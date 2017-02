La Liga-podden: ”Barça känns fullständigt fantasilösa”

I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om Soldados comeback i Villarreal, om Granadas pånyttfödda form, om arenadebaclet i Copa del Rey och om Real Madrids ilska med Celta Vigo. Dessutom läggs stort fokus på Champions League och Barcelonas plattmatch mot PSG.

0 KOMMENTARER 135 VISNINGAR 0 KOMMENTARER135 VISNINGAR DANIEL JAKOBSSON

laligapodden@gmail.com / daniel.jakobsson@svenskafans.com

På Twitter: @DanneJakobsson

2017-02-21 10:00:00 laligapodden@gmail.com / daniel.jakobsson@svenskafans.comPå Twitter: @DanneJakobsson2017-02-21 10:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Spanien

Spanien

2017-02-21 10:00:00

Spanien

2017-02-07 10:00:00

Spanien

2017-01-31 10:00:00

Spanien

2017-01-24 10:00:00

Spanien

2017-01-17 10:00:00

Spanien

2016-12-24 10:00:00

Spanien

2016-12-23 10:00:00

Spanien

2016-12-22 10:00:00

Spanien

2016-12-21 10:00:00

Spanien

2016-12-20 10:00:00

ANNONS:

I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om Soldados comeback i Villarreal, om Granadas pånyttfödda form, om arenadebaclet i Copa del Rey och om Real Madrids ilska med Celta Vigo. Dessutom läggs stort fokus på Champions League och Barcelonas plattmatch mot PSG.I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om Rayos starka politiska vänsteråsikter, om Neymars dåliga målform, om uppskjutna matcher och Valencias katastrofala resultat mot Eibar.I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om Copa del Rey-lottningen, Rafael Márquez politiska karriär, Real Madrids ryck i La Liga och domarskandalen i Betis – Barcelona. Det blir också mycket snack om Silly Season sista timmar.I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om kontroverserna kring Ramos och Piqué, om Abelardos avsked från Sporting, om bråken i Celta Vigo och Valencias nya ”segertåg”. Dessutom läggs stort fokus på Granada CF.I årets första avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om tre avgående managers, Copa del Rey-lottningen och Silly Season. Ett stort fokus läggs även på det senaste inom den spanska fotbollsvärlden.Årets julkalender innehåller 24 olika målgörare i det spanska landslaget. Spelaren som gömmer sig under lucka 24 är ingen mindre än David ”El Guaje” Villa.Årets julkalender innehåller 24 olika målgörare i det spanska landslaget. Dan före dan öppnar vi en lucka som innehåller VM-hjälten från 2010: Andrés Iniesta.?Spanienredaktionens julkalender börjar komma till sitt slut. Bakom dagens lucka gömmer sig Julen Guerrero, mannen som enbart spelade för Athletic Bilbao under hela sin karriär.Årets julkalender innehåller 24 olika målgörare i det spanska landslaget. Spelaren som gömmer sig under lucka 21 spelade nästan hela sin karriär i Real Madrid.Årets julkalender innehåller 24 olika målgörare i det spanska landslaget. Spelaren som gömmer sig under lucka 20 är ingen mindre än försvarsgestalten Luis Regueiro.