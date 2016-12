Spanienredaktionens julkalender lucka #24

Årets julkalender innehåller 24 olika målgörare i det spanska landslaget. Spelaren som gömmer sig under lucka 24 är ingen mindre än David ”El Guaje” Villa.





Karriären pikade framförallt i Valencia men även hans första säsong i Barcelona kommer gå till en av hans bättre. Men det var i Valencia han blommade ut till en målskytt av världsklass med sina 107 mål på 166 matcher. El Guaje gjorde även ett stort avtryck i Zaragoza där han stod för 32 mål på 73 matcher.







Landslaget har under en lång tid haft svårt att fylla tomrummet efter David Villa. Landslagsdebuten kom för elva år sedan, 2005, mot San Marino. Han var en av de främsta nyckelspelarna i Spaniens EM-guld 2008 samt historiska VM-guld 2010 i Sydafrika. På grund av skada missade Villa EM-slutspelet 2012 men var med i Spanien praktfiasko 2014, som även blev hans sista.



Villa gjorde hela 97 framträdanden i den spanska landslagströjan och stod totalt för hela 59 mål vilket gör honom till den främsta målskytten i landslaget genom alla tider. Han vann skytteligan i både EM 2008 och VM 2010. Villa är med andra ord en levande legend inom spansk fotboll och förhoppningsvis avslutas sagan om El Guaje med en sista sejour i Sporting.







Persondata

Namn: David Villa Sánchez

Född: 1981-12-03

Klubbar: Sporting Gijon, Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, New York City

Position: Anfallare



Då var julkalendern för detta år slut och vi på Spanienredaktionen önskar er alla en god jul och ett gott nytt år.

2016-12-24 10:00:00

