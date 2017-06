Komplicerad match mot Makedonien väntar

Efter ett kort besök i Murcia där landslaget kryssade mot Colombia har det återigen blivit dags för bortamatch och VM-kval, denna gång med Makedonien som värdar.

Fakta

Matchen mot Colombia var väldigt tydligen mest bevis på att även b-lags uppsättningen av landslaget hyser en stor mängd kvalité och kan matcha sig någorlunda väl med de skickligare landslagen.Makedonien kan inte tänkas komma till matchen med särskilt mycket hopp, man plockade sin första vinst i gruppspelet sist men det kom förvisso mot Liechtenstein som med all respekt har varit slagpåsar i dessa sammanhang.Grupp G har däremot visat sig vara otroligt jämnt och med största sannolikhet kan varenda poäng spela en avgörande roll när det hela ska avgöras. Italien ligger på lika många poäng som Spanien, där Spanien dock leder gruppen tack vare målskillnad. Bägge har kassat in 13 poäng. Bakom dessa ligger Israel och lurar med 9 poäng. Minsta poängtapp skulle kunna leda till att man förlorar förstaplatsen och att Israel eventuellt hamnar inom slagavstånd.De GeaCarvajal – Ramos – Pique – AlbaThiago – Busquets – IniestaDavid Silva – Diego Costa – IscoDet kommer bli intressant att se huruvida Isco nu på permanent basis inkorporeras in i startelvan efter en fantastisk vår där han spelade avgörande roll för sitt Real Madrid s framgångar. Utöver detta råder det fortfarande osäkerhet kring forwards-rollen där Diego Costa tycks bli slängd åt sidan av Chelsea med en osäker framtid framför sig, detta samtidigt som Morata trots bristande speltid ändå har lämnat avtryck i Real Madrid och där även han kan tänkas lämna i sommar.Man kan dock vara säker i att Lopetegui inte tar några allt för stora risker i en match som inte är fri från komplikationer. Samtidigt blir det svårt att gå fel med startelvan då överraskande många spanska spelare kom till landslagssamlingen med fantastiska säsonger i ryggen.På pappret bör förväntningarna vara tre poäng, men Makedonien kommer göra allt de kan för att göra en jämn match av det hela.FYR Makedonien - Spanien11 juni 2017, klockan 20:45Arena Filip IITips: 0 - 2