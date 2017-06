La Selección kryssade i Murcia

Julen Lopeteguis obesegrade svit höll i sig när Spanien spelade 2-2 med Colombia.

Matchfakta

Spanien är alltså fortfarande obesegrade under Julen Lopeteguis ledning sedan han tog över som förbundskapten efter sommarens misslyckade EM. För motståndet denna onsdagskväll stod ett Colombia som mönstrade en stark startelva med namn som James Rodriguez, Radamel Falcao och Juan Cuadrado.Spaniens startelva var något mer b-betonat då spelare som Pepe Reina, Nacho, Pedro, Asier Illaramendi och Iago Aspas samtliga fick chansen från start. Spanien har emellertid en match i VM-kvalet redan nu på söndag mot Makedonien (borta) som givetvis prioriteras högre. Matchen mot Colombia var i sig en stundtals underhållande tillställning med fyra mål, två bra lag och högt tempo.I den 21:a matchminuten drar David Silva igång ett anfall med hög fart när han stjäl tillbaka en förlorad boll. Bollen hamnar ute till Pedro på högerkanten och spelar den rakt in i banan där en annars inte van 100-meterslöpare Silva finns som petar in bollen. Bra tempo rakt igenom och ett mål som landslagets bästa spelare de senaste två åren låg bakom helt och hållet självt och det var fint att han fick sätta foten till också.De många Colombia-supportrarna på plats i Murcia fick också anledning att jubla i den första halvleken. Efter stort schabbel i det spanska försvaret kunde Edwin Cardona lyfta en boll över en förtvivlad Pepe Reina. Ytterst oklart vad César Azpilicueta gör i den situationen (googla målet). Vuvuzuelerna, som en hade hoppats skulle försvinna för sju år sedan, fick anledning att överrösta en hel stad igen när Falcao nickade in 1-2 tio minuter in i andra halvlek efter en hörna.Spanien, med sitt bollinnehav, lyckades i slutet av matchen tillslut luckra upp colombianerna och rädda Lopeteguis förlustfriasvit. Saúl hittade in med en boll i straffområdet som Àlvaro Morata nickade in tre minuter från full tid.Härnäst väntar alltså Makedonien i Skopje. La Selección har redan ett väldigt bra utgångsläge i gruppen och det ska mycket till om man lyckas missa VM. Makedonien hade inför förra omgången förlorat samtliga sina VM-kvalmatcher men segern mot Liechtenstein senast gör att laget inte behöver oroa sig över jumboplatsen på ett tag åtminstone.För Spaniens del gäller det att fortsätta på den här otroliga Lopetegui-formen som har visat sig sedan hans övertagande från Vicente del Bosque. Lopetegui har gjort det väldigt bra hittills och det är kul att se det spanska landslaget spela fotboll igen. Det har varit några tuffa år för La Selección men det verkar ordna upp sig som Sven Melander en gång sa.Spanien: David Silva (22’), Àlvaro Morata (87’)Colombia: Edwin Cardona (39’), Radamel Falcao (55’)Spanien: Jordi Alba (31’), David Silva (36’), Asier Illarramendi (90+3’)Colombia: Juan Cuadrado (31’), Davinson Sánchez (45’), Pablo Armero (71’)Estadio Nueva Condomina (Murcia)Slavko Vincic (Slovakien)2-2