Celta Vigo - Osasuna

Ännu en förlust

Ett ineffektivt Osasuna hade inte mycket att komma med under söndagskvällen när man gästade Celta Vigo. Hemmalaget kunde spela på en tidig ledning och sedan avgöra med två mål inom loppet av två minuter strax innan full tid.





I målet tog Salvatore Sirigu plats och fick en trebackslinje framför sig bestående av Oier Sanjurjo, Nikola Vujadinovic och David Garcia. Yttermittfältare på vardera sidan med uppgift att även arbeta hemåt var Alex Berenguer och Carlos Clerc. Innermittfältet bestod av tre man vilka var Miguel de las Cuevas, Goran Causic och Roberto Torres. På topp startade Oriol Riera och Sergio León.



Riktigt fint väder i de västra delarna av Spanien idag och i Vigo visade termometern hela 18 grader och en skinande sol ett par timmar före matchstart. Celta ställde upp i sina ljusblå tröjor med vita byxor vilket innebar att



1:a halvlek



Väldigt lugnt och avvaktande inledningsvis där inget av lagen tar tag i spelet. Mycket spel på mittplan och dåligt med farligheter. Fortsatt mycket avvaktande spel där hemmalaget fått lite mer att säga till om under de sista minuterna.



Celta fortsätter att vara laget som verkar vilja mest men har svårt att få till farligheter. Inte förens i den 23:e minuten då man får iväg matchens första skott på mål vilket innebär 1-0. Osasunas backlinje går bort sig något och bli bolltittande vilket Sisto kan utnyttja då han stänker in ledningsmålet högt. Efter målet får Celta upp tempot och fortsätter vara laget som styr. Man slår bollar på djupet vilket sårar Osasunas försvar ett par gånger.



För Osasunas del handlar det om försvar i första hand och man har svårt att komma till något vettigt framåt. Celta fortsätter att vara laget som äger och har växt in i matchen efter den tafatta inledningen. Osasunas passningsspel fungerar inte alls och man slår bort bollen ett antal gånger. I den 43:e minuten skaffar man sig dock en dubbelhörna som Torres kan avsluta med ett skott som går högt över. Ingen vidare bra första halvlek av gästerna, framförallt om man jämför med den senaste dito mot



2:a halvlek



Osasuna försöker störa bollhållaren högre upp i inledningen av den andra halvleken vilket stör Celta något. I den 50:e minuten bryter man bollen högt och León får ett bra läge som ger ytterligare en hörna. Gästerna ser betydligt mer hungriga ut nu och äger helt klart mer boll. Ännu ett avslut på mål genom De las Cuevas men alldeles för tamt. Fortsatt positivt spel från gästerna och man kan skaffa sig sin fjärde hörna som Riera nickar strax utanför i den 60:e minuten.



Gästerna fortsätter att styra och är klart bättre än vad de visade upp under de första 45 minuterna. Riera driver in bollen i straffområdet på högersidan och hittar snett bakåt till León vars skott går över. I den 69:e minuten gör gästerna sitt första byte när man tar ut De las Cuevas mot Mérida. Bra mycket bättre spel från gästerna och man kämpar verkligen i varje närkamp vilket också ger laget en hel del mer bollägande.



I den 79:e minuten gör Osasuna sitt andra byte när man tar ut León mot Riviere. Mer öppet spel nu där gästerna fortsatt har ett knapp övertag men utan att kunna skapa någon riktig farlighet. I den 82:a vinner man en frispark men Torres lyftning ger ingenting. Två minuter senar gör Osasuna sitt sista byte när man tar ut Riera mot Kodro. I den 87:e minuten skaffar sig Celta sin tredje hörna och på den kan Jozabed nicka in 2-0 vid första stolpen. Två minuter senare kommer 3-0 när en frispelad Aspas enkelt kan lyfta in bollen över Sirigu. Domaren Vicandi Garrido lägger till tre minuter och under dessa är det Celta som verkar mest sugna på att göra mål, men matchen slutar 3-0.





Nej, idag var man inte sig lik alls och framförallt inte under den första halvleken. Det såg okoncentrerat och nervöst ut inledningsvis och trots att de första 45 inledningsvis var hyfsat jämna kunde Celta ta över efter 20 minuter och göra 1-0 strax efter det. I den andra var Osasuna helt klart bättre med men hade svårt att skapa några riktig farligheter och i slutet av matchen kunde hemmalaget sätta dit två mål till. Enligt mig lite för stora siffror för att dessa skall spegla matchbilden men så blir det ju ibland. För första gången detta år lyckades man inte göra något mål framåt och bröt därmed en fin trend som man haft de senaste sex matcherna.



16:e raka ligamatchen utan seger idag och man måste nog så smått inse att det snart kommer bli klart att man kommer degraderas till nästa säsong. För tillfället har man sex poäng upp till de båda lagen ovanför sig och åtta till 17:e platsen som skulle ge överlevnad. Tyvärr är det ingenting som tyder på att man plötsligt skall börja vinna och härnäst väntar tiondeplacerade



