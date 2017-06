Altas y Bajas 2017: Är Diego Martinez Osasunas nye tränare?

Följ vad som händer i Osasunas trupp under sommaruppehållet. Vilka spelare försvinner och vilka ansluter? Vi uppdaterar transferläget i truppen ända fram till transferfönstret stänger den 31:a augusti.

Allt pekar på att det blir Diego Martinez som blir ny tränare i Osasuna för de två nästkommande säsongerna. Flera Navarramedier har gått ut med att affären är klar men att klubben väntar med att göra det officiellt då Martinez har en match kvar att leda sitt nuvarande lag Sevilla Atlético. För tre år sedan tog han över Sevillas B-lag och lyckades förra säsongen ta upp dem till segunda division, vilket innebar fjärde gången i näst högsta divisionen. Med en omgång kvar av säsongen innehar man för tillfället 11:e platsen med chans att ta sig ytterligare två steg upp i tabellen, vilket måste anses som riktigt bra. Under den kommande veckan förväntas den nye tränaren officiellt bli presenterad.



Det händer en hel del runt klubben fast säsongen är över. Den tidigare sportchefen och tränaren Petar Vasiljevic har officiellt lämnat klubben. Under onsdagen blev det klart att Osasuna och den serbiske tränaren brutit kontraktet man hade med varandra. Klubben har betalat av en skatteskuld på 9,7 miljoner €, mycket tack vare de pengar (3,5 miljoner €) som man fick för anfallaren Sergio León. Man har även startat kampanjen, ”La pasión continúa” (Passionen fortsätter) för att värva säsongs-biljetts-innehavare och man satsar på att nå 16000 till nästa säsong. Under fredagen presenterades även den nye Osasuna B tränaren Sergio Amatriain.



Kontraktsstrulet med målvakten Álvaro Fernández som nämndes i förra Altas y Bajas är inte löst och det börjar se riktigt illa ut när det kommer till målvaktsfrågan då den andre Osasuna B målvakten Juan Perez kontrakt måste omförhandlas vilket innebär risk att man även kan förlora honom. När det kommer till anfallaren Alex Sanchez som spelat i Osasuna B efter sin höftoperation är det även där förhandlingsläge då hans kontrakt går ut i slutet av denna månad. B-lagspelaren Jhon Steven har fått olika bud från klubben och enligt Navarrasport.com har han ingen aning om vad som gäller, förhandlingarna fortsätter och det återstår att se om han blir kvar.

1/6 Sergio León går till Betis



Diego Martinez, tränare i Sevilla Atlético är Osasunas förstaval till nästa säsong. Martinez har fått ett kontraktsförslag från sin nuvarande klubb men vet att han är intressant för andra klubbar, däribland alltså Osasuna. Han vill i första hand avsluta säsongen innan han tar något beslut. Sista omgången av Segundan spelas den 10/6. (8/6) Enligt Noticias de Navarra skall Osasuna ha konfirmerat att Diego Martinez tränar Osasuna nästa säsong. Inget är officiellt och enligt tidningen kommer den nye tränaren att presenteras i den kommande veckan. Han skall ha skrivit på för två säsonger.



Borja Iglesias, Celta Vigo B, (8/6) är en anfallare som Osasuna har hållit ögonen på den senaste säsongen enligt Noticias de Navarra. 24-åringen har den senaste säsongen hållit till i segunda B och i december slog han målrekord i Celta B då han totalt gjort 53 mål på de senaste 4 säsongerna. Hans kontrakt löper ut i slutet av denna månad och han lär inte bli utan kontraktsförslag.



David Omar Rodriguez Barrera kort och gott kallad Deivid (3/6) är en försvarare som spelat med Córdoba den senaste säsongen. Trots en del skadeproblem denna säsong och ett kontrakt som går ut om ett år är ett flertal klubbar intresserade av 28-åringen. Sporting, Granada och grekiska Asteras är klubbar utöver Osasuna som visat sitt intresse enligt radiokanalen Cope Cordoba.



Raúl de Tomás, Real Madrid, har varit utlånad till Valladolid under den gångna säsongen och där hittills gjort 14 mål. Vissa rykten hävdar att Osasuna skulle vara intresserade av anfallaren men det finns ett stort intresse från flera klubbar. Mycket beror nog på hur Valladolid klarar slutfasen av segundan och skulle de lyckas ta sig till La liga blir nog spelaren kvar. 22-åringens kontrakt med Real Madrid går ut om en månad. (8/6) Navarrasport.com uppger idag att även Zaragoza är intresserad av anfallaren. Dock verkar kontraktet fortsatt gälla med Real som vill att han ska lånas ut till en La ligaklubb under den kommande säsongen vilket ju inte passar varken Osasuna eller Zaragoza.



Luciano Balbi, Valladolid, är en mittfältare som spelat hela 34 matcher i segundan denna säsong och blivit en av tränare Paco Herreras fasta startspelare. Den 28-årige Argentinaren skulle kunna vara en bra ersättare till Berenguer ifall han nu skulle säljas och Osasuna är intresserade. Balbi är en kort spelare som lever på sin snabbhet och hans kontrakt med Valladolid går ut den sista juni.



Gorka Iraizoz, Athletic Bilbao, kommer inte spela mer för Bilbao-laget då hans kontrakt med klubben går ut den sista juni och han har inte fått något erbjudande om att förlänga. Efter tio år i Athletic måste målvakten nu se sig om efter en ny klubb och enligt uppgifter skall ett erbjudande kommit från Espanyol där 36-åringen spelat tidigare. Att Iraizoz skulle återvända till sin födelsestad Pamplona känns som ett långskott men man skall aldrig säga aldrig. (4/6) Iraizoz namn har nämnts redan innan Osasunas nya sportchef Braulio tillträdde och nu avvaktar man och ser ifall Espanyol kan finna en klubb till den nuvarande förstemålvakten Roberto, Malaga har nämnts.

Miguel Olavide (5/6) har enligt Navarrasport.com intressenter i Villarreal som redan för två år sedan hörde sig för om Osasuna B spelaren. Det handlar i första hand om Villarreals B-lag men även chansen till speltid i La liga med A-laget. Någon konkret förfrågan från Villarreal om spelaren har inte inkommit och mittfältaren är kontrakterad med Osasuna ytterligare två säsonger.



Alex Berenguer har det surrat rejält om en längre tid, ja ända sedan januarifönstret faktiskt då Athletic visade sitt intresse och la ett bud på 4 miljoner €. President Sabalza hänvisade till utköpsklausulen på 9 miljoner och efter det hördes inget mer från Athletic. Intresset finns dock fortfarande från Bilbao-laget men sedan ca: en vecka ska även Italienska Napoli vara intresserade enligt medierna. Osasuna har inte fått något konkret bud ännu och medierna hävdar att Italienarna kan tänka sig att lägga ett bud på två miljoner under utköpsklausulen. Den Pamplonafödde mittfältaren är kontrakterad till juni 2020. (3/6) Enligt Berenguers agent, Felix Tainta, handlar det i slutändan om vilken av klubbarna som väljer att betala mest. Osasuna vill få ut så mycket som möjligt för sin guldklimp men ännu har inget konkret bud kommit från Napoli. (4/6) Enligt Navarrasport.com har Athletic lagt sitt sista bud och kommer inte höja det som ligger 4+1 miljon €.



Kenan Kodro har gjort sin bästa säsong någonsin i Osasuna och med sju mål denna säsong hamnade han på delad andraplats i skytteligan tillsammans med Roberto Torres. Sedan en tid är han även landslagsspelare i Bosnien Hercegovinas landslag vilket fått upp ögonen på en del klubbar. Enligt engelska Daily mail skall tre klubbar, Fulham, Bristol City och Bolton alla vara intresserade av anfallaren och det ryktas om en summa på 1,5 miljoner £. Anfallaren är kontrakterad för ytterligare en säsong och har en utköpsklausul på runt 10 miljoner €. (9/6) Kodro har blivit uttagen i Bosnien Hercegovinas landslag som under fredagskvällen spelar VM-kval mot Grekland.

Sergio León blev Osasunas bäste målskytt med sina tio mål under den gångna säsongen och frågan har inte varit om, utan när han skall försvinna. Sedan en längre tid har han knutits till Real Betis och under torsdagen blev det officiellt klart att övergången genomförts. Enligt uppgift betalar Betis utköpsklausulens belopp på 3,5 miljoner € vilket är en riktigt bra affär för Osasuna som köpte honom för runt 1,7 miljoner. Dessvärre förlorar man ju en riktigt bra målgörare som måste ersättas å det snaraste.



Mario Fernández kontrakt löper ut den sista juni och Osasuna lär inte vara intresserade av att förlänga. Däremot lär man behöva värva en målvakt.



Raoul Loé värvades under januarifönstret och hans kontrakt löper ut den sista juni. Inte heller han lär få ett erbjudande om förlängt kontrakt.



Nikola Vujadinovic är mycket omtyckt bland supportrarna men med fyra centrala försvarare, David Garcia, Miguel Flaño, Unai Garcia och Tano Bonnin lär inte Vuja direkt ha någon bra chans att bli kvar i truppen. Hans kontrakt går ut den sista juni.



Salvatore Sirigu, PSG, lånades in från Sevilla under januarifönstret och återgår nu till PSG som han tillhör. Dock har den franska klubben valt att avsluta kontraktet med Italienaren som nu ser ut att välja Torino i serie A för sin fortsatta karriär.



Oriol Riera, Deportivo, har inte haft någon vidare bra säsong i Osasuna och med fyra mål återgår han nu till Deportivo. Dock verkar det som att han kommer få svårt att ta en plats och eventuellt vill den galiciska klubben bryta kontraktet som går ut juni 2018. (3/6) Enligt Navarrasport.com skall hela sex segunda klubbar och fyra utländska dito vara intresserade av spelarens situation.



Didier Digard, Real Betis, var en av de tre långtidsskadade spelarna under säsongen och det blev totalt bara tre matcher för lånet från Betis. Fransmannen skulle passat bra i Osasuna men återgår nu till Betis där han har ytterligare ett år kvar på kontraktet.



Manu Riviere, Newcastle, har återvänt till England och Osasuna var inte intresserade av att utnyttja den utköpsklausul som Newcastle erbjöd. Enligt engelsk media lär inte engelsmännen vara speciellt intresserade av fransmannen som lär lånas ut ännu ett år.



