Dyng sur förlust i San Sebastian

Osasuna gjorde en riktigt bra insats mot ett något mediokert Sociedad under den första halvleken och kunde leda med 0-1 i halvtid. Till den andra kom dock hemmalaget igång på allvar och efter tre mål på 15 minuter var förutsättningarna omvända.

1:a halvlek

2:a halvlek

Vasi hade till dagens match faktiskt gjort en del smärre förändringar i startelvan. På grund av Oriol Rieras frånvaro var ju han tvungen att ersättas vilket gjordes med både Kenan Kodro och Manu Riviere vilket alltså innebar att Sergio León startade på bänken. I målet gick även den nylige rekryterade Sirigu in mellan stolparna då de båda ordinarie målvakterna ju är skadade. Även Miguel de las Cuevas fick starta matchen vilket innebar att Roberto Torres började på bänken. De spelare som fick börja matchen på sidan var alltså, Juan Peréz, Torres, Imanol Garcia, David Garcia, Jaime, Mérida och Sergio León.En del mindre förändringar i startelvan alltså men uppställningen var densamma som i de senaste matcherna och man får nog kalla det en 3-5-2 uppställning där yttermittfältarna alltså också spelar en roll i det defensiva arbetet. Startelvan i sin helhet, som följer, I måletmed en trebackslinje framför sig bestående avoch. Mittfältet från höger bestod avoch. På topp alltsåochInget höjdarväder direkt i de norra delarna av Spanien och i San Sebastian har det under dagen varit molnigt och regnigt. Med fyrtiofem minuter kvar till matchstart visade termometern runt sju grader och det regnade ganska så friskt, enligt Osasuna s twitterkonto. Real Sociedad ställde som brukligt upp i sina vitblårandiga tröjor och gästande Osasuna valde att ställa upp i sitt röda hemmaställ.Det regnar på riktigt bra när matchen går igång och det blåser rätt bra också. Bra skott av hemmalagets Yuri i den andra minuten men Sirigu är bra med och kan boxa bort skottet. Avvaktande första fem minuter där hemmalaget verkar ta det rätt lugnt. Kenan Kodro verkar riktigt het och löper en hel del på sin gamla hemmaplan. Osasuna är inte helt oävna och kan komma till några halvchanser, men stundtals går det alldeles för långsamt. Jättechans för Kodro i den 13:e minuten men Rulli i hemmamålet gör en jätteräddning med benen. Matchens helt klart farligaste chans så långt.Regnet fortsätter att hälla ner och dessutom blåser det rejält så att hörnflaggan står i 90 grader när Sociedad får sin första hörna i den 17:e minuten. Plötsligt går även en del strålkastare sönder på arenan men matchen fortsätter. Osasuna gör det riktigt bra och känns taggade. Fortsatt öppet och spelet böljar fram och tillbaka, underhållande. I den 25:e minuten blir Kodro frispelad efter ett långt pass av Clerc som Riviere hoppar över och Kodro kan gå mot mål. Skottet tar på Rulli men in mål och Osasuna leder med. Inte alls orättvist efter en bra inledning från gästerna.Inte alls det bästa förutsättningarna vädermässigt och på sina ställen ser man att planen är rejält blöt nu. Hemmalaget fortsätter att äga boll men har svårt att skapa något riktigt farligt. Osasuna står också upp riktigt bra defensivt. Under ett par minuter verkar regnet lugnat sig något och hemmalaget fortsätter att försöka gå framåt. Under den sista minuten av halvleken kommer ytterligare en rejäl dusch och nu ser det nästan ut som att det är hagel. Ledning för gästande Osasuna när domareblåser av den första halvleken.Till den andra halvleken har regnet lugnat sig något igen. Sociedad börjar halvleken med fart och på jakt efter en kvittering. Men det är faktiskt Osasuna som har den farligaste chansen inledningsvis och hemmalaget ser lite förvirrade ut. Man har svårt att skapa något framåt och Osasunas spel stör dem helt klart. Tio minuter in gör man sitt första byte och verkar konfunderade. De gästande Osasuna spelarna verkar hungrigare och kämpar i varje situation och känner väl också vittringen efter en trepoängare. I den 60:e minuten skapar dock Sociedad ett par tre chanser och man biter sig fast ordentligt i offensiv planhalva.Man skapar tryck mot Osasunas mål och på lagets tredje hörna kommer kvitteringen tillgenom Navas som väldigt ensam kan gå upp och nicka in kvitteringen. Minuten efter gör Osasuna sitt första byte när man tar ut De las Cuevas mot Torres. Regnet verkar har gett upp helt nu men lämnat en tungsprungen plan. Hemmalaget har ökat tempot nu och efter kvitteringen börjar man rulla boll ordentligt. Gästerna gör sitt andra byte i den 71:a minuten när man tar ut målskytten Kodro mot León. Sociedad har rykt upp sitt spel ordentligt och skapar en hel del. I den 72:a minuten kommer så ledningsmålet när Vela väggspelar sig fram snyggt och distinkt sätter ditHemmalaget fortsätter av bara farten och i den 77:e minuten kan den ny inbytte Juanmi göraefter att ha blivit märkbart fri på vänsterkanten. Osasuna gör efter det sitt sista byte och tar in Jaime och ut Riviere i den 78:e. Minuten efter det kan León reducera tillefter en fin individuell prestation och det verkar finnas liv i matchen igen. Allt händer på en gång nu och den snabba reduceringen är positiv. Jaime har ett jätteläge när han kropps fintar bort sin försvarare och får iväg ett bra skott som Rulli tvingas styra i ribban och vidare till hörna. Matchen har verkligen vaknat till liv under de sista minuterna och de 21 893 på läktaren får verkligen valuta för pengarna. Sociedad skapar faktiskt mer under den sista halvtimman än vad de gjort under resten av matchen och är nära att öka på ytterligare i den 90:e minuten. Under de tre tilläggsminuterna är det Osasuna som skapar mest men matchen slutar 3-2 i ännu en rungande hagelskur.Surt sa räven om rönnbären som man brukar säga. Det kändes nämligen som att man hade någonting på gång idag efter den första halvleken. Men det verkar som att det är omöjligt att vinna denna säsong. Tyvärr får man ju inga stilpoäng inom fotbollen men idag var man åtminstone värda en poäng tycker jag och det känns minst sagt väldigt surt med ännu en förlust. Jag vet inte vad som var anledningen riktigt men under den sista halvtimman av matchen var det som att Sociedad kom igång med sitt vinnande spel samtidigt som Osasuna tröttnade av allt springande på den genomsura och tungsprungna planen.Spelmässigt ser det riktigt bra ut och under den första halvleken stoppade man upp hemmalaget väldigt bra. Sociedad kom inte någonstans och hade väldigt svårt att skapa några riktiga farligheter. Taktiskt gör man det helt rätt alltså under de första 45 minuterna. Till den andra är det nog helt enkelt orken som tryter samtidigt som Sociedad får igång de spel som gör att man faktiskt ligger femma i världens bästa liga. Nä, Osasuna har helt enkelt inte flytet med sig riktigt trots två mål framåt på bortaplan mot ligafemman.Härnäst väntar Real Madrid hemma på El Sadar och dessa matcher brukar inte vara speciellt svåra att tända till inför för Osasunas spelare. Real som denna säsong verkar ostoppbara och till och med leder ligan med två matcher mindre spelade. För Osasunas del kan man i morgon kväll få inta jumboplatsen i ligan ifall Granada lyckas ta poäng hemma mot Las Palmas. Leganés, Valencia och Sporting förlorade alla sina matcher i denna omgång vilket innebär att Osasuna inte tappade någon mark mot sina närmaste rivaler vilket ju är en förutsättning för att ha en chans till överlevnad.