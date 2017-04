Dagen efter: Granada - Málaga

Det var Andalusiskt derby, det var Granada mot Málaga, det var en kväll när två lag spelade för sin framtid, och det var 0-2 till Málaga efter 90 minuter.



Málaga är nu rent matematiskt klara för spel i La Liga även nästa säsong, vilket blir nionde säsongen i rad. För Granada, å andra sidan, tog äventyret i den spanska fotbollens finrum slut för denna gång.



El partidoMíchel har under sin tid som tränare för Málaga roterat en hel del i startelvan, men med fler och fler matcher i bagaget känns det allt mer tydligt vilka spelare han anser vara givna startspelare, och endast tre förändringar gjordes i startelvan gentemot matchen mot Valencia . Luis Muñoz ersatte skadade Rosales på högerbackspositionen, och Juankar och Keko agerade yttrar istället för Ontiveros och Jony. I övrigt startade de spelare som på senare tid blivit Míchels stomme och som bidragit starkt till att laget vunnit 4 av sina 5 senaste matcher.Som vanligt intog Sandro anfallspositionen, och det var just Sandro, matadoren, som satte det avgörande svärdet i Granada med sina två mål och en alltigenom fantastik prestation, som säkerligen skapade ännu mer intresse för spelaren. Sandro, som har en utköpsklausul på endast 3 miljoner euro, är hett villebråd på marknaden och har lockat till sig intresse både från spanska samt engelska klubbar. Att Málaga ska kunna behålla honom även nästa säsong känns mer och mer otroligt, även om kanariern ser ut att stormtrivas i klubben.Málaga tog tag i matchen från första minut och var egentligen aldrig riktigt hotade av Tony Adams mannar. När första halvlek blåstes av var resultatet dock fortfarande 0-0, detta trots att Málaga skapat flertalet chanser medan Granada inte hade mäktat med ett enda avslut mot Kamenis mål. Detta stiltje bröts dock när Sandro, direkt efter halvtidsvila, slog till med sitt första mål för kvällen. Ett stenhårt och välplacerat skott vid stolproten från en position utanför straffområdet. Från denna sekund och framåt var det en relativt lugn resa för Málaga, trots att Granada stundtals under andra halvlek lyckades skapa åtminstone några målchanser. När Sandro i minut 92 sedan gjorde sitt andra mål för kvällen kunde Granada vinka adjö till La Liga och Málaga på riktigt känna sig trygga.Míchel har nu, med hela fyra omgångar kvar av ligan, uppnått sitt primära mål och hållit kvar Málaga i La Liga. Nu kan man lägga fullt fokus på att planera inför nästa säsong, på att fortsätta utvärdera truppen och på att förhoppningsvis lyckas behålla Sandro.Laguppställning:Kameni; Luis Muñoz, Llorente, Luis Hernández, Ricca; Camacho, Recio; Keko, Fornals, Juankar; Sandro+++ Sandro, för att han gör två mål, avgör matchen på egen hand och säkrar en plats i La Liga nästa säsong.++ Hela försvaret, för att man för andra matchen i rad och 5 totalt sedan Míchel tillträdde håller nollan.+ Míchel, för att laget verkligen ryckt upp sig sedan den forne Madridlegenden tog över.