Och sedan vinner alltid tyskarna

Spanien gick för en femte titel i U21-finalen. Det blev istället en kväll där gulddrömmar byttes ut mot frustration, nederlag och besvikelse.

Om Spanien i de tidigare matcherna i turneringen presterade en briljant fotboll och idérik, smart och anfallsfyllt spel blev finalen raka motsatsen. Ingen spelare i det spanska laget kom upp till normal standard.Att Tyskland kontrollerade matchen med mycket bollinnehav gjorde till en början inte så mycket. Spanien öppnade lågt av en anledning, att kunna säkra bakåt och gå på kontringar. Något som La Rojita är riktgt duktiga på. Problemet var bara tyskarnas kompakta defensiv.Det pratades en hel del om Deulofeu, både inför och under matchen. Det blev tidigare klart att han återvänder till Barcelona . Om det var någon spelare som ville framåt i finalen så var det han och de flesta bollar gick via Deulofeus högerkant. Men inte ens han kan titta tillbaka på finalkvällen och känna sig nöjd med sin prestation.Med Tysklands offensiv och bollinnehav var det ingen skräll att en boll skulle hamna i nätmaskorna. När Weises nickskarv letade sig in i den bortre gaveln syntes det tydligt hur luften gick ur de spanska spelarna. Det var precis som att det värsta som kunde hända just hade skett. Detta trots väldigt mycket tid kvar. Nej, de trodde helt enkelt inte på sig själva och att de skulle kunna vända.Precis så blev det. Spanien förmådde sig inte att få ut speciellt mycket av sina anfall oavsett hur många som spelare som följde med i offensiven. Flertalet individuella misstag med för svåra passningar (eller egentligen inte svåra utan bara dåliga) som gav tyskarna chansen att ta tillbaka kommandot.Albert Celades låter av någon okänd anledning Denis Suarez sitta kvar på bänken i en match där han kunde varit skillnaden. Inaki Williams kom istället in och skulle bli den injektionsspruta som Spanien behövde men trots mycket bollkontakt misslyckades han med nästan allt han gjorde. Förlorade de flesta duellerna och flera misslyckade passningar.Den här kvällen vill nog alla det spanska laget helst glömma. Inte ens Dani Ceballos kan vara glad över sitt pris som turneringens bästa spelare. Ett mycket märkligt beslut ändå. Ceballos startade inte i den första matchen och var inte godkänd idag. Han gjorde en magisk match (mot Italien) och en bra insats i gruppspelet.Det blev en titel för Saúl också, han vann skytteligan med sina 5 mål. Han blev den tredje spanska spelaren att vinna denna titel i ett U21-mästerskap. Den här kvällen får tyskarna istället njuta av. För det var trots allt de som gjorde att Spanien inte kom upp i sitt rätta jag och det är en insats värd att hylla.Tyskland vann matchen rättvist och har en fin generation på gång där, precis som i Spanien, alla spelare redan är färdiga spelare.Grattis Tyskland och för Spaniens del är det bara att åka hem, bryta ihop, ta ledigt och komma tillbaka igen. Ännu mer slagkraftigt.