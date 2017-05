Att säga adjö till säsongen och klubblegender

Imorgon, söndag, kommer många fotbollsälskares blickar riktas mot vackra La Rosaleda, den spanska sydkustens pärla. La Liga ska avslutas, omgång 38 avverkas, och på besök kommer inga mindre än ett Real Madrid som spelar för ligatiteln. Och det Málaga som tar emot huvudstadsklubben är i sin tur ett lag som spelar för att behålla sin ligaposition (11) och framförallt för att kröna en helt fantastisk ligaslutspurt på bästa möjliga sätt.

När den gamle Madridlegenden Míchel tog över Málaga den 8e april var Málaga ett lag i kris, ett lag som rasade i tabellen och som redan hade avverkat två tränare under säsongen. En bottenstrid kom allt närmre och laget verkade nästan ha glömt bort vad det innebar att vinna. 8e april känns nu som en evighet sedan. För trots att Míchels Málaga inledde sina tre första matcher med två förluster och ett oavgjort resultat kändes det ändå som om något hade förändrats. Kärlekshistorien mellan Míchel och Málaga har från första början känts annorlunda. Den har känts som på riktigt, och som om Míchel och Málaga gått in i detta långsiktigt och med en tydlig idé. Den grupp Míchel och spelarna format växer sig starkare och starkare för var dag som går och vi är nog många som hoppas på att detta endast är början på vad som kan komma att bli en lång och kärleksfull relation.Efter 11 matcher vid rodret kan Míchel summera sin poängskörd till 20 poäng, bland annat genom vinster mot Barcelona (2-0), Valencia (2-0), ärkerivalen Sevilla (4-2) samt mot Celta (3-0). Under de 5 senaste matcherna har man mäktat med 4 vinster och spelat oavgjort 1 gång, senast mot Real Sociedad på svåra Anoeta. I en tabell baserad på endast de 10 senaste omgångarna ligger Málaga på 5:e plats. Glädje, positivism och en oerhört fin form.Men man går också in i matchen mot Real Madrid , denna sista akt, med sentimentalism och betydligt sorgsnare nyheter i kölvattnet. Under den gångna veckan har tre av Málagas mest profilstarka spelare under klubbens historia sagt sina farväl till klubben och till fotbollen.I måndags var det den oerhört meriterade Martin Demichelis, som med sin professionalism och stora vilja på tre säsonger spelade sig rätt in i hjärtat på publiken på Martiricos, som gav sitt tårfyllda adjö. Martin, som efter en sejour i Manchester City och ett kortare gästspel i Espanyol , återvände till Málaga i vintras och som under sitt avsked sa att det var en dröm och en önskan för honom att avsluta sin karriär i Málaga.I onsdag var det sedan den eviga kaptenen Weligton som med nära och kära vid sin sida sa adjö till klubben och till fotbollen efter 10 säsonger och 285 matcher i den blåvitrandiga tröjan. Weligton som kom till klubben när Málaga spelade i Segundan och som sedan var med om att ta upp laget till La Liga och därefter ut i Europa. Och det var ett adjö fyllt av tårar och kärlek och som avslutades med ett löfte från ”Mariscal”, ett löfte om att någon gång i framtiden återvända till klubben i hans hjärta.Och igår, lördag, var det dags för kanske den störste av dom alla, för kaptenen, för den magiska vänsterfoten, för spelaren med 13 säsonger och hela 348 matcher i Málagatröjan. Flest av alla. Någonsin. Spelaren som spelat i bottenklubben Málaga, mittenklubben Málaga, europaspelande Málaga. Duda, du är och kommer för alltid att vara en legend i klubben.Aupa Málaga!