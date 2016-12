Spanienredaktionens julkalender lucka #22

?Spanienredaktionens julkalender börjar komma till sitt slut. Bakom dagens lucka gömmer sig Julen Guerrero, mannen som enbart spelade för Athletic Bilbao under hela sin karriär.









Han spelade som offensiv mittfältare men mäktade ändå med 65 mål under sina första sex säsonger. Ska även påpekas att Julen Guerrero tillhörde en annan lika fin skara, han var nämligen två-fotad, något som än idag är ganska sällsynt då stor majoritet är höger-fotade.



Potentialen attraherade självklart många intressenter. Bland de återfanns







Landslagskarriären blev dock inte lika långvarig. Han spelade mellan 1993-2000, det blev 13 mål på 41 matcher där han bland annat spelade VM 94 och 98. Även där visade han sig var med jämna mellanrum vara en ganska giftig mittfältare.



Namn: Julen Guerrero López

Född: 1974-07-01

Klubbar:

Position: Offensiv mittfältare



2016-12-22 10:00:00

