Ännu en förlust trots bra spel

I en svängig match med hela sju mål där Osasuna tog ledningen två gånger kunde gästande Sevilla till slut ta hem de tre poängen. Domare Estrada Fernández blev en av huvudpersonerna vid dagens match då han missade vid några tillfällen vilket enligt hemmalaget blev helt avgörande.

1:a halvlek

2:a halvlek

Vasi hade inte valt att göra några förändringar alls med startelvan sedan matchen mot Granada för en vecka sedan. Ja, den avstängdemåste ju ersättas vilket alltså gjordes medmen det var också den enda förändringen. Det känns som det var ett tag sedan man kunde ställa upp med i princip samma startelva två matcher i rad vilket ju är en stor fördel till skillnad mot att ändra hela tiden. De som fick börja matchen på bänken var, Juan Pérez, Riviere, Fuentes, Jaime, Kodro, De las Cuevas och Imanol Garcia.Startelvan då, i sin helhet, som i princip alltså var den samma som mot Granada bestod av, i målet, med en tremannabacklinje framför sig bestående avoch. Mittfältet, från höger, bestod avoch. De två yttermittfältarna skall fylla på i offensiven men även jobba hemåt i defensivt. På topp fickochåterigen ansvaret att starta.I Pamplona har alltså snön kommit men under söndagsförmiddagen visade termometern runt 5-6 plusgrader med växlande molnighet och helt klart rätt svalt fotbollsväder. Hemmalaget ställde som vanligt upp i sitt röda hemmaställ och gästande Sevilla i helvita tröjor och vita byxor. Oier var kapten i hemmalaget och efter slantsinglingen med domarevar det Osasuna som spelade av matchen.Men innan detta skedde hölls en tyst minut med anledning av de könsbaserade våld som finns idag, där kvinnor ofta får sätta livet till, vilket nyligen skedde i en ort nära Pamplona. Detta fall har fått stor uppmärksamhet i regionen och Osasuna ville på detta vis markera och uppmärksamma problemet. Den tysta minuten var väldigt tyst och då man valde att inte spela någon sorgemusik, vilket är vanligt i den spanska ligan vid dessa tillfällen, kändes minuten mer seriös än vanligt.Positiv inledning av hemmalaget som går framåt med en gång. Fausto Tienza verkar het och drar på sig ett gult kort redan i den andra minuten. Gästerna tar över bollinnehavet men utan att skapa något att tala om. I den nionde minuten får man dock en frispark som Mercado har ett bra läge på och minuten senare ordnar man matchens första hörna. Osasuna har några bra försök men Sevilla känns helt klart vassare i sina attacker. Det är dock Osasuna som efter bra spel kan göragenom Sergio León i den 15:e minuten. Torres kan hitta den lille måltjuven nere från hörnflaggan efter ett inkast av Berenguer och León som hinner före försvararen kan styra in ledningsmålet.Osasuna har inte domare Estrada Fernández med sig och publiken på El Sadar gör sig ordentligt hörda när målskytten León blir liggande och domaren måste till slut blåsa av för läkarvård av anfallaren. Torres drar på sig ett gult kort efter tjafs med N`Zonzi. Osasuna spelar fysiskt och drar på sig en hel del frisparkar och gästerna har åter tagit kontroll av bollinnehavet. Osasuna står dock upp bra defensivt och har några attacker offensivt lite då och då.Osasuna skaffar sig sin första hörna i den 31:a minuten och på den kan León sånär öka på ledningen men Sergio Rico får en lem på bollen och kan avstyra. Publiken verkar ha vaknat till efter målchansen vilket även väcker laget som har ett par bra minuter. Sevilla vill dock annat och går hela tiden framåt. Hemmaspelarna krigar dock i vare närkamp och gör allt för att behålla sin ledning. I den 43:e minuten kommer dock kvitteringen tilldå Iborra får iväg en halvvolley som tar i stolproten och ut till Jovetic som kan spela tillbaka till Iborra som i öppet mål sätter dit bollen. Minuten senare har hemmalaget ett bra läge när Torres frispark räddas till hörna av Sergio Rico. Tufft och grinigt och totalt fem gula kort under de första 45 minuterna.Inga byten till andra halvlek som hemmalaget inleder bra med offensivt spel. Man äger en hel del boll och försöker få igång Clerc på vänsterkanten. Clerc hittar Torres med ett fint pass men Sergio Rico kan styra bort skottet. Bra spel av hemmalaget som verkligen vill ha de tre poängen. Gräsmattan är definitivt inte i toppklass och stora tovor slås upp i närkamperna vilket stör spelarna. Gästerna skaffar sig en dubbelhörna men utan någon farlighet.Några minuter senare är det Osasuna som skaffar sig en hörna och efter det behåller man trycket offensivt. I den 63: minuten kan Berenguer slå ett inlägg från höger och målgöraren Iborra försöker rensa men istället går bollen i en båge över den egna målvakten, riktigt snyggt, till. Två minuter senare kan gästerna kvittera då just Iborra kan nicka in en målvaktsretur tilloch försvararen tillika Sevillas kapten har nu gjort tre av de fyra gjorda målen. Avvaktande spel efter målexplosionen och Osasuna gör sitt första byte i den 71:a när man tar in Riviere mot León. Två minuter senare tas Causic av banan och Imanol Garcia sätts in. I den 75:e minuten blåser domare Estrada Fernández av Riviere för offside utan att linjelärkan höjt sin flagga och de 15 211 på läktaren reagerar direkt. Domaren inser sitt misstag och tvingas be Sevilla spelarna slå tillbaka bollen till Osasunas ägo. Reprisbilderna visar tydligt hur huvuddomaren helt är ute och cyklar när han från mittplan blåser offside.Gästerna ökar tempo under den sista kvarten och skaffar sig hörnor på löpande band. På den, totalt sjätte, kommergenom Vazquez och Osasunaspelarna reagerar då de menar på att Oriol Riera blivit knuffad i straffområdet och borde fått en frispark. Domare Estrada Fernández hamnar återigen i hetluften och det slutar med att både Mario och Riera får var sitt gult kort för protest. Hemmalaget måste framåt vilket öppnar för gästerna som skapar en hel del nu. Osasunas offensiv är tam och i den 88:e byter man in Kenan Kodro mot Fausto Tienza för ännu mer folk framåt. Under de tre tilläggsminuterna kan Sarabia stänga matchen då han görmed ett välplacerat skott. Den inbytte Kodro replikerar dock minuten senare tillmed skallen efter ett inlägg av Berenguer men förlusten är ett faktum.***Efter att matchen blåst av omringas Estrada Fernández av Osasunaspelare som gärna vill diskutera de situationer han missat. Riviere drar på sig ett gult kort och tränare Vasiljevic är t.o.m. inne och säger några ord till domaren som nog inser att han inte gjort en av sina bättre insatser.Besvikelsen är även tydlig då Oriol Riera intervjuas i TV efter matchen och han har en lång utläggning om domarens mindre bra insats och om hur Osasuna som oftast inte blir bemötta med samma respekt som andra lag. Han tar även upp situationer från andra matcher där domaren gjort ”felaktiga” beslut som blivit avgörande för laget.Efter matchen visar det sig även att Osasuna går ut med en officiellt meddelande på sin hemsida där man dels kritiserar domaren för hans insats men även kräver att ”bli behandlade med lika respekt för att kunna tävla på samma villkor som sina motståndare”. Man meddelar också att man kommer skicka in ett formellt klagomål till relevant instans.***Nä, det vill sig helt enkelt inte trots att man tar ledningen två gånger så orkar man inte hela vägen. Men spelet är betydligt bättre i de senaste matcherna och det känns som att tränare Vasiljevic har hittat rätt spår. Laget är som svagast när man precis gjort mål, brukar man säga, och det visade sig idag vid två tillfällen. Dels när Osasuna tagit ledningen med 2-1 och även efter Sevillas 2-4 mål då hemmalaget kunde reducera minuten efter. Det blev en underhållande match med många mål där tyvärr Osasuna inte hade det där flytet man behöver för att ta alla tre poängen. Besvikelsen går lätt ut över domaren som helt klart inte hade en av sina bättre dagar, om man säger så.Positivt är att man gör mål framåt igen, sju stycken på de senaste tre matcherna bådar gott men man måste ju bli stabilare bakåt vilket de åtta insläppta på lika många matcher visar. Positivt också att det verkar finnas en vilja igen, varje match är som en final och det är ingen idé att titta framåt utan bara fokusera på det som skall göras härnäst. Om man lyckas förstärka truppen under januari månad kanske även chansen finns att börja ta poäng igen vilket troligtvis skulle lyfta truppen rejält och få laget i en mycket positivare stämning än man har idag då man bara räknar in förlust efter förlust.Den stora frågan är dock om man hinner få ihop de poäng man måste skaffa innan säsongen är slut. Med halva säsongen spelad har man bara fått ihop nio poäng vilket ju är under all kritik men det finns fortfarande 57 poäng att spela om. Av dessa måste man dock ta runt 33-35 för att ha en chans till överlevnad vilket ju kommer bli mycket tufft. Men kanske finns det några andra lag som kommer sladda i tabellen under vårsäsongen och kan Osasuna bara börja ta poäng med sitt positivare spel finns nog chansen fortfarande. Fausto Tienza drog på sig sitt femte gula kort för säsongen och kommer därmed att vara avstängd i omgång 20.Man behåller jumboplatsen i ligan och då även Granada förlorade mot Espanyol under lördagen har man fortfarande kontakt med dem, ett poäng efter. Sporting som möter Betis senare idag är man bara tre poäng ifrån men från första laget ovanför strecket (Leganés) skiljer det hela nio poäng vilket känns lite långt. Härnäst väntar Malaga hemma på El Sadar och jag får en känsla av att man skall kunna ha en bra chans mot dem. Matchen spelas redan på fredagen med starttid klockan 20.45.För övrigt var det väldigt intressant att läsa Sevillaredaktionens införrapport till denna match. Den verkar helt och hållet bygga på Osasunaredaktionens dito vilket ju gör en stolt samtidigt som det känns rätt snålt när man har hela sex man i sin redaktion. Ni får höra av er ifall ni behöver hjälp! :-)