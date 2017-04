Málaga knep 3 obeskrivligt viktiga poäng på El Molinón

Ett Málaga på plats 15 reste för att möta ett Sporting de Gijón på plats 18. Oerhört mycket stod på spel för båda lagen. Málaga ville avlägsna sig ytterligare från bottenstriden, Sporting var i desperat behov av poäng för att ta sig ur den. Och det blev precis så spännande som man kunde tänka sig.

El Molinón kokade, spelet genomsyrades snarare av känsla och instinkt än av taktik, och Kameni gjorde det han så många gånger gjort förr. 3 viktiga poäng stod på spel och det var Kamenis Málaga som till slut fick med sig dessa söderut.



Och kanske kan detta komma att bli den enskilt viktigaste segern för Málaga när man efter säsongen blickar tillbaka. Sedan november 2016 har man endast mäktat med två vinster, den senaste i februari. Vinsten innebär dessutom Málagas - hör och häpna - första vinst på bortaplan på över ett år. Detta innebär naturligtvis också Míchels första vinst som Málagatränare och förhoppningsvis kan laget nu finna någon form av stabilitet. Avståndet ner till nedflyttningsplatserna är nu trygga 8 poäng. Juanpi är tillbaka från sin skada, Fornals fortsätter utvecklas och Kameni var magnifik.



Spelmässigt kom Málaga inte upp i samma nivå som man gjorde mot Atletico i helgen och man lyckades inte hota Sporting under längre perioder. När det väl lyckades var det ofta tre Málagaspelare som stack ut. Virtuosen Pablo Fornals fortsätter att utvecklas under Míchel och gjorde under matchen det han gör så bra, att dirigera och styra spelet. Keko försökte med det mesta och lyckades med de viktigaste, assisten var briljant. Och Sandro – vem annars? – stod i minut 40 helt rätt i straffområdet och kunde trycka in matchens enda mål.



Annars var det Sporting, som under matchen satsade på ett rakt spel och ofta förlitade sig på Lacina Traorés längd, det lag som kom till de farligaste chanserna. Under matchens slutskede lyfte El Molinón upp sitt hemmalag och pressen mot Málagas mål var enorm. Hade det inte varit för Kamenis storspel mellan stolparna och Luis Hernández och Llorentes stabila försvarsspel hade slutresultatet varit ett annat.



Av nuvarande säsong kvarstår 8 matcher för Málaga, med möten mot bland annat Valencia, Sevilla, Celta de Vigo och Real Sociedad och man måste under dessa matcher behålla greppet om sin La Liga-biljett. Slutspurten inleds dessutom med en match mot Barcelona nu på lördag och rundas av på Santiago Bernabéu i maj. De 3 poäng man igår knep och det försprång på 8 poäng som dessa innebär kan mycket väl komma att bli helt avgörande.



+++ Kameni, för att han är fullkomligt briljant i vissa matcher



++ Hernández och Llorente, för att duon har börjat hitta en ack så viktig grundstabilitet



+ Fornals, för att han mer och mer känns som Míchels förlängda arm i det offensiva spelet

2017-04-06 20:48:43

Ett Málaga på plats 15 reste för att möta ett Sporting de Gijón på plats 18. Oerhört mycket stod på spel för båda lagen. Málaga ville avlägsna sig ytterligare från bottenstriden, Sporting var i desperat behov av poäng för att ta sig ur den. Och det blev precis så spännande som man kunde tänka sig.