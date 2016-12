Spanienredaktionens julkalender lucka #23

Årets julkalender innehåller 24 olika målgörare i det spanska landslaget. Dan före dan öppnar vi en lucka som innehåller VM-hjälten från 2010: Andrés Iniesta.





Landslagsdebuten gjorde Albacete-födde Iniesta år 2006 mot Ryssland inför VM 2006. Iniesta blev, en aning oväntat, uttagen till Luis Aragones VM-trupp i Tyskland. Det blev emellertid bara en match för Iniesta i det mästerskapet då han fick starta i den sista och betydelselösa gruppspelsmatchen mot Saudiarabien. Under 2007 var mer eller mindre helt etablerad i landslaget. Den hårfagra mittfältaren gjorde sitt första landslagsmål det året när han avgjorde mot England i en träningslandskamp som slutade 0-1. I EM-kvalet spelade Iniesta mycket och inför EM 2008 sågs han som en av de mest givna i landslagstruppen.







I EM 2008 gick det bra. Väldigt bra. Iniesta startade samtliga matcher och Spanien vann EM. Strax därefter lämnade Luis Aragones landslaget men med Vicente del Bosque vid rodret fick Andrés en ännu större roll i landslaget. I VM-kvalet 2010 gjorde Iniesta ett mål, mot Belgien, och La Selección vann samtliga tio av tio matcher i kvalet. VM 2010 började dock dåligt då Spanien föll mot Schweiz i premiären. Därefter tog landslaget fart ordentligt. Spanien vann samtliga matcher i slutspelet med 1-0 – däribland finalen mot Holland.



Andrés Iniesta kommer att bli ihågkommen för många saker men det han främst hyllas för är hans avgörande i VM-finalen. Iniesta slog in det avgörande 0-1-målet under förlängningen och blev därför ett med hela Spanien. Efter målet slängde Iniesta av sig matchtröjan för att hylla den då nyligen bortgångna







Persondata:

Namn: Andrés Iniesta Luján

Född: 1984-05-11

Klubbar: Albacete & FC Barcelona

Position: Innermittfältare



2016-12-23 10:00:00

