La Liga-podden: ”Monchi kommer att saknas något oerhört i Sevilla”

I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om Barcelonas nya tränare, om Ronaldos staty, om Sevillas usla form och om Champions League-lottningen. Dessutom läggs stort fokus på det spanska landslaget.

Vem är Juan Carlos Unzue som ryktas ta över Barcelona ? Vad ska egentligen Ronaldos staty föreställa? Varför mår det spanska landslaget så bra under Lopetegui? Är det en bra idé att införa videodomare även i La Liga ? Vad är det egentligen som händer i Sevilla just nu? Hur mycket kommer Monchi att saknas? Fick Atlético en drömlottning när de lottades mot Leicester i CL?Frågor som dessa och många fler diskuterar veckans panel. Sam avslutar programmet med Veckans Toquero och Veckans Faubert.Daniel Jakobsson och Sam SaidiFölj oss på Facebook här Om ni vill att panelen ska diskutera en särskild fråga eller ett särskilt ämne så kan ni skicka in era synpunkter till. Skriv ”Veckans fråga” i ämnesraden. Det går även bra att skriva era tankar och frågor på vår Facebook-sida.