Míchel och att undvika bottenstrid

För några dagar sedan besökte Sheikh Abdullah Al Thani en solig träning på Estadio Ciudad de Málaga, en träning märkt av frånvaron av de spelare som är på landslagsuppdrag och tyngd av den senaste tidens resultat.

Nästan 7 år har gått sedan Al Thani i juni 2010 köpte Málaga C.F och inledde en storsatsning på klubben. In kom Manuel ”El Ingeniero” Pellegrini. In kom Demichelis, Julio Baptista, Van Nistelrooy, Santi Cazorla och Joaquín. In kom en oslipad diamant i Isco. En 4:e plats i La Liga 2011/2012. En 6:e plats i ligan nästkommande säsong och kvartsfinal i Champions League. Málaga bländade Europa.



Sedan dess har mycket hänt.



Det lag Al Thani nu sitter och blickar ut över är ett annat. De stora namn som värvades in har under åren lämnat. Demichelis har till och med hunnit med en vända till Manchester och tillbaka. Laget vilar nu på plats 15 i La Liga, med endast 6 poäng ner till nedflyttningsplats. Sett över de 10 senaste matcherna, under vilka Málaga tagit ynka 6 poäng, ligger man på en 19 plats, endast före jumbon Osasuna. Formen är minst sagt svag.



Sedan ungefär 2 veckor tillbaka är det den rutinerade och sympatiske Míchel som håller i träningarna, klubbens tredje tränare för säsongen. Míchel som när han spelade var en del av Real Madrids legendariska La Quinta del Buitre. Míchel som tränat lag som Getafe, Sevilla, Olympiacos och senast Marseille. Förhoppningarna är stora, och likaså förväntningarna. Míchel måste stoppa raset och undvika bottenstriden.



Under sin första presskonferens och tillika presentation återkom Míchel upprepade gånger till att fokus under slutskedet av säsongen kommer att läggas på att återfå stabilitet och självförtroende i truppen och behålla avståndet till nedflyttningsplatserna. Han har en tydlig bild av hur han vill att hans Málaga ska spela och säger att denna spelidé kommer att implementeras över tid. Det är tydligt att Míchel ser sig som tränare för Málaga även nästkommande säsong, och att man då fortfarande huserar i La Liga. För kvalitén finns där, det är han övertygad om. I truppen, i klubben och i Málaga som fotbollsstad.



Under Míchels två första matcher som Málagatränare har det blivit en förlust samt senast ett kryss, ett kryss som gav Málaga sin första poäng på 5 matcher. När Míchel inför Sheikh Abdullah Al Thani denna soliga Marsdag håller i träningen på Estadio Ciudad de Málaga är det en träning märkt av närvaron av unga spelare och canteranos. Av Pablo Fornals och Javi Ontiveros. Av Luis Muñoz och Kuki Salazar. Av de spelare som är Málagas nu och framtid.



Källor: malagacf.com, marca.com, youtube.com



0 KOMMENTARER 103 VISNINGAR 0 KOMMENTARER103 VISNINGAR ADRIAN KLING

2017-03-28 21:10:46

Det ryktas om att Francesc Arnau gör en hel del övertidstimmar i sommar och det ser ut att bära frukt än så länge. Han tillsammans med ledningen genomför en stor omsättning av spelare på båda fronter. Tidigare transferfönstren har varit pest och pina för oss malaguistas då vi gång på gång fått se våra mest framgångsrika spelare lämna för "större" klubbar. Frågan denna sommar är när shejken stöter in dolken i våra hjärtan eller finns det en framtid för Camacho på solkusten?