez.

Saúl Ñíguez föddes den 21 november 1994 i Elche, Alicante. Hans pappa, José Antonio spelade fotboll för just Elche som anfallare. Även hans bröder spelar fotboll så att det skulle bli en fotbollsspelare av Saúl var kanske inte så konstigt.Det som skiljer honom från många andra stjärnor är hans väg till där han är idag, på toppen. Det var inte givet att han ville fortsätta med fotbollen efter allt han har gått igenom på det personliga planet. Och visst är han en inspirationskälla som fler människor kan ta lärdom av.När Saúl lämnade sin födelsestad Elche för att spela i Real Madrid 2006 var han bara 11 år. Hans tid i Los Blancos blev allt annat än en solskenshistoria. Han blev mobbad och utfryst i huvudstadsklubben. Bland annat stal hans "lagkamrater" hans skor och mat. De såg även till att han ställdes utanför ett träningsläger med klubben för saker han inte hade gjort.Trots att Saúl försökte förklara sin oskuld fortsatte trakasserierna. Några spelare författade ett brev till tränaren och skrev under med Saúls namn. Det slutade med att han var tvungen att lämna klubben och skrev istället på för rivalerna Atlético Madrid under 2008.I Atlético tog karriären fart och redan som 17-åring debuterade han i A-laget, 2012. Vid det här laget hade han debuterat i ungdomslandslaget där han samma år vann U19-EM med Spanien. Efter att ha blivit utlånad till Rayo Vallecano under ett år återvände han till Atlético Madrid där han tog chansen och har idag en given roll i A-laget.I derbyt mot sin förra klubb Real Madrid (2015) nätade han med en vacker cykelspark. Ett mål som såklart betyder mycket mer än ett vanligt mål för Saúl. Sedan händer något fruktansvärt i Champions League matchen mot Leverkusen. Vid en tuff situation spräckte han njuren och hans liv var hotat. Han spydde flera gånger på väg av från plan och tappade sedan känseln av armar och ben. Saúl blev inlagd på sjukhus i Tyskland under fyra dagar.– Det var den värsta kvällen i min karriär. Inte bara på grund av skadan utan för att se min pappa gråta, sa Saúl när han berättade om skadan för pressen.Endast fem veckor senare var han tillbaka på fotbollsplanen. Bestämd att detta inte var slutet. Han gjorde mål mot Cordoba i sin comeback. Sedan dess har det blivit över 100 matcher för Atlético, men inte utan komplikationer. Saúl måste byta blod efter varje träning eller match.– I två år har jag spelat med en intern kateter, det har varit en väldigt jobbig tid. Jag har riskerat min egen hälsa för att försvara mitt lags färger och uppfylla min dröm.Hans målmedvetenhet har verkligen tagit honom till där han är idag. Inte bara hans titlar sedan tidigare talar för det. Nu tar han hela Europa med storm under pågående U21-mästerskap och ikväll kan han lägga två nya titlar på meritlistan, Europamästare med Spanien och dessutom vinna skytteligan.#AporlaquintaKällor: Wikipedia, Marca, TFR, WhoScored