La Liga-podden: ”Real Madrid vinner ligan med tolv poäng”

I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om Copa del Rey-lottningen, Rafael Márquez politiska karriär, Real Madrids ryck i La Liga och domarskandalen i Betis – Barcelona. Det blir också mycket snack om Silly Season sista timmar.





Frågor som dessa och många fler diskuterar veckans panel. Sam avslutar programmet med Veckans Toquero och Veckans Faubert.



Deltagare är Daniel Jakobsson och Sam Saidi



Vilka ställs mot varandra i finalen av den spanska cupen? Har de spanska klubbarna råd att tacka nej till de kinesiska klubbarnas pengar? Är det inte dags för målkameror i La Liga snart? Vad har hänt mellan Ronaldos relation till Real Madrid -supportrarna? Kommer Fabian Orellana att stanna kvar i La Liga? Vilken spelare är född att vara rotationsspelare? Om ni vill att panelen ska diskutera en särskild fråga eller ett särskilt ämne så kan ni skicka in era synpunkter till laligapodden@gmail.com. Skriv "Veckans fråga" i ämnesraden.

