2017-03-05 18:30

Las Palmas - Osasuna

5-2



Ännu en förlust i surrealistisk match

Osasuna åkte på ännu en förlust när man på söndagskvällen besökte Kanarieöarna. Efter ett tidigt baklängesmål kunde man kvittera och ta ledningen men under den andra halvleken vände Las Palmas på tillställningen och kunde till slut vinna med 5-2.





Noterbart var att av de elva som skulle starta matchen var det bara tre som spelade senast mot Salvatore Sirigu med en fyrbackslinje framför sig bestående av, från höger, Oier Sanjurjo, David Garcia, Unai Garcia och Juan Fuentes. De två defensiva mittfältarna bestod av Raoul Loé och Fran Mérida och de tre mer offensiva var Miguel Olavide, De las Cuevas och Jaime Romero. Ensam på topp Kenan Kodro.



Över 20 grader i Las Palmas under dagen men till matchstart hade temperaturen sjunkit något och visade 17 grader med en växlande molnighet. Hemmalaget ställde upp i sina gula tröjor med blåa byxor och



1:a halvlek



Hemmalaget inleder bäst och tar tag i taktpinnen med en gång. Man äger mest boll och skapar ett antal halvchanser. Man tar sig enkelt igenom gästernas mittfält och i den sjunde minuten kan Viera hitta Jesé på djupet som skjuter 1-0. I samband med målet sparkar Livaja hål i nätmaskorna och dessa måste lagas innan matchen kan fortsätta. Las Palmas äger matchen såhär långt och Osasuna har inget att komma med offensivt.



Endast ett lag på planen och de har gula tröjor, gästande Osasuna har inget att komma med och hemmalaget fortsätter att trycka på och har avfyrat sex skott på mål efter 20 minuter och har dessutom ett bollinnehav på 87 %. När gästerna äntligen vinner boll har man svårt att behålla den inom laget och tappar den omgående. Man drar dessutom på sig mängder med frisparkar.



I den 31:a minuten kan Osasuna för första gången gå på offensiven och Romero gör sin försvarare och får in ett inlägg från vänsterkanten. Hemmamålvakten Varas kan inte hålla det och där finns Kenan Kodro som kan peta in kvitteringen till 1-1. Matchbilden fortsätter se ut som den gjort och Sirigu tvingas göra en fin benparad när Jesé blir frispelad. I den 37:e minuten tittar Osasuna upp på den offensiva planhalvan igen och med matchens andra skott på mål tar man ledningen med 1-2. Oier hittar Kodro i mitten på straffområdet och han får iväg ett skott som Varas styr upp i nättaket på sitt egna mål. Jämnare spel efter gästerna ledningsmål och man står upp bra. Domare Del Cerro Grande lägger till fyra minuter på den första halvleken på grund av Livajas tilltag efter 1-0 målet. Under dessa är det hemmalaget som spelar bäst men halvleken slutar 1-2.



2:a halvlek



Inledningen av den andra halvleken ser spelmässigt ut som under den första halvleken. I den 50:e minuten sticker dock Osasuna upp och Olavide har ett jätteläge att öka på ledningen men hans skott går över. Las Palmas fortsätter trilla boll men kommer inte riktigt till några farligheter. I den 54:e minuten tvingas Sirigu till en jätteräddning på Tanas skott och på den efterföljande, snabbt lagda, hörnan kan Livaja göra 2-2 med huvudet. Fyra minuter senare byts Berenguer in mot Olavide och strax efter det åker den inbytte spelaren på en ordentlig smäll i huvudet i en nickduell. Han lyckas till slut övertala alla att han är okej och spelar vidare.



Las Palmas fortsätter äga boll och Osasuna ställer upp i försvarsuppställning men sticker dock upp i kontringar när man får chansen. I den 68:e minuter hinner effekten av smällen mot Berenguers huvud ifatt spelaren som tvingas byta och Osasuna tar in Torres. Två minuter senare kommer 3-2 till hemmalaget. Det är otursgubben Unai Garcia som skall slå bort en enkel boll, han halkar till i samma ögonblick och slår istället in den i eget mål. Tre minuter senare gör Osasuna sitt sista byte när man tar ut De las Cuevas till förde för Sergio León. I den 74:e minuten kommer gästernas första hörna och det är David Garcia som får chansen men hans skott går över.



4-2 kommer strax efteråt på en frispark. Mesa registreras för målet som Del Cerro Grande måste konferera med sin linjeman om innan han kan godkänna det. Anledningen är att en Las Palmasspelare står offside när skottet slås och frågan är om han är delaktig eller inte. Surrealistisk match tycker kommentatorn och det är bara att hålla med. Matchen känns avgjord men Las Palmas ökar på till 5-2 i den 87:e minuten genom Jesé. Del Cerro Grande lägger till fem minuter och under dessa är det faktiskt Osasuna som äger mest boll men utan att kunna ändra på siffrorna.





Mycket märklig match på många sätt. Osasuna gör två mål efter att ha blivit ordentligt tillbakapressade och utan att ha haft en enda chans innan dess. Nätmaskorna måste lagas och en spelare blir skadad utan att känna av det men tvingas byta tio minuter senare då effekten av skadan blir kännbar. Ett självmål görs vilket inte hör till vanligheterna och ett annat mål måste diskuteras fram mellan domare och linjeman. Minst sagt en surrealistisk match vilket alltså kommentatorn påpekade. Efter matchen meddelas att Berenguer åkt på en hjärnskakning och förts till sjukhus för tester.



Den förväntade förlusten kom dock som ett brev på posten men blev inte lika solklar som många hade trott. Med tre raka förluster på åtta dagar kan man nog ganska säkert säga att Osasunas chanser att klara sig kvar i La liga denna säsong är förtvivlat små. När dessutom de två lagen ovanför nedflyttningsstrecket (Leganés och



Härnäst väntar



2017-03-05 22:15:00

