Spanien till final efter Ceballos show

Trots en jämn tillställning kunde Spanien avfärda Italien och ta sig till final i U21-EM. Detta efter en makalös show av Dani Ceballos.

Precis som övriga matchrapporter i detta mästerskap kommer denna att fokuseras på en spelare. Vem det är kan inte komma som någon överraskning. Spelaren på alla läppar efter kvällens match mot Italien, Dani Ceballos.Nummer 6 i det spanska landslaget innehas av ingen mindre än Andrés Iniesta. Arvtagaren Dani Ceballos går även han mot en ljus framtid. Då är det inte är någon skräll att Real Betis spelaren är så bra som han är. Han är en av de viktigaste spelarna i truppen. Ändå fick han inte starta i den första matchen. Nu har han inga problem att ta en startplats.I den första halvleken var Spanien mer tillbakapressat men för Ceballos del fungerade spelade spelet tidigt. Under den första halvleken slog han 29 passningar, samtliga till rätt adress. Att han är en bra passningsspelare känner många redan till. I matchen mot Osasuna i ligan slog han 65 korrekta passningar av 72 möjliga. 90 % passningssäkerhet och därmed slog han rekord under årets säsong.Trots 1:A halvleks passningsorgie hade han inte riktigt presenterat sig ordentligt. Det var först när han spelade fram Saúl till Spaniens första mål som de många superlativen började att fylla Twitter. Nu pratade alla om Ceballos. Och det var inte längre för passningarna. Självförtroende växte och han gjorde mer eller mindre vad han ville med bollen. Eller vad sägs om tio(!) tunnlar?Rykten placerar Ceballos i Real Madrid eller i Roma men hans klausul på 15 miljoner känns riktigt lågt när allt kommer omkring och fler klubbar lär vilja lägga sig i jakten.Nog för Ceballos lyckades fylla halva Twitter och figurera överallt på planen så fanns det en annan spelare som även han lämnade matchen med ett skyhögt självförtroende och matchbollen, Saúl Niguez. Ett hattrick efter en magnifik insats, speciellt vad gäller hans skott. Kanske är det inte så konstigt då han efter träningarna i Atlético Madrid kör extra skotträning under ledning av Raúl García.Spanien fick lite hjälp på vägen då Gagliardini drog på sig ett rött kort. La Rojita kunde rulla ut Italien vid det här laget och dra nytta av de stora ytorna som bjöds. Trots att Italien kvitterade kort efter så kunde Spanien säkra finalbiljetten. Saúl avlossade en kanon från en bra bit utanför boxen och sätta 2-1 målet. Sedan fullborda sitt Hattrick med sitt femte mål i turneringen och skytteligaledning.Nu väntar Tyskland i final för Spanien på fredagskvällen. Ett lag går in i den matchen med ett enormt självförtroende.