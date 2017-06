Spanien går in som storfavoriter

Spanien premiärspelar ikväll mot Makedonien i U21-EM. De gör som storfavoriter, inte bara att vinna matchen utan även hela turneringen.

Då är det dags för La Rojita att återigen spela ett slutspel i U21-EM, den 13:e i ordningen. Under kvalet spelade Spanien i samma grupp som Sverige där bägge mötena slutade oavgjort, 1-1. Spanien fick kvalspela mot Österrike och även där slutade bägge matcherna oavgjort men Spanien gick till slut efter fler bortamål i play-offen.



Nu har laget satt sig ordentligt och tränaren Albert Celades lag kommer till turneringen med förhoppningen att ta tillbaka bucklan från just Sverige som är regerande mästare.



Albert Celades har tagit ut följande trupp till Polen:



Målvakter:

Kepa Arrizabalaga (1)

Rubén Blanco (13)

Pau (16)



Försvarare:

Héctor Bellerín (2)

José Gayà (3)

Jorge Meré (4)

Jesús Vallejo (5)

Alvaro Odriozola (17)

Jonny (19)

Diego González (23)



Mittfältare:

Dani Ceballos (6)

Gerard Deulofeu (7)

Saúl Ñíguez (8)

Denis Suárez (10)

Marco Asensio (11)

Mikel Merino (14)

Mikel Oyarzabal (18)

Carlos Soler (20)

Rodrigo Hernández (21)

Marcos Llorente (22)



Anfallare:

Borja Mayoral (9)

Sandro Ramírez (12)

Iñaki Williams (15)



Rutinen i laget är imponerande trots att detta är en ungdomsturnering. Ta en spelare som Marco Asensio till exempel som bara för två veckor sedan vann Champions League med Real Madrid och gjorde dessutom mål i finalen mot Juventus. HIstoriken talar även den för La Rojita. Fyra gånger har de vunnit denna turnering. Makedonien spelar sin första slutspelsmatch någonsin. Lagen har mötts två gånger tidigare i kvalet 1996, då vann Spanien bägge matcherna.



Men för den saken skull är det inte bara för Spanien att ställa in skorna. Spanien har på sina fem senaste matcher vunnit 2 och spelat 3 oavgjorda. Makedonien kommer med 4 raka vinster och en oavgjord (mot Frankrike).



I samma grupp som Spanien och Makedonien spelar även Portugal och Serbien. Det kommer att bli tufft hela vägen föf Spaniens del. Mitt tips är ändå att Spanien tar hem hela turneringen.



Ett mycket fint initiativ av Hectór Bellerin. Han donerar pengar pengar för varje minut han får spela i turneringen till offren i höghusbranden i London.







Spanien - Makedonien

Ikväll 20:45

Gdynia Stadium - Gdynia

Domare: Harald Lechner (Österrike)

Tips: 4-0