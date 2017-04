Dagen efter: Málaga - Barcelona

Det var två gamla spelare som denna lördagskväll matchade sina lag mot varandra. Míchel mot Luis Enrique, Málaga mot Barcelona. Men det var också ett lag som fram tills nyligen slogs för sin överlevnad i ligan mot ett lag som jagar ligatiteln.



På plan spelar dock inte ligaposition någon större roll, och som så många gånger förr visade Málaga sig från sin bästa sida mot ett av ligans giganter. Barcelona har under de senaste åren haft det speciellt svårt mot just Málaga och gårdagen blev inget undantag. När domaren Gil Manzano blåste av matchen på La Rosaleda efter 90 minuter var ställningen 2-0.Med en stundande Champions League -match i veckan vilade Barcelona en del ordinarie spelare i backlinjen och på mittfältet, men det var ändå idel världsstjärnor i startelvan. Längst upp stod som vanligt trion Messi – Suarez – Neymar.I Málagalägret var både Recio och Juanpi tillbaka i startelvan och gjorde båda riktigt bra matcher, Recio på mittfältet och Juanpi i en mer offensiv roll. I övrigt ställde man upp som vanligt under Míchel, med en formation som stundtals var en klockren 4-4-2 och andra stunder snarare en 5-3-1-1 där Juankar föll ner i en vänsterbacksposition. Denna tydliga spelidé har växt fram under Míchels ledning imponerade snabbt och spelarna känns väldigt trygga i att spela ett klassiskt försvarsspel. Spelarna känns dessutom oerhört explosiva sedan Míchel anlände och tar maxlöpningar, pressar högt och går in i varje situation till 100%.Föga förvånande var det Barcelona som höll mycket boll, men man hade svårt att skapa de där riktigt farliga chanesrna och när man väl gjorde det stod Kameni där, som så många gånger förut. Matchen var dessutom oerhört fysisk och efter 16 minuter hade Barcelona orsakat 7 frisparkar och Málaga endast 1. Málaga satsade tydligt på ett hårt och välsamlat försvar och försökte komma till chanser genom kontringar. Och det var genom just en kontring som Sandro, efter en magnifik passning från Juankar och bedrövligt försvarsspel från Mathieu, kunde näta mot sitt gamla lag i minut 32. La Rosaleda kokade.Resten av matchen fortsatte sedan på mer eller mindre samma sätt. Barcelona hade boll och Málaga försvarade modigt. Suarez lyckades skapa en del lägen men då stod Kameni ivägen. Neymar tappade huvudet och drog på sig sitt andra gula kort. Kameni gjorde ännu en helt avgörande räddning i minut 88. Och därefter kontrade Málaga i minut 91 in 2-0 och skrällen var ett faktum.Míchel och hans Málaga kan nu föra två raka vinster till protokollet, något som kontrasterar starkt mot den formsvacka man fram tills nyligen befann sig i. Man har med största säkerhet nu skramlat ihop de poäng som behövs för att hålla sig kvar i La Liga och kan nu fokusera på att försätta bygga detta lag och lägga en fin grund inför nästa säsong.Aupa Málaga!+++ Hela Málaga, för att man springer, kämpar och sliter för varandra++ Kameni, för att han ännu en gång gör helt avgörande räddningar+ Míchel, för att han på bara någon månad byggt ett helt lag