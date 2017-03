Videodomarna på Spaniens sida

Spaniens presspel och videodomarnas bedömningar gav La Selección segern borta mot Frankrike.

Matchfakta:

Frankrike:

Spanien:

Spanien lyckades besegra de nordliga rivalerna Frankrike med 0-2 borta på Stade de France under tisdagskvällen. I fokus stod de, relativt, nya videodomarna som fick ta ett par matchavgörande beslut. I början av andra halvlek dömde videodomarna bort Antoine Griezmann s nickmål för offside. Mot slutet av halvleken dömde samma videodomare mål när Gerard Deulofeu rakade in 0-2 från en oklar position. Den assisterande domaren viftade för offside men den tyske huvuddomaren Felix Zwayer förde snabb kommunikation med TV-tittarna som godkände målet och därmed matchens slutsiffror.Sedan Julen Lopetegui tog över och sedan EM slutade i somras har La Selección gått obesegrade i åtta raka matcher. Sex har slutat med seger (vinsten över Frankrike inräknad) medan två har slutat med oavgjort. De båda kryssen har kommit mot Italien respektive England borta. En stor anledning till detta, anser jag, har att göra med det nya införda presspelet samt det aggressiva mittfältet. Det syntes inte minst tydligt mot Frankrike denna afton.Under den första halvleken startade Lopetegui med Koke, Sergio Busquets och Andrés Iniesta (eller Anders Iniäsa som Arne Hegerfors brukade säga) på innermittfältet. Under Vicente del Bosque hade en sådan uppställning kontrakterats ner som en pivote och två något mer passningsskickliga mittfältsarkitekter. Med Lopetegui skådar vi istället två pivotes (Koke och Busquets) samt en betydligt mer offensivare Iniesta. Barcelona -ikonen har inte alltid rosat marknaden under Lopeteguis ledning men hans första halvlek mot Frankrike illustrerade att den hårfagre fortsatt är en viktig spelare. Han leder ofta mittfältets presspel och när han faller bort kliver Busquets eller Koke snabbt upp i en stötbrytningsprocess. Om pivoteduon i sin tur går bort sig uppstår omedelbara problem i centrallinjen.Spanien förde spelet i den här matchen men när stötbrytningarna mot Frankrikes offensiva pjäser, framförallt mot Antoine Griezmann, inte bar frukt blottades omedelbart vissa svagheter i Lopeteguis aggressiva spelsystem. Gerard Piqué har en förmåga att också han stötbryta och Sergio Ramos backar sällan för en motståndare. Där och då uppstår en stor lucka bakom centrallinjen som Spanien i dagsläget inte har en lösning på. Det märks tydligt när man möter landslag med snabba spelare i fronten. Denna gång kunde Kylian Mbappe och Kevin Gameiro ofta öppna upp ytor bakom försvararna när Griezmann väl luckrat upp Busquets och Koke på mittfältet. Många gånger resulterade det i farliga målchanser som ofta rensades undan i sista sekund. I det stora hela fungerade emellertid Lopeteguis presspel och mot de något mindre namnkunniga lagen har det, ju, faktiskt varit väldigt givande.Inhopparna fortsatte i samma mönster som de innan. Thiago tog över Iniestas roll även om Bayern München-spelaren stundtals droppade ner lite lägre än Iniesta gjorde. Det kan ha sin förklaring i att David Silva byttes in samtidigt (matchminut 53). Silva ersatte då Isco som vänsteranfallare men det syntes att han hade tydliga instruktioner att falla ner i Iniestas offensiva mittfältsroll. Det medförde ett ännu mer kompakt mittfältsspel som i slutändan skulle resultera i två mål. David Silva börjar växa fram som Spaniens kanske viktigaste spelare i landslaget efter de senaste månaderna. Gerard Deulofeu var bara på planen i en minut innan han fixade en straff, som Silva slog in, och han bidrog med mycket energi i sitt presspel som inte Frankrike kunde hantera.Slutligen tycker jag att Lopetegui börjar hitta mer och mer rätt i det här ”nya” spanska landslaget. Namnmässigt skiljer det sig inte märkbart från Vicente del Bosques laguttagningar men spelmässigt ser det något annorlunda ut. Man har, generellt, något mindre bollinnehav än tidigare och låter motståndarna rulla boll samtidigt som man ofta stötbryter för att kontra. Detta gav resultat mot Frankrike och kan mycket väl även göra så framöver. Det gäller att pusslet sätts ihop ordentligt och att farhågorna bakom Piqué/Ramos löser sig med tiden.Lloris; Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa; Tolisso (80’), Kanté, Rabiot (46’); Mbappe (65’), Griezmann, Gameiro (80’)Inhoppare: Bakayoko (46’), Giroud (65’), Dembélé (80’), Lemar (80’)De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Alba (86’); Koke (74’), Busquets, Iniesta (52’); Pedro (67’), Morata (84’), Isco (53’), Morata (84’), Pedro (67’)Inhoppare: Thiago (52’), Silva (53’), Deulofeu (67’), Herrera (74’), Aspas (84’), Nacho (86’)Stade de FranceFelix Zwayer (Tyskland)0-1 David Silva (68’, straff), 0-2 Gerard Deulofeu (77’)Adrien Rabiot (19’), Cristophe Jallet (55’)4-446-54 (till Spanien)