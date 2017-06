Altas y Bajas 2017: Kenan Kodro till Bundesliga?

Följ vad som händer i Osasunas trupp under sommaruppehållet. Vilka spelare försvinner och vilka ansluter? Vi uppdaterar transferläget i truppen ända fram till transferfönstret stänger den 31:a augusti.

har enligt radiokanalen Cope fått ett kontraktserbjudande från Osasuna som är bättre än det erbjudande han fått om förlängning från Madridklubben. Den 28-årige defensiva mittfältaren Har tidigare tillhört Malaga Barcelona och Espanyol men spelat för Rayo de senaste fyra säsongerna. Mittfältaren har haft en del skadeproblem de senaste åren och spelade endast 14 matcher den senaste säsongen

är en försvarare vars kontrakt med Maños går ut om några dagar. Cabrera har tackat nej till en förlängning med sin nuvarande klubb och är fri att gå vart han vill. Redan förra sommaren var Osasuna intresserad av 26-åringen men då höjde Zaragoza sitt pris och Osasuna drog sig ur affären. Nu skulle man alltså kunna få Uruguayanen på fri transfer men det finns flera klubbar som är intresserade.

Enligt La voz de Galicia skall Celta Vigo vara intresserade av den turkiska anfallaren vilket kan ställa till problem för Osasuna.

Rodriguez förhandlar för tillfället med en Belgisk klubb och enligt hans agent har inte mindre än 53 förfrågningar kommit in från spanska men även utländska klubbar.

Osasuna har fortsatt inte hört ifrån anfallaren och förmodligen avvaktar han då chansen finns att få ett erbjudande från en La liga klubb vilket såklart lockar mer. Med en bunt av erbjudanden har Rodriguez en del att gå igenom.

Enligt Diario Atlántico skall nu även Barcelona B vara intresserade av anfallaren. Barcelona B är på god väg upp till segundan efter en 4-1 seger mot Racing de Santander i den första matchen i kvalet från segunda B. Ytterligare en klubb som visat sitt intresse alltså.

har gjort ett uttalande i en TV-kanal och där sagt att han ”gärna spelar La liga fotboll även nästa säsong”. Mittfältaren medger även att han och hans agent tittar till de erbjudanden som kommer in. Tienza har två säsonger kvar på sitt kontrakt med Osasuna.

Medierna i Katalonien insisterar på att Girona vill ha Clerc men Osasuna säger att de inte fått någon officiell förfrågan.

Enligt Navarrasport.com behöver Napoli se över sin spelartrupp innan man kan värva nytt. Med andra ord behöver man göra sig av med spelare innan man kan komma med ett konkret bud på Berenguer och det är därför det tagit tid.

Athletic ger sig nu in i leken efter Berenguer igen men inte genom att höja sitt bud på 4 + 1 miljon €. Man erbjuder däremot Osasuna tre unga spelare på lån, målvakten Remiro, försvararen Isondo och mittfältaren Vesga, då man vet att Osasuna söker en hel del spelare.

Noticias de Navarra uppger på lördagen att även Roma och Fiorentina hört av sig angående Berenguer. Inget erbjudande har lämnats och de två italienska klubbarna har fått samma prislapp som alla andra, 9 miljoner €.

Kodro vill lämna Osasuna för spel i en bättra liga än segundan och på så sätt ha chansen att behålla sin landslagsplats. FC Groningen skall ha lagt ett bud på en miljon € vilket Osasuna tycker är för lågt, Pamplonaklubben vill ha minst 1,7 miljoner för anfallaren.

Enligt Kodros agent skall tyska FSV Mainz 05 i Bundesliga vara intresserade av anfallaren och vara beredda att betala de 1,7 miljoner € som klubben kräver, uppger Noticias de Navarra. Men enligt klubben har inget officiellt bud inkommit från tyskarna.

och Osasuna har kommit överens om att avsluta det kontrakt som sträckte sig till juni 2018. Under måndagskvällen gjordes detta officiellt på klubbens hemsida. Spelaren har en ny klubb på gång i utlandet och skulle Romero spela i La liga eller La liga 123 nästa säsong har klubben rätt till ekonomisk kompensation. Efter en säsong med en hel del skador blev det totalt 20 matcher och ett mål för 27-åringen i Osasunatröjan