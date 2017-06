Altas y Bajas 2017: Är en ängel på väg till Osasuna?

Följ vad som händer i Osasunas trupp under sommaruppehållet. Vilka spelare försvinner och vilka ansluter? Vi uppdaterar transferläget i truppen ända fram till transferfönstret stänger den 31:a augusti.

Under onsdagen blev det så officiellt att Martinez tagit över som huvudtränare för Osasuna. Kontraktet sträcker sig till juni 2019 och mer att läsa om den nye tränaren kan ni göra

är en Tunisisk anfallare som håller till Qatar där han spelar för Lekwiya. Enligt medier i Qatar kommer han lånas ut till Osasuna den kommande säsongen. 26-åringen är kontrakterad med Lekwiya för de nästkommande fyra åren och har ett marknadsvärde på runt 3 miljoner €. Youssef har även gjort 45 landskamper för Tunisien och skall även vara av intresse för sin tidigare klubb, tunisiska Esperance Tunis

är enligt medier i Zaragoza, El Periódico de Aragón, väldigt nära att skriva på ett fyraårskontrakt med Osasuna. Den 30-årige anfallaren som spelade i Osasuna B 2008 har även spelat för Tenerife, Elche, Levante, Eibar och nu senast tillhört Zaragoza. Under den gångna säsongen har han spelat 39 matcher och gjort 21 mål vilket gjorde att han hamnade på tredje plats i segundans skytteliga förra säsongen.

Osasuna har visat sitt intresse och lämnat ett kontraktsförslag på fyra säsonger vilket klubben konfirmerar under tisdagen. Spelarens agent bekräftar detta och meddelade samtidigt att det finns ett antal erbjudanden från både Spanska och utländska klubbar. Agenten meddelade också att spelaren kommer ta god tid på sig att bestämma sig.

Enligt navarradeportiva.com är värvningen så gott som klar och Osasuna skall ha erbjudit spelaren 700 000 € per säsong för fyra år framåt. Man uppger även att värvningen borde offentliggöras inom de närmsta dagarna och att medierna i Zaragoza är inne på samma spår

Enligt tidningen la Voz de Galicia skall Iglesias vara en av de mest eftertraktade spelarna bland segunda klubbarna. Förutom Osasuna är även Zaragoza, Sporting, Granada och Cordoba intresserade och Zaragoza skall även ha erbjudit ett konkret förslag. Den senaste säsongen gjorde anfallaren 34 mål varav 32 i ligaspelet

Enligt Noticias de Navarra är Real Madrid inte längre intresserad av spelaren som igår tog farväl av Valladolid då de inte klarade att ta sig till det avgörande La ligakvalet. De Tomás har tillhört ”Pucelanos” den senaste säsongen och gjort 14 mål på 36 matcher.

El Correo uppger under tisdagen att Iraizoz inte är intresserad av att spela i något av de två segunda lagen. (Osasuna och Rayo Vallecano) Målvakten vill fortsätta på högsta nivå och siktar på ett La ligalag

Under torsdagen blev det officiellt att 36-åringen skrivit på för La liga-nykomlingen Girona. Som sagt, ett långskott var vad det va…

har ögonen på sig från La liga-nykomlingen Girona. Enligt radiostationen RAC1 skall katalanerna vara intresserade och kontakt har tagits men ännu ingen officiell förfrågan. Clerc värvades från just Girona inför den gångna säsongen och har kontrakt med Osasuna i ytterligare ett år

har inte riktigt levt upp till sina förväntningar och när nu Córdoba ser honom som ett alternativ kommer inte Osasuna att hindra en eventuell affär. Córdoba ser sig om efter en ersättare till Mariano Bittolo som fått ett förslag på kontraktsförlängning men inte gett något svar ännu

har inte fått särdeles mycket speltid under den gångna säsongen och förväntas blomma ut till den kommande säsongen. Italienska Crotone som spelar i serie A skall vara intresserade av mittfältaren enligt Italienska medier. Klubbens sportchef ska ha börjat sondera terrängen och tagit de första stegen för en värvning av mittfältaren. Merida har tre säsonger kvar på kontraktet med Osasuna

som denna säsong gjorde sju mål för sitt Osasuna skall enligt Diario de Navarra vara i blickfånget för Valencia . Klubben söker en ersättare för Dani Parejo som ryktas vara på väg ifrån klubben. Osasunas tredjekapten och en av truppens stöttepelare har två år kvar på sitt kontrakt och lär inte i första taget lämna Pamplona.

Osasuna kommer enligt Navarrasport.com att göra Olavide till professionell spelare men då han inte spelat tillräckligt många matcher har han fortsatt rätt att lämna klubben enligt gällande kontrakt

Noticias de Navarra rapporterar under lördagen att Napoli varit i kontakt med Osasuna den gångna torsdagen och visat sitt intresse för spelaren. Man kom inte med något officiellt bud men lovade höra av sig under den kommande veckan. Enligt tidningen är Italienarna beredda att betala runt fem miljoner + en miljon men Osasuna vill ha minst sju

Ännu inget konkret bud från Napoli och Osasuna sitter lugnt i båten och fortsätter vänta. Enligt Italienska medier är intresset fortsatt stort för mittfältaren och rykten går nu om att Napoli har ett avtal med spelaren vilket dementeras av Berenguers agent

Även Osasuna budar nu på Kodro tillsammans med klubbar från England och Holland men inget av buden har överskridit 500 000 € och har därför blivit avvisade. Klubben har gett spelaren ett förslag på kontraktsförlängning då man misstänker att han kan välja en annan klubb för att få behålla sin landslagsplats

Fler klubbar visar intresse för anfallaren och enligt Turkisk media skall nu även Trabzonspor vara intresserade