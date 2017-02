Domare Fermin Otamendi börjar efter två års arbete få ett begrepp om "El caso Osasuna".

”El caso Osasuna” närmar sig slutet!

Under den gångna veckan kom ny information i utredningen, som i medierna kallas ”El caso Osasuna”. Domare Otamendi som under de två senaste åren hållit i denna utredning har kommit fram till att det finns 18 personer att väcka åtal emot.

Ángel Vizcay, en före detta styrelsemedlem i Osasuna, gick ut med att klubben mutat spelare för att i slutet av säsongen 13/14 klara sig kvar i La liga. Då utredningen efter en tid fortskridit framkom det att totalt runt ett trettiotal namn, däribland spelare från



För er som vill fördjupa er i ämnet finns nedan, i kronologisk ordning, de tidigare artiklar som Osasunaredaktionen producerat i ämnet.



Osasuna i mutskandal (150218)

Sex styrelsemedlemmar arresterade (150307)

El caso Osasuna (150315)

El caso Osasuna växer (150322)

Uppdatering av El caso Osasuna (150406)

Mer kring El caso Osasuna (150506)

Utredningen kring El caso Osasuna presenteras (150617)







El caso Osasuna, person för person.





Vad domare Fermin Otamendi under torsdagen presenterade var att han är klar med den stora och viktigaste delen av utredningen och han har kommit fram till att 18 personer, av de 30 som utretts, kan åtalas. Av de 18 är de flesta knutna till Osasuna på något sätt och 12 av dem har tillhört den före detta styrelsen eller haft högt uppsatta positioner inom klubben. Två stycken fastighetsagenter och den före detta ordföranden för Osasuna Foundation finns också med. Slutligen är även tre före detta spelare från Real Betis med bland dem som kan komma att åtalas.



Bland dem som inte längre har några misstankar på sig finns fyra spelare, som tidigare tillhört Osasuna, Real Betis och Espanyol. En före detta president och en f.d. sportchef som numera har en annan position inom klubben. Utöver dessa är det ett antal f.d. styrelsemedlemmar som inte kommer åtalas.



Att denna utredning nu går mot sitt slut känns riktigt skönt och förhoppningsvis kan de som skapat denna historia få kännbara straff. Att inga spelare från Osasuna kommer att åtalas känns bra och det verkar helt enkelt som att man försökt ”hjälpa” laget/klubben från styrelserummet genom att ta pengar från klubben och försökt köpa sig till resultat. Det är också skönt att ingen av dessa före detta presidenter eller styrelsemedlemmar längre har något att göra med klubben och att de aldrig någonsin kommer tillbaka till densamma.



Två år har denna sorgliga och trista historia figurerat vilket svärtat ner Osasunas namn å de grövsta. Det känns därför riktigt bra att man nu går in i sluttampen av densamma. Förmodligen har vi dock inte hört det allra sista i denna historia och än kommer vi inte kunna lägga detta bakom oss på ett tag.



Källor: noticiasdenavarra.com Under den gångna torsdagen kom alltså ännu en pusselbit i denna segdragna och sorgliga historia. För er som inte känner till ”El caso Osasuna ” så handlar det kortfattat om förskingring av klubbens medel, runt 2,2 miljoner €. Det handlar om mutor där spelare i motståndarlag skall ha fått större belopp betalda till sig. Utredningen tog fart för ganska exakt två år sedan då, en före detta styrelsemedlem i Osasuna, gick ut med att klubben mutat spelare för att i slutet av säsongen 13/14 klara sig kvar i La liga. Då utredningen efter en tid fortskridit framkom det att totalt runt ett trettiotal namn, däribland spelare från Real Betis Espanyol och Osasuna, var indragna i härvan.För er som vill fördjupa er i ämnet finns nedan, i kronologisk ordning, de tidigare artiklar som Osasunaredaktionen producerat i ämnet.El caso Osasuna, person för person.Vad domareunder torsdagen presenterade var att han är klar med den stora och viktigaste delen av utredningen och han har kommit fram till att 18 personer, av de 30 som utretts, kan åtalas. Av de 18 är de flesta knutna till Osasuna på något sätt och 12 av dem har tillhört den före detta styrelsen eller haft högt uppsatta positioner inom klubben. Två stycken fastighetsagenter och den före detta ordföranden för Osasuna Foundation finns också med. Slutligen är även tre före detta spelare från Real Betis med bland dem som kan komma att åtalas.Bland dem som inte längre har några misstankar på sig finns fyra spelare, som tidigare tillhört Osasuna, Real Betis och Espanyol. En före detta president och en f.d. sportchef som numera har en annan position inom klubben. Utöver dessa är det ett antal f.d. styrelsemedlemmar som inte kommer åtalas.Att denna utredning nu går mot sitt slut känns riktigt skönt och förhoppningsvis kan de som skapat denna historia få kännbara straff. Att inga spelare från Osasuna kommer att åtalas känns bra och det verkar helt enkelt som att man försökt ”hjälpa” laget/klubben från styrelserummet genom att ta pengar från klubben och försökt köpa sig till resultat. Det är också skönt att ingen av dessa före detta presidenter eller styrelsemedlemmar längre har något att göra med klubben och att de aldrig någonsin kommer tillbaka till densamma.Två år har denna sorgliga och trista historia figurerat vilket svärtat ner Osasunas namn å de grövsta. Det känns därför riktigt bra att man nu går in i sluttampen av densamma. Förmodligen har vi dock inte hört det allra sista i denna historia och än kommer vi inte kunna lägga detta bakom oss på ett tag.noticiasdenavarra.com

0 KOMMENTARER 150 VISNINGAR 0 KOMMENTARER150 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-02-20 19:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-02-20 19:00:00

Osasuna

2017-02-19 21:30:00

Osasuna

2017-02-18 18:30:00

Osasuna

2017-02-15 18:30:00

Osasuna

2017-02-11 23:55:00

Osasuna

2017-02-10 20:00:00

Osasuna

2017-02-08 18:00:00

Osasuna

2017-02-05 22:30:00

Osasuna

2017-02-04 18:30:00

Osasuna

2017-02-01 23:00:00

ANNONS:

Under den gångna veckan kom ny information i utredningen, som i medierna kallas ”El caso Osasuna”. Domare Otamendi som under de två senaste åren hållit i denna utredning har kommit fram till att det finns 18 personer att väcka åtal emot.Ett ineffektivt Osasuna hade inte mycket att komma med under söndagskvällen när man gästade Celta Vigo. Hemmalaget kunde spela på en tidig ledning och sedan avgöra med två mål inom loppet av två minuter strax innan full tid.Osasuna reser under lördagen till Galicien och Vigo för att ta sig an tioplacerade Celta Vigo. Man har inte vunnit i ligan på över fyra månader men kanske kan man lyckas ta viktiga poäng mot ett Celta som så sent som i torsdags spelade Europa League fotboll.Denna upplaga av ”mitt i veckan” tar självklart upp Tano Bonnins skada i matchen mot Real Madrid, tankar och funderingar kring framtiden, unga Osasunasupportrar från Uganda och resultatet av hur La liga slutar denna säsong.Osasuna gjorde återigen en riktigt bra första halvlek under lördagskvällen då serieledarna Real Madrid kom på besök och man hade 1-1 efter de första 45 minuterna. Under den andra halvleken var dock huvudstadslaget numret större och kunde ta hand om de tre poängen efter att ha gjort ytterligare två mål.Serieledarna Real Madrid besöker Pamplona under lördagskvällen och skall enligt alla konstens regler ta en enkel trepoängare mot jumbon Osasuna. Men man har haft problem på El Sadar genom åren och kanske är det inte lika enkelt som tabellen visar.I denna veckas ”mitt i veckan” tittar vi som vanligt på vad som händer kring truppen och klubben från Pamplona. En kortare presentation av det senaste nyförvärvet, skadade spelare, den nya gräsmattan och landslagsuttagningar är några av ämnena som tas upp.Osasuna gjorde en riktigt bra insats mot ett något mediokert Sociedad under den första halvleken och kunde leda med 0-1 i halvtid. Till den andra kom dock hemmalaget igång på allvar och efter tre mål på 15 minuter var förutsättningarna omvända.Februari månad inleds med ett bortamöte mot Real Sociedad för Osasunas del vilket lär bli en tuff uppgift. La Real jagar en Champions Leauge plats och lär göra allt för de tre poängen så det handlar om att göra en riktigt bra insats för gästerna om man skall ha en chans till poäng.I Ventana de Enero, januarifönstret, har de rykten och hörsägen presenterats som surrat kring Osasuna under januari månad. När nu fönstret har stängt görs en sammanfattning av vilka spelare som värvats och vilka som lämnat men även samtliga rykten finns noterade.