Toppstriden: ”El Clásico kommer att avgöra”

Fyra lag har en teoretisk chans att vinna La Liga denna säsong. Det kommer emellertid mest troligt bara att stå mellan Real Madrid och Barcelona där de förstnämnda har ett stort övertag inför slutspurten.

Lag för lag:

Återstående spelschema:

Kommentar:

Procentchans att vinna La Liga:

Återstående spelschema:

Kommentar:

Procentchans att vinna La Liga:

Återstående spelschema:

Kommentar:

Procentchans att vinna La Liga:

Återstående spelschema:

Kommentar:

Procentchans att vinna La Liga:

Det återstår inte särskilt mycket av La Liga -säsongen denna gång och det börjar dra ihop sig i såväl toppen som i botten av tabellen. I den här artikeln analyserar jag bottenskiktet av La Liga inför den 32:a omgången.Säsongen 2015/16 vann Barcelona ligan medSäsongen 2014/15 vann Barcelona ligan medSäsongen 2013/14 vann Atlético ligan medSäsongen 2012/13 vann Barcelona ligan medSäsongen 2011/12 vann Real Madrid ligan medMed de senaste fem säsongerna i minne har ligamästarna vunnit med 95 poäng i genomsnitt. Dock kan den siffran framstå som ganska manipulerad med tanke på de fantastiska säsonger Real Madrid och Barcelona visade upp mellan 2011 till 2013 där både lagen vann varsin ligatitel med 100 poäng. Inget lag kommer heller lyckas skrapa ihop 100 poäng, det kan vi fastslå redan nu. Om serieledande Real Madrid vinner sina återstående åtta matcher kan laget som bäst få 96 poäng, samtidigt som Barcelona som bäst kan sluta på 90 poäng. Rent hypotetiskt kan fortfarande fyra lag vinna La Liga och det är dessa fyra som jag kommer att analysera i den här artikeln. Tabelläget i toppen ser ut på följande sätt:1. Real Madrid 72p2. FC Barcelona 69p3. Atlético de Madrid 62p4. Sevilla FC 61pSporting Gijón (borta), FC Barcelona (hemma), Deportivo (borta), Valencia (hemma), Granada (borta), Sevilla (hemma), Málaga (borta), Celta Vigo (borta)Maskinen Real Madrid har varit det jämnaste laget under hela säsongen. Zinedine Zidane har lyckas finna harmoni i klubben sedan Rafael Benitez lämnat förra året och det rullar på väldigt bra för Los Blancos för tillfället. Marängerna slåss på två fronter och har skaffat sig ett ypperligt läge för avancemang i Champions League . Det Real Madrid-supportrarna helst vill ha är dock en ligatitel och det ser väldigt ljust ut på den fronten just nu. Barcelona ligger i skrivande stund tre poäng bakom Real Madrid men huvudstadslaget har en match mindre spelad och har allting i sina egna händer. Allting talar för att Real Madrid kommer att stå som segrare av La Liga i maj och spelschemat ser lovande ut. Man har dessutom chansen att mer eller mindre säkra ligatiteln mot Barca i El Clásico. Vid seger där kommer det att bli oerhört tufft för Madrids antagonister att ta sig tillbaka.75 %Real Sociedad (hemma), Real Madrid (borta), Osasuna (hemma), Espanyol (borta), Villarreal (hemma), Las Palmas (borta), Eibar (hemma)Barcelona har en cupfinal i slutet av maj mot Alavés att se fram emot. Det mesta tyder på att det kanske är Barcas enda chans till en stor titel den här säsongen. I Champions League fick man rejält med stryk av Juventus och ligan har man mer eller mindre kastat bort under säsongen. Förlusten mot Málaga senast var väldigt tung för Barca och formen är inte på topp inför slutspurten av säsongen. Ödesmatchen, i ligan, är givetvis borta mot Real Madrid. Den matchen måste bara Barcelona vinna. Luis Enrique kan inte hålla tillbaka någonting då. Även om Barcelona skulle gå rent hus resten av säsongen så måste de förlita sig på att Real Madrid tappar poäng i fler matcher än bara i El Clásico. Det är ingen självklarhet och Barcas titelchanser minskar för varje omgång som går.20 %Osasuna (hemma), Espanyol (borta), Villarreal (hemma), Las Palmas (borta), Eibar (hemma), Betis (borta), Athletic Bilbao (hemma)Atlético har inte riktigt varit sig lik den här säsongen. Det är först nu mot slutet av säsongen som Diego Simeone s mannar har fått ett fast grepp i toppen. Madridklubben har inte hotat överhuvudtaget i toppen den här säsongen utan har legat långt efter från start i princip. Den oavgjorda matchen mot Real Madrid förra helgen visar att det fortfarande är ett lag med många kvaliteter men fokus ligger mest troligt på Champions League just nu. I ligan ligger Atlético tio poäng bakom Real och det försprånget kommer man aldrig lyckas ta ikapp. Bättre lycka i Europa.3 %Valencia (borta), Granada (hemma), Celta Vigo (hemma), Málaga (borta), Real Sociedad (hemma), Real Madrid (borta), Osasuna (hemma)Succélaget under långa perioder av säsongen har varit Sevilla. Jorge Sampaoli fick verkligen till något speciellt denna gång och länge låg Sevilla sida vid sida med Barcelona och Real Madrid. Dessvärre, för Sevillas del, har man inte lyckats hålla hela säsongen ut och stundtals har man varit alldeles för ojämna för att på allvar kunna hota om ligatiteln. Sevilla har tappat alldeles för många onödiga poäng mot botten- och mittenlagen och har i princip spelat bort sin egen chans, likt Barcelona, under säsongen. Sevilla är inte heller kvar i Champions League eller Copa del Rey utan för deras skull handlar det främst om att säkra fjärdeplatsen så det blir Champions League även nästa gång på Ramón Sánchez Pizjuán. Med sju poäng ner till Villarreal lär Sevilla mest troligt även klara av att hålla fast vid sin fjärdeplats.2 %*****Slutsatsen vi kan dra av den här korta analysen är givetvis att Real Madrid står som storfavoriter att kamma hem ligatiteln. Varken Atlético eller Sevilla har egentligen någon möjlighet att hota om titeln. Barca behöver förlita sig väldigt mycket på att Real Madrid ska tappa poäng och det drar givetvis ner katalanernas chanser till ligaguld. Los Blancos har däremot allting i sina egna händer och har råd att snålspela i El Clásico och nöja sig med en pinne. El Clásico kommer att bli mer eller mindre avgörande för Barcelona om de överhuvudtaget ska ha en chans att utmana Real Madrid om ligatiteln. Annars får Barca nöja sig med en andraplats i år, bakom sina antagonister. El Clásico kommer att avgöra.