Semester - men inte för alla

I Sverige har vi precis klivit in i semestermånaden juli. Lata dagar väntar för många och det gäller i viss mån de spanska fotbollsspelarna. Förutom att en oviss tid står på agendan - Silly season.

Spelare byter klubbar hit och tid och nya kontrakt ska säkras. Efter U21-EM står flera av spelarna högt upp på önskelistan för många klubbar. Asensio, Saúl och Ceballos kom alla tre med i turneringens lag. Om vi tar en spelare som Dani Ceballos till exempel, så ligger han utköpsklausul på 15 miljoner €. En nätt liten summa som många klubbar klubbar kan matcha om man vill ha hans tjänster. Han vann trots allt pris för U21-EM's spelare.Där kommer Roma in i bilden. Som bekant har Sevilla s före detta sportchef, Monchi flyttat till den italienska huvudstaden. Han har under sin tid i Sevilla haft bra koll på Real Betis spelaren Ceballos. Det kan mycket väl bli så att nästa klubbadress för den spanska mittfältaren blir Roma.För, i mina ögon, U21-turneringens gigant Saúl Niguez som vann golden boot med sina fem baljor ser framtiden ljus ut. Han belönades med ett megakontrakt i Atlético Madrid. Klubben säkrade därmed en av sina största talanger med att ge hon ett kontrakt till 2026. Ett 9-årigt kontrakt med en skyhög utköpsklausul.På tal om Atlético Madrid så verkar det hända en hel del i deras lagbygge i sommar. Spelare som Diego Costa är på väg och Oblak väntas att skriva på nytt kontrakt. En av de allra viktigaste spelarna, Antoine Griezmann förlängde nyligen sitt kontrakt till 2022 men utköpsklausulen stannar på 100 miljoner €. Dessutom ryktas Fabinho och Vitolo vara på väg in.Oavsett vad som händer under transferfönstrets öppettider kommer klubbarna att vara väl förberedda när den nya säsongen sätter igång. Med lite tur kanske till och med Valencia kan göra en bra värvningssommar. Det skulle klubben verkligen behöva.