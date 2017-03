Spanien vinner säkert hemma på El Molinón mot Israel

VM-kvalet fortsätter i rask takt för det spanska landslaget som inledde samlingen med en seger över Israel på hemma mark i Gijon.

Även om Israel kom till matchen med närmast tre vinster i bagaget kändes det redan på förhand föga klart vilket lag som var storfavoriten. El Molinón fick agera hemmaplan för dagen där Spanien ganska tidigt fick tag i taktpinnen och styrde matchen närmast felfritt därifrån.Lopetegui lämnade dock ingenting åt ödet och startade med väntat starkaste elvan:De GeaCarvajal - Piqué - Ramos - AlbaIniesta - Busquets - ThiagoVitolo - Diego Costa - David SilvaAtt hitta en vinkel till den här matchen var dock stundtals en ganska svår övning. David Silva fortsätter att vara briljant med landslaget. Vitolo känns mer och mer given med sina unika egenskaper som erbjuder en extra dimension. Diego Costa kommer kanske aldrig nå sin fulla kapacitet med landslaget men även han tar ett stundtals otacksamt jobb.Namnet som står ut; Thiago Alcântara.För att sparka in en öppen dörr kan vi slå fast att Iniesta inte längre är den ledaren på plan som han en gång i tiden var och att Busquets som bäst tyckt kunna komplementera mer än han verkligen kan leda. Men i Thiago kan man nog hitta en tydlig influens, en tongivande spelare vars frånvaro på mittfältet var pinsamt tydlig sedan bland annat Xavi lämnade landslaget bakom sig.I samband med att matchklockan tickade uppåt blev det automatiskt att blicken mer och mer drogs mot Thiago. Hur han väldigt subtilt styrde spelet, hur varenda rörelse sker med den tydliga avsikten att öppna upp ytor för andra och hur han ibland med sin individuella förmåga skapar oreda från ingenting. Det råder ingen tvekan om att Thiago kan vara den spelaren som landslaget kanske inte alltid har sökt, men definitivt alltid har behövt.Han är i högform och under timmen han var på plan gav han Spanien en viss medvetenhet i spelet som annars kan tyckas verka krampaktig och krystad.Sedan finns det absolut en större fråga om huruvida han är redo att ta över manteln som man tycks vilja överlämna till honom, men det får tiden utvisa. Spanska landslaget har haft det oerhört svårt senaste åren med att hitta spelare som håller konsekvent höga nivåer. Framöver kommer Thiago bära på nycklarna till många lås.I helhet är signalerna tydligt positva, det finns klara frågetecken kring försvarsspelet som ibland tycks ha tendensen att läcka men utöver detta är Lopetegui inne på rätt spår.VM-kvalet fortsätter i rask takt för det spanska landslaget som inledde samlingen med en seger över Israel på hemma mark i Gijon.VM-kvalet fortsätter och Spanien ställs mot Israel som inte ska vara en utmaning av den svårare karaktären. Snarare tvärtom. De två lagen har möts vid fyra tillfällen tidigare och Spanien har gått vinnande ur tre och en match har slutat oavgjort. Total målskillnad, 8-2 till Spaniens favör.Deulofeu och Illarramendi är uttagna i Julen Lopeteguis landslagstrupp.I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om Barcelonas paradoxala vecka i Europa och ligan, om Míchel till Málaga, om Sevillas titelchanser och om Sergio Ramos ständiga vinnarmål.I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om Fernando Torres otäcka skada, om tränarbytet i Deportivo La Coruña, om Las Palmas nya framgångar och om Luis Enriques avsked från Barcelona. Dessutom läggs en del fokus på veckans Europaspel.I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om Soldados comeback i Villarreal, om Granadas pånyttfödda form, om arenadebaclet i Copa del Rey och om Real Madrids ilska med Celta Vigo. Dessutom läggs stort fokus på Champions League och Barcelonas plattmatch mot PSG.I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om Rayos starka politiska vänsteråsikter, om Neymars dåliga målform, om uppskjutna matcher och Valencias katastrofala resultat mot Eibar.I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om Copa del Rey-lottningen, Rafael Márquez politiska karriär, Real Madrids ryck i La Liga och domarskandalen i Betis – Barcelona. Det blir också mycket snack om Silly Season sista timmar.I veckans avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om kontroverserna kring Ramos och Piqué, om Abelardos avsked från Sporting, om bråken i Celta Vigo och Valencias nya ”segertåg”. Dessutom läggs stort fokus på Granada CF.I årets första avsnitt av La Liga-podden diskuterar panelen bland annat om tre avgående managers, Copa del Rey-lottningen och Silly Season. Ett stort fokus läggs även på det senaste inom den spanska fotbollsvärlden.