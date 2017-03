En poäng efter mediokert spel

Osasuna lyckades under måndagskvällen ta en poäng mot Eibar efter att ha lyckats kvittera till 1-1. Gästerna var det spelmässigt bättre laget över hel matchen och hade bra med chanser under den första halvleken. Osasunas målvakt Sirigu var den som räddade kvar laget vilket till slut alltså gav en poäng.

1:a halvlek

2:a halvlek

Under måndagseftermiddagen meddelade klubben att man valt att byta målvakt i den uttagna truppen dåblivit akut magsjuk under dagen. Den naturlige ersättare borde varamen då han hade problem med vänster sida av kappmuskeln blev det till sist Osasuna B målvaktensom skrevs in som reservmålvakt bakom. Juan Pérez började alltså på bänken tillsammans med David Garcia, Riera, Riviere, Mérida, De las Cuevas, Clerc.Inför dagens match valde tränare Vasiljevic att ställa upp laget i en 4-4-2 uppställning med de två defensiva mittfältarna mer centralt och två mer offensiva utmed kanterna. Fyra man i backlinjen där den unge Buñuel klev in och tog högerbacksplatsen. Noterbart var att Vasi valt att byta fem spelare från den senaste matchen mot Las Palmas.Startelvan i sin helhet, i målet,med en fyrbackslinje framför sig bestående av, från höger,och. Mittfältet bestod av, från höger,och. På topp startade, tvåmålsskytten senast,tillsammans medHärligt väder och varmt i de södra delarna av Spanien under helgen men i det norra har det varit blött. För er som såg baskderbyt mellan Real Sociedad och Athletic förstår vad jag menar. I Pamplona regnade det under söndagen och fortsatte fram till måndag eftermiddag. Vid matchstart var det i vart fall uppehåll och runt 10 grader varmt. Gästande Eibar ställde upp i sitt ljusblåa tredjeställ och Osasuna såklart i sitt röda hemmaställ. Eibar vann slantsinglingen och valde planhalva vilket innebar att hemmalaget spelade av matchen.Lågt tempo inledningsvis men det är gästerna som börjar bäst och de har skapat två halvchanser inom loppet av fyra minuter. Osasuna gör några tafatta offensiva försök men det är helt klar Eibar som tagit tag i taktpinnen. Hemmalagets första riktiga anfall kommer i nionde minuten och ger en hörna som Kodro till slut kan nicka utanför. Mängder med felpass av hemmalaget vilket ger gästerna fina kontringslägen och Sirigu tvingas till en fin reflexräddning på Enrich styrskott.Osasunas andra hörna kommer i den 20:e minuten efter kommunikationssvårigheter i gästernas försvar men den rensas enkelt bort. Tydlig skillnad i kvalité på de båda lagen och hemmalaget spelar mer på chans och utan någon spelidé vad det verkar medan Eibar har en högre kvalité och ett högre tempo vilket ger dem fart. Ytterligare en bra räddning från Sirigu som tvingas rädda till hörna och utan honom hade det lätt kunnat stå 0-2 såhär långt. Japanen Inui får vid ett tillfälle enkelt gå med bollen och avlossa ännu ett skott som Sirigu kan tippa till gästernas fjärde hörna.Framåt har Osasuna bara skapat några inlägg och det är tydligt att man är ett lag i spillror för tillfället. Allt ser tungt och svårt ut och med det dåliga passningsspelet, när man äger boll, blir det svårt. Man är tredje man in i varje närkamp och jämfört med gästerna är det stor skillnad. Eibar trillar fint bollen inom laget men har inte riktigt skärpan i avslutningarna. 40-60 i bollinnehav med fem minuter kvar av halvleken vilket känns lite snålt. Skottstatistiken visar på 1-10 vilket visar mer på hur det sett ut. Salvatore Sirigu har helt enkelt sett till att Osasuna är kvar i matchen efter den första halvleken.Lågt tempo även i inledningen av den andra halvleken och inget ordnat spel. Sergio Leon får ett bra läge efter en hörna för gästerna men skottet, det första för hemmalaget, blir för tunt. Istället är det gästerna som skapar halvchanser och hörnor. Loé avfyrar ett skott utifrån men det är inga problem för Yoel i gästernas mål. Eibar fortsätter skapa och är helt klart närmast ett ledningsmål. Kodro får chansen på en lite för djupt slagen boll av Jaime men hinner inte upp den riktigt.På Osasunas femte hörna når Vujadinovic högst men Yoel är välplacerad och kan ta hand om mittbackens nick. Hemmalaget biter sig fast och skapar lite framåt, Torres har ett bra skott strax utanför och León blir frispelad men tar för god tid på sig. I den 62:a minuten byts Merida in istället för Causic som varit rätt osynlig. Eibar äger fortsatt mest boll och det verkar nästan som att man inte vill göra det där målet som skulle sänka Osasuna helt och fullt. I den 72:a minuten kommer dockefter att Pedro León hittat den ny inbytte Kike Garcia snett bakåt och han kan enkelt sätta dit den. Osasuna tar in Clerc och byter ut Sergio León i den 74:e minuten.I den 79:e minuten kommer kvitteringen. Det är Merida som tar sig in i straffområdet och klackar till Jaime som i sin tur hittar Kodro på bortre stolpen som kan slå in kvitteringen till. Två minuter senare byts Riera in mot Fuentes som sprungit sig rejält trött. Loé har ett jätteläge med skallen minuten senare men Yoel är bra med. Osasuna har vaknat till liv ordentligt efter kvitteringen och jagar nu ett segermål. Torres hittar Riera på skallen och Yoel tvingas till en riktigt kvalificerad räddning. Bra fart på hemmalaget nu och Eibar verkar smått stressade. Domare Latre lägger till tre minuter på de 90 som spelats och under dessa är det fortsatt hemmalaget som trycker på för ett segermål. Men det blir inget med det och Osasuna är fortsatt utan seger på hemmaplan denna säsong.En poäng! Vad hände? Det var ett tag sedan man tog en sådan! Närmare bestämt i slutet av januari då man lyckades spela oavgjort hemma mot Malaga , för sex omgångar sedan. Ja, nu räcker ju inte den poängen särskilt långt just nu men man närmar sig i var fall de 14 pinnar man behöver för att inte bli sämsta lag i La ligas historia någonsin, poängmässigt. Det saknas fortfarande tre till för att klara det men med 11 omgångar kvar borde man ju ha en chans.Spelmässigt var man inte värda den poäng man spelade ihop idag. Jag skulle närmast säga att Eibar såg väldigt loja ut i de avgörande lägena. Ja nästan som att man inte ville göra mål och att man kunde kosta på sig ett poängtapp mot bröderna från Pamplona. Ja och så hade ju Osasuna Sirigu i målet under den första halvleken som gjorde ett par kvalificerande räddningar, utan dem hade Eibar lätt kunnat leda med en 3-4 mål. Det är en riktigt bra utdelning man får Osasuna, vettigt spel i totalt runt 25 minuter vilket ger dem en poäng.En poäng är i vart fall bättre än ingen men med det spel man uppvisar idag har man inte i La liga att gör enligt min mening, och där lär man heller inte bli kvar. Med 11 omgångar kvar av denna säsong har man just nu 14 poäng upp till överlevnadplatsen. Det är på tok för mycket och i och med att man bara tog en poäng idag anser jag att chanserna nu är helt borta. Det blir till att rikta in sig på att inte bli poängmässigt sämsta lag någonsin i La liga och då återstår ju bara en vinst. En vinst, som man så svårt trånar efter och så väl är värda efter klubbens sämsta säsong i högsta ligan någonsin.