Altas y Bajas 2017: Äntligen har det börjat värvas spelare!

Följ vad som händer i Osasunas trupp under sommaruppehållet. Vilka spelare försvinner och vilka ansluter? Vi uppdaterar transferläget i truppen ända fram till transferfönstret stänger den 31:a augusti.

blev Osasunas första värvning till säsongen 17/18. Från ingenstans gjorde klubben

under fredagen att anfallaren värvats. Något som man tydligt och klart lyckats hålla tyst om då varken media eller andra ens knystat om denna värvning. Anfallaren har skrivit på ett treårskontrakt och utköpsklausulen är satt till 3 miljoner €.

blev

Osasunas andra värvning till den kommande säsongen. Precis som i fallet David Rodriguez kom ingen som helst förvarning om detta och klubben har lyckats dölja värvningen väl. Coris är en 24-årig mittfältare som kommer från Girona på lån för en säsong. En kvick spelare som gärna håller till på vänsterkanten.

skall var i Osasunas blickfång enligt navarrasport.com. Den centrale mittfältaren har ett år kvar på kontraktet med den katalanska klubben men får nog inte riktigt plats i den nya La ligaklubben. 26-åringen spelade 26 matcher under den senaste säsongen och gjorde totalt sex mål varav fem av dem i den 80:e minuten eller senare.

är en 24-årig målvakt som skall vara i Osasunas intresse enligt Diario de Navarra. Herrera värvades till Huesca inför denna säsong och blev omgående förstemålvakt vilket innebar totalt 43 matcher den gångna säsongen. Målvakten har två år kvar på kontraktet med Huesca.

Från dagens datum är spelaren kontraktslös, s.k. free agent.

Cádiz har nu gett sig in i kampen om anfallarens signatur men enligt navarrasport.com skall Osasuna och Tenerife ligga bäst till. Enligt spelarens agent kommer Angel ta ett beslut inom ett par dagar.

Enligt navarrasport.com ligger Osasuna på för att värva anfallaren och man anser att man borde ha 50 % chans att lyckas trots att spelaren har ett antal kontraktsförslag liggande på bordet.

Med avancemanget till segunda division klart fortsätter Barcelona B att jaga anfallarens signatur.

As.com uppger under fredagen att förhandlingarna med Barcelona B är långt gångna. Dock har man inte kommit överens om det ekonomiska riktigt ännu.

Navarrasport.com försöker väcka liv i ryktena kring anfallaren och hävdar att Osasunas nye sportchef Braulio försöker värva honom till Osasuna, det var nämligen han som såg till att han lånades ut till Valladolid den gångna säsongen.

har inte övertygat under den senaste säsongen och Osasuna tycker samtidigt att han kostar för mycket för segunda division. Spelaren själv kan tänka sig att lämna men han är inte direkt överöst med erbjudanden. Röda stjärnan Belgrad skall tidigare ha visat sitt intresse men om inget erbjudande kommer in kan klubben lösa spelaren precis som man tidigare gjort med Jaime Romero. Causic är kontrakterad med Osasuna i ytterligare en säsong.

skall vara av intresse för Real Sociedad enligt radiostationen SER Euskadi. Ryktet känns väl inte riktigt trovärdigt då Garcia är kontrakterad för ytterligare två säsonger och har en utköpsklausul på 8 miljoner €. Osasuna förnekar att de fått någon förfrågan och har heller inte fått några indikationer på att spelaren vill lämna.

Tienzas agent försvarade under söndagen spelarens uttalande och menade på att alla spelare känner på det sättet. I samma veva försäkrade han att mittfältaren trivs mycket bra i Osasuna och inte har några tankar på att byta klubb.

Noticias de Navarra publicerar en intervju med Fuentes under onsdagen där spelaren själv säger att förfrågningen från Cordoba inte var formel och att han varje sommar blir förknippad med sin moderklubb. Inställningen verkar nu vara att göra det bästa av situationen under den kommande säsongen.

Diario de Navarra uppger under måndagen att Barcelona B (som är klara för segundan) skall vara intresserade av mittfältaren. De skall ha bjudit in honom till Mini Estadi för att se det avgörande mötet mot Santander under söndagen.

Enligt navarrasport.com skall Osasuna inte ha hört något från varken Villarreal eller Barcelona B och klubben fortsätter att försöka få till en kontraktsförlängning med spelaren.

Mundo Deportivo hävdar under onsdagen att flera Italienska medier skriver att affären med Napoli och mittfältaren är så gott som klara. Berenguer skall ha tackat ja till det personliga kontraktet och det handlar nu bara om att få alla inblandade nöjda med affären, vilket bör ske inom en snar framtid.







Navarrasport.com och Mundo Deportivo uppger under fredagen att Napoli fortsatt jobbar hårt för att få ner priset på spelaren. Enligt vissa uppgifter kommer man besöka Pamplona under den kommande veckan för att lösa situationen. La Gazzetta dello Sport uppger samtidigt att spelarens utköpsklausul skall stiga från 9 till 12 miljoner € från och med den första juli, vilket ingen tidigare hört talas om. Det visar sig även att Sporting Clube de Portugal skall vara intresserad av mittfältaren.

Under måndagseftermiddagen blev det så officiellt, Kenan Kodro spelar i Bundesliga nästa säsong. Den tyska klubben FSV Mainz 05 har betalat 1,75 miljoner € för anfallaren som skrivit på ett fyraårskontrakt. Kodro kom 2014 från Osasuna B och tog steget upp i A-truppen där blev det totalt blev 81 matcher och 15 mål, varav alltså sju den senaste säsongen. Det mest minnesvärda målet han gjorde var nog det mot Girona i juni 2016 som tog Osasuna tillbaka till La liga. Se alla hans mål från den senaste säsongen

Under tisdagen blev det officiellt att Sirigu skrivit på för Torino