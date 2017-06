Lopetegui ska behålla sin förlustfria svit

Inför VM-kvalmatchen mot Makedonien på söndag träningsspelar Spanien ikväll mot Colombia.



Det spanska landslaget fortsätter att lägga sina landslagsmatcher på olika arenor runt om i landet. Nu har turen kommit till Murcia att få arrangera en match. Hemmamatchen mot Colombia spelas på Estadio Nueva Condomina i just Murcia.Spanien ser fortsatt stabilt ut under “nya” tränaren Julen Lopetegui. Sedan han tog över för snart ett år sedan har Spanien ännu inte förlorat. Dessutom har flera spelare fått debutera i La Roja under Lopetegui som till synes verkar omtyckt av landslagsspelarna i stort.La Rojas tränare Julen Lopetegui har tagit ut följande Spanientrupp till matcherna mot Colombia och och Makedonien:Pepe Reina (Napoli)David De Gea (Manchester United)Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)Sergio Ramos (Real Madrid)Gerard Piqué (FC Barcelona Jordi Alba (FC Barcelona)Nacho Monreal (Arsenal FC)Sergio Roberto (Barcelona)César Azpilicueta (Chelsea FC)Dani Carvajal (Real Madrid)Nacho (Real Madrid)Andrés Iniesta (FC Barcelona)David Silva (Manchester City) Sergio Busquets (FC Barcelona)Koke (Atlético de Madrid)Thiago (Bayern München)Isco (Real Madrid)Marco Asensio (Real Madrid)Asier Illarramendi (Real Sociedad)Pedro (Chelsea FC)Àlvaro Morata (Real Madrid)Diego Costa (Chelsea FC)Vitolo (Sevilla FC)Iago Aspas (Celta de Vigo)Gerard Deulofeu (AC Milan)Återigen är Iago Aspas uttagen, hans vår i La Liga har varit bra. Frågan är om han får spela. Anfallsspelet har verkligen sett olika i Spanien och i vissa matcher har de inte ens startat med en enda renodlad forward. Troligtvis startar Morata matchen då han även aspirerar på en startplats i VM-kvalmatchen mot Makedonien på söndag.Ett annan spelare som har varit bra i år är Chelseas César Azpilicueta, förutom att han är nybliven Engelsk mästare har han spelat samtliga minuter i ligan för Londonklubben.Colombia är ett svårslaget motstånd. På de senaste fyra matcherna har de hållit nollan i samtliga och mot europeiska lag har den colombianska tränaren José Nestor Pekerman's vunnit fyra och spelat en oavgjord.Kvällens match är slutsåld och publiken förväntar sig nog en seger. Spanien har mött Colombia två gånger förut och aldrig i tävlingssammanhang. Senaste mötet spelades på Bernabeustadion och slutade med en 1-0 seger till hemmalaget.Spanien - Colombia7 juni 2017, klockan 20:30Estadio Nueva Condomina, Murcia2-1