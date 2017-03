Málaga tar emot ligafyran

Omklädningsrummet på La Rosaleda är äntligen fyllt igen. Eller kanske är det snarare träningsanläggningens omklädningsrum jag syftar på. Landslagsuppehållet är i alla fall äntligen över och truppen samlad. La Liga är tillbaka.

La Rosaleda sluter vanligtvis upp när storlagen gästar och så även denna gång, då arenan ser ut att fyllas. Stämningen i laget har inför helgens match mot Atletico de Madrid också varit bra. Jony och Chory Castro har båda varit ute i media i veckan och utlovat kamp. Att laget ska ”göra allt” för att vinna helgens match. Ganska tomma ord kan man tycka. Självklara. Men den här gången känns det faktiskt på riktigt, som att spelarna verkligen menar det. Som att något har förändrats. Tongångarna är positiva sedan Míchel tog över rodret.



”La afición de Málaga sabe perfectamente lo que quiere y dónde quiere estar su equipo”. Michel hyllar på presskonferens i veckan Málagapubliken och sätter höga krav på sig själv och sitt lag.



Och Málaga har under de senaste åren varit väldigt starka mot Atletico på hemmaplan. Cholo Simeones Atletico har endast lyckas knipa en seger under sina fem senaste besök på La Rosaleda. Förra gången lagen möttes i Málaga var det hemmalaget som stod som segrare efter 90 minuter och övriga matcher har slutat med delad pott.



I samband med helgens match kommer legenden och Fuengirolafödde Juan Gómez ”Juanito”, som kom att göra över 70 ligamatcher i Málagatröjan och mer än 280 för Real Madrid, att hyllas. ”Juanito” gick tragiskt bort den 2 april 1992, på söndag för exakt 25 år sedan.



El partido

Kameni är tillbaka på träning och ser ut att stå mellan stolparna på lördag kväll. Backlinjen är även den välmående och så gott som fulltalig, borträknat Kone och långtidsskadade Weligton, och på mittfältet ser skadeläget någorlunda bra ut. Endast Recio och Kuzmanovic är tveksamma till spel.



Bland de offensiva spelarna syns desto fler bortfall. Både Juanpi och Sandro har under den gångna veckan tränat med laget, men är båda tveksamma till spel. En-Nesyri åkte på en skada i Marockos möte mot Tunisien och ser ut att bli borta från spel under en längre tid, medan avstängde Charles får se helgens match från läktaren.



Endast anfallaren Michael Santos finns tillgänglig, något som kanske tvingar Míchel att frångå sitt 4-4-2 för första gången sedan han anlände till kusten.



0 KOMMENTARER 108 VISNINGAR 0 KOMMENTARER108 VISNINGAR ADRIAN KLING

2017-03-31 22:59:35

