Altas y Bajas 2017: Sergio León går till Betis!

Följ vad som händer i Osasunas trupp under sommaruppehållet. Vilka spelare försvinner och vilka ansluter? Vi uppdaterar transferläget i truppen ända fram till transferfönstret stänger den 31:a augusti.

Ny månad och med det dags att öppna upp Osasuna s Altas y Bajas för denna gång. Under cirka tre månader framöver kommer ett antal rykten och hörsägen att figurera runt klubben och förhoppningsvis kan alla dessa snappas upp och publiceras här. Hur den nye sportchefenkommer att lyckas kan ju bara framtiden utvisa men vi får verkligen hoppas att han gör ett bättre arbete än vad klubben lyckades med inför den gångna säsongen som alltså innebar degradering till Segunda division. Först och främst handlar det om att rekrytera en tränare som sedan tillsammans med Braulio skall värva spelare.När det kommer till tränarnamn är det fortsattsom verkar vara den man önskar i första hand och då han även fått ett förslag om förlängning med Sevilla Atletico återstår att se hur han väljer att göra. Under torsdagen blev det officiellt atttar över tränarsysslan i Osasuna B efter. Amatriain har tidigare tränat Tudelano, Izarra och Peña Sport.Tar man sig en titt på den nuvarande truppen finns det en hel del frågetecken kring vissa spelare vilket är vanligt då ett lag byter division. Det handlar om spelarna som har fortsatt kontrakt med Osasuna men som kan tänka sig att bryta det,ochär några av dessa spelare.Samtidigt har klubben gått ut med att de tre B-lagspelarna(målvakt)(offensiv mittfältare) och(mittfältare) kommer ingå i A-truppen till nästa säsong. Dock skall Fernández under onsdagen ha meddelat klubben att han inte vill förlänga sitt kontrakt vilket inneburit att man lusläst kontraktet och insett att det krupit sig in en felaktighet i detsamma. Klubben kommer göra allt för att reda ut situationen och sista ordet lär inte vara sagt i detta ämne.Osasunas femte bästa målskytt (på fem matcher) denna säsong, Osasuna B-spelarens kontrakt löper ut och försvararen har fått ett erbjudande om att förlänga. Men efter sina fina insatser finns det intresse från fler klubbar för Colombianen. För övrigt finns det ingen större mängd namn på nyförvärv till klubben för tillfället och det är nog inte helt oväntat att man lär satsa på unga hungriga spelare från de egna leden. Men vad det lider lär en del namn dyka upp, var så säkra.Se den aktuella truppen just för tillfället, HÄR Real Madrid , har varit utlånad till Valladolid under den gångna säsongen och där hittills gjort 14 mål. Vissa rykten hävdar att Osasuna skulle vara intresserade av anfallaren men det finns ett stort intresse från flera klubbar. Mycket beror nog på hur Valladolid klarar slutfasen av segundan och skulle de lyckas ta sig till La liga blir nog spelaren kvar. 22-åringens kontrakt med Real Madrid går ut om en månad., Valladolid, är en mittfältare som spelat hela 34 matcher i segundan denna säsong och blivit en av tränare Paco Herreras fasta startspelare. Den 28-årige Argentinaren skulle kunna vara en bra ersättare till Berenguer ifall han nu skulle säljas och Osasuna är intresserade. Balbi är en kort spelare som lever på sin snabbhet och hans kontrakt med Valladolid går ut den sista juni. Athletic Bilbao, kommer inte spela mer för Bilbao-laget då hans kontrakt med klubben går ut den sista juni och han har inte fått något erbjudande om att förlänga. Efter tio år i Athletic måste målvakten nu se sig om efter en ny klubb och enligt uppgifter skall ett erbjudande kommit från Espanyol där 36-åringen spelat tidigare. Att Iraizoz skulle återvända till sin födelsestad Pamplona känns som ett långskott men man skall aldrig säga aldrig.har det surrat rejält om en längre tid, ja ända sedan januarifönstret faktiskt då Athletic visade sitt intresse och la ett bud på 4 miljoner €. President Sabalza hänvisade till utköpsklausulen på 9 miljoner och efter det hördes inget mer från Athletic. Intresset finns dock fortfarande från Bilbao-laget men sedan ca: en vecka ska även Italienska Napoli vara intresserade enligt medierna. Osasuna har inte fått något konkret bud ännu och medierna hävdar att Italienarna kan tänka sig att lägga ett bud på två miljoner under utköpsklausulen. Den Pamplonafödde mittfältaren är kontrakterad till juni 2020.har gjort sin bästa säsong någonsin i Osasuna och med sju mål denna säsong hamnade han på delad andraplats i skytteligan tillsammans med Roberto Torres . Sedan en tid är han även landslagsspelare i Bosnien Hercegovinas landslag vilket fått upp ögonen på en del klubbar. Enligt engelska Daily mail skall tre klubbar, Fulham, Bristol City och Bolton alla vara intresserade av anfallaren och det ryktas om en summa på 1,5 miljoner £. Anfallaren är kontrakterad för ytterligare en säsong och har en utköpsklausul på runt 10 miljoner €.blev Osasunas bäste målskytt med sina tio mål under den gångna säsongen och frågan har inte varit om, utan när han skall försvinna. Sedan en längre tid har han knutits till Real Betis och under torsdagen blev det officiellt klart att övergången genomförts. Enligt uppgift betalar Betis utköpsklausulens belopp på 3,5 miljoner € vilket är en riktigt bra affär för Osasuna som köpte honom för runt 1,7 miljoner. Dessvärre förlorar man ju en riktigt bra målgörare som måste ersättas å det snaraste.kontrakt löper ut den sista juni och Osasuna lär inte vara intresserade av att förlänga. Däremot lär man behöva värva en målvakt.värvades under januarifönstret och hans kontrakt löper ut den sista juni. Inte heller han lär få ett erbjudande om förlängt kontrakt.är mycket omtyckt bland supportrarna men med fyra centrala försvarare, David Garcia, Miguel Flaño, Unai Garcia och Tano Bonnin lär inte Vuja direkt ha någon bra chans att bli kvar i truppen. Hans kontrakt går ut den sista juni., PSG, lånades in från Sevilla under januarifönstret och återgår nu till PSG som han tillhör. Dock har den franska klubben valt att avsluta kontraktet med Italienaren som nu ser ut att välja Torino i serie A för sin fortsatta karriär. Deportivo , har inte haft någon vidare bra säsong i Osasuna och med fyra mål återgår han nu till Deportivo. Dock verkar det som att han kommer få svårt att ta en plats och eventuellt vill den galiciska klubben bryta kontraktet som går ut juni 2018., Real Betis, var en av de tre långtidsskadade spelarna under säsongen och det blev totalt bara tre matcher för lånet från Betis. Fransmannen skulle passat bra i Osasuna men återgår nu till Betis där han har ytterligare ett år kvar på kontraktet., Newcastle, har återvänt till England och Osasuna var inte intresserade av att utnyttja den utköpsklausul som Newcastle erbjöd. Enligt engelsk media lär inte engelsmännen vara speciellt intresserade av fransmannen som lär lånas ut ännu ett år.