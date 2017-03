Ángel Luis Vizcay på väg in i Pamplonas domstol.

Åklagarämbetets yrkande i El caso Osasuna

I början av denna vecka presenterade åklagarämbetet de straff de yrkar på för de 18 personer som nu är anklagade i fallet ”El caso Osasuna”. Åtalet består dels av förskingringen av klubbens medel men även bokföringsbrott och mutor.

2017-03-24 21:00:00

Över två år har alltså gått sedan bomben exploderade ochvalde att träda fram och bekänna att allt inte gått rätt till. Sedan dess har säkert över 50 personer förhörts och i inledningen av utredningen växte den rejält. Som Osasuna redaktionen kunde meddela för ungefär en månad sedan är det nu 18 personer som kommer ställas inför rätta. De brott som begåtts är i första hand förskingring, falsk bokföring och matchkorruption (mutor).Beroende på graden av dessa brott yrkar åklagarämbetet på olika långa straff. Längst yrkande fåroch överlag är det rätt saftigt tilltagna yrkanden. Men inte alls fel att markera ordentligt när något likt detta sker, så att man i framtiden förhoppningsvis slipper se det igen. Nedan kan ni se samtliga de 18 anklagade och vad åklagarämbetet yrkat på för straff.Expresidentenanklagas för förskingring, falsk bokföring och matchkorruption och åklagaren yrkar på 12 år och fem månaders fängelse. Dessutom har den tidigare presidenten fått en bot på 1,95 miljoner €.De tre tidigare styrelsemedlemmarnaochanklagas för förskingring, falsk bokföring och matchkorruption och åklagaren yrkar på 11 år och 11 månaders fängelse. Även dessa tre herrar har fått en vardera bot på 1,95 miljoner €.Ex direktörenanklagas även han för förskingring, falsk bokföring och matchkorruption och yrkandet ligger här på 12 år och 2 månaders fängelse. Peralta har även han fått en bot på 1,95 miljoner €.Den tidigare direktören och den som fick denna historia att se dagens ljus,, har fått det högsta yrkandet som ligger på 14 år och fyra månaders fängelse. Här handlar det också om förskingring, falsk bokföring och matchkorruption och även en bot på 1,95 miljoner €.Xabier Torres, Antonio Amaya och Jordi Figueras då de representerade Real Betis De tidigare tre Real Betis spelarnaochanklagas alla tre för matchkorruption (mutor) och yrkandet ligger på 2 års fängelse vardera plus en bot på 1.95 miljoner €. Dessa tre är de enda fotbollsspelare som fortfarande kan fällas för brott.(tidigare president av Osasuna Foundation) anklagas för matchkorruption (mutor) och yrkandet ligger på 2 års fängelse och en bot på 1,95 miljoner €.och(påstådda fastighetsagenter) anklagas för att ha förfalskat dokument och yrkandet ligger på 18 månaders fängelse för respektive person.Den tidigare direktörenanklagas föratt ha förvrängt dokument och yrkandet ligger på 14 månaders fängelse., president i den tidigare provisoriska styrelsen, anklagas föratt ha förfalskat dokument och yrkandet ligger på 23 månaders fängelse.ochalla tillhörande den tidigare provisoriska styrelsen anklagas för att kontinuerligtha förfalskat dokument och yrkandet ligger på 23 månaders fängelse per person.För er som vill uppdatera er mer i ämnet så finns alla de tidigare artiklar som Osasunaredaktionen producerat nedan.noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, marca.com, navarra.com Åtalet består dels av förskingringen av klubbens medel men även bokföringsbrott och mutor.Bottenrekord, landskampsaktuella spelare och en träningsmatch är några av de saker som tas upp i veckans Osasuna mitt i veckan.Efter att Osasuna nästan gjort självmål redan i den första minuten kunde Real Betis ta ledningen tre minuter senare på ett grovt försvarsmisstag. 2-0 kom efter en halvtimmes spel och trots att gästerna skapade en hel del lyckades man inte göra något mål.Osasuna reser till Sevilla för match mot det grönvitrandig Real Betis under lördagen. Andalusierna har en dålig hemmastatistik som de vill ändra på och mot tokjumbon Osasuna finns en mycket god chans att göra det.Osasuna lyckades under måndagskvällen ta en poäng mot Eibar efter att ha lyckats kvittera till 1-1. Gästerna var det spelmässigt bättre laget över hel matchen och hade bra med chanser under den första halvleken. Osasunas målvakt Sirigu var den som räddade kvar laget vilket till slut alltså gav en poäng.Med 12 omgångar kvar att spela och åtta poäng upp till närmsta lag måste Osasuna vinna morgondagens match mot Eibar för att fortsatt ha kontakt. Ytterligare en förlust innebär med säkerhet att man är helt avsågade trots att man matematiskt fortfarande har chansen.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” uttalanden och filmsnuttar från senaste mötet mot Las Palmas, Osasunaspelare som toppar en statistiklista, avstängda tränare och planering inför den kommande säsongen.Osasuna åkte på ännu en förlust när man på söndagskvällen besökte Kanarieöarna. Efter ett tidigt baklängesmål kunde man kvittera och ta ledningen men under den andra halvleken vände Las Palmas på tillställningen och kunde till slut vinna med 5-2.Osasuna reste till Kanarieöarna under fredagen för ytterligare ett försöka att ta en vinst och inkassera tre poäng. Denna gång spelar man mot Las Palmas som har haft en tung månad trots oavgjort mot Real Madrid i den senaste omgången.Osasuna åkte på ett tidigt baklängesmål och efter det kunde man aldrig riktigt resa sig. Man kunde få till en reducering vid ställningen 0-2 men sedan kontrade Villarreal sönder hemmalaget och vann till slut med 1-4.