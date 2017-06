Spanien till semifinal efter derbyseger

La Rojita slog grannarna Portugal och kvalificerade sig till semifinal med en match kvar att spela i gruppen.

Saul Niguez is such a talent. What a goal against Portugal #U21EURO pic.twitter.com/2xZ18IpkVi — ? (@Moratalized) 20 juni 2017

Om Spaniens förra match handlade om Asensio så var Saúl Ñíguez rubrikernas man mot Portugal. Atlético Madridspelare gjorde vad han ville på planen och precis som i förra matchen stod han för 1-0 målet. Ett mål som blir snyggare och snyggare ju mer man tittar på det.Hans teknik (och visst får han turlig med sig bollen, men bra spelare ska ha tur också) och dragningar när han går förbi fyra spelare och skjuter tunnel på den femte portugisen påminner i mångt och mycket om Maradona. Eller Messi om man nu vill vara lite mer nutidsorienterad.Just tekniken även i hög fart är så signifikativt och är det som skiljer en världsspelare mot en ”vanlig” spelare. Vid många av bollkontakterna Saúl har gör han det lilla extra och ibland helt oväntade. Precis som de största spelarna före hans genombrott. I ligan blev det 4 på 33 framträdanden. I EM har han gjort 2 på 2 matcher, hittills. Han har en något offensivare roll i Albert Celades landslag vilket tycks passa honom utmärkt.Spanien ser verkligen ut som ett mästarlag och trots att Portugal pressade på och under den första kvarten stod för betydligt mer bollinnehav så redde spanjorerna ut stormen. Sandro Ramirez siktade in sig och sköt utanför ett par gånger under den första halvleken för att i den andra göra spaniens andra och sitt första mål i landslaget.Vill man se snygga mål ska man titta på U21. Så många vackra mål redan i turneringen och Brumas mål för Portugal var verkligen en godbit. Ett volleyskott från distans som letade sig in i det bortre hörnet, otagbart för Arrizabalaga.Albert Celades hade tagit ut följande startelva:ArrizabalagaBellerín, Vallejo, Meré, JonnyLlorenteSaúl Ñíguez, CeballosAsensio, Sandro Ramírez, DeulofeuNu när Spanien är vidare från gruppen kan nog fler spelare luftas i den sista gruppspelsmatchen. Just det höll på att glömma. Iñaki Williams kom i den 75 minuten och tryckte dit slutresultatet på stopptid. 3-1 vilket jag tippade i min införraport som ni såklart kommer ihåg. #winning