Förlust efter en bra första halvlek

Osasuna gjorde återigen en riktigt bra första halvlek under lördagskvällen då serieledarna Real Madrid kom på besök och man hade 1-1 efter de första 45 minuterna. Under den andra halvleken var dock huvudstadslaget numret större och kunde ta hand om de tre poängen efter att ha gjort ytterligare två mål.

1:a halvlek

2:a halvlek

Ingen av lagens två tränare valde under fredagen att gå ut med någon trupp och under lördagsförmiddagen gjorde Zidane officiellt vilka 19 spelare han valde att resa till Pamplona med. När det kom till Osasuna så valde man att hålla en låg profil angående de 18 som tog plats i matchtruppen. Det var inte förens startelvan presenterades en timma innan match som det blev klart att Olavide, Otegui, Imanol och brorsan Unai Garcia , Márquez, Buñuel och slutligen Mérida stod utanför densamma.Inga större skrällar där men det blev nu tydligt att Vasi valt att ändra på uppställningen och att det nu var en 4-4-2 uppställning han valt istället för den 3-5-2 man spelat med under de senaste matcherna. En något mer defensiv uppställning alltså vilket kanske inte är så dumt när man möter ligaledarna. De som fick starta matchen på den nyinstallerade ”bänken” var: Mario Fernández, David Garcia, Oriol Riera, Kenan Kodro , Miguel De las Cuevas, Carlos Clerc och Raoul Loé.Startuppställningen var alltså ändrad där Vasi valde att använda sig av fyra försvarare, utöver det två defensiva mittfältare och resten i en mer offensivare roll. Debutant för dagen var Nikola ”Vuja” Vujadinovic som klev in i startelvan. De elva som startade matchen var, i målet,med en fyrbackslinje framför sig bestående av, från höger,och. Mittfältet, från höger, bestod avoch. På topp börjadeochInget höjdarväder i Pamplona enligt prognosen, under lördagen, och precis som mot Sociedad för ca: en vecka sedan var det mulet och runt 6-7 grader runt matchstart. Den nya gräsmattan på El Sadar som alltså skulle ta emot 22 spelare och ett domarteam, för första gången, såg i vart fall riktigt fin ut. Osasuna startade i sitt röda hemmaställ medan gästande Real Madrid som vanligt ställde upp i helvitt. Oier vinner slantsinglingen och väljer planhalva vilket innebär att Real spelar av matchen. Innan dess håller man dock en tyst minut för de 17 som avled vid publikolyckan i Angola.Inget högt tempo inledningsvis med det är gästerna som tar hand om taktpinnen och skaffar sig en hörna i fjärde minuten. Osasuna får fokusera på försvar och gör det bra men försöker genom Berenguer på vänsterkanten några gånger. Matchen står och väger och hemmalaget står upp riktigt bra. Man skaffar sig sin första hörna i de 12:e minuten och sätter lite press på ligaledarna. Minuten efter det åker Tano på en rejäl smäll i en närkamp med Isco och det ser ut som att han bryter höger smalben, rakt av. Vasi väljer att sätta in David Garcia istället för Tano som bärs ut på bår.Osasuna är faktiskt laget som för och skapar mest och i den 18:e minuten får Tienza iväg ett bra skott som Navas tvingas göra en bra räddning på. Hemmalaget fortsätter bra och Jaime skaffar en frispark strax utanför straffområdet som han tar själv men skottet går högt över. Real får lite bollinnehav ibland och i den 24:e blixtrar de till när Benzema hittar Ronaldo i djupet och han gör rutinerat. Osasuna fortsätter framåt efter målet och matchbilden ser ut som tidigare. Berenguer gör det bra på sin vänsterkant och hemmalaget är de som skapar mest.I den 33:e minuten får man till slut utdelning på sitt fina spel när Fuentes hitta Sergio León med en formidabel djupledsboll som gör honom helt fri. Han kan iskallt lobba över en utrusande Navas och se bollen gå in i mål till. Gästerna skapar ett jätteläge någon minut senare när Benzema bara skall slå in bollen men Sirigu är där med fingertopparna och försvaret kan sedan reda upp situationen. Real har fått lite mer att säga till om under de sista minuterna i en mycket underhållande halvlek. Jämnare fördelning av bollinnehavet i slutminuterna men det är helt klart Osasuna som skapat mest vilket även grafiken bevittnar om där man uppger 5-2 i skott på mål till hemmalaget.När spelarna äntrar planen inför den andra halvleken ser det ut som att det är regn i luften och bland de 17 770 på läktaren syns en hel del uppfällda paraplyn. Sergio León är het och skaffar Osasunas tredje hörna efter ett riktigt bra skott. Hemmaspelarna ser riktigt taggade ut och ger allt i varje närkamp. Bättre fart på gästerna inledningsvis och man är laget som för. I den 53:e minuten gör Osasuna sitt andra byte när man tar ut Fuentes mot Clerc. Danilo hos gästerna tvingas ut på bår efter en närkamp med David Garcia och Real byter in James. Osasuna fortsätter att göra det bra och Real har svårt att skapa något trots stort bollinnehav.I den 61:a minuten gör Osasuna sitt tredje byte när man tar in Loé mot Tienza och man har därmed bytt ut de spelare som dragit på sig var sitt gult kort. I den 62:a minuten kommergenom Isco. Han kommer i en andravåg efter att Benzema tagit sig in i straffområdet. Hemmalaget försöker gå framåt men det slutar i en indianare och Real kan överta bollinnehavet igen. Gästerna verkar inte direkt ha bråttom längre och behåller bollen fint inom laget och verkar mer sugna på kontringar. Ronaldo får ett bra läge som ger en hörna där Ramos är nära med skallen med kvarten kvar.Ligaledarna har nu full kontroll på händelserna och det är tydligt at orken hos hemmalaget börjar tryta. Real söker fortfarande ett mål för att stänga matchen och skapar chans på chans under den sista kvarten. Osasuna har inte mycket att komma med men León blixtrar till i den 83:e med ett bra skott. DomareIglesias Villanueva, som skött tillställningen exemplariskt, lägger till tre minuter på de 90 som spelats och under dessa kan Vasquez fastställa slutresultatet tillÄnnu en riktigt bra insats av Osasuna och framförallt i den första halvleken där man till stor del äger bollinnehavet och skapar flest chanser. Dock möter man ett lag med världsstjärnor som inte behöver många chanser för att sätta dit den, och där ligger skillnaden, effektiviteten. Osasuna gör mål på var sjätte sjunde rejäl målchans medan ett världslag som Real gör mål på varannan. Till den andra halvleken stuvade Zidane om i sin uppställning och efter det tog man över mittfältet och hela matchen.Ja, det är väldigt frustrerande att man inte kan få ut mer av det spel man skapar och även om det ser bra mycket bättre ut nu än det gjorde i inledningen av säsongen så räcker man helt enkelt inte till. Ja, nu kanske man inte skall kräva tre poäng mot Real direkt men man har minst sagt haft ett riktigt oflyt denna säsong. Utan att veta säkert är jag ganska övertygad om att man under kvällens match åkte på sin fjärde långtidsskadade spelare då Tanos högra smalben såg ut att vara av. Tredje försvarsspelaren som försvinner men då borde Javier Flaño snart vara på väg tillbaka då han ju skadade sig för 20 omgångar sedan.I tabellen händer inte mycket då ju Osasuna ligger sist men under morgondagen kan alla tre konkurrenter ovanför Pamplonalaget utöka glappet vilket inte vore så bra. Härnäst är det Celta Vigo som gäller i Galicien och det lär bli en tuff uppgift då de ju visat att de kan spela riktigt bra fotboll då man ju eliminerade självaste Real Madrid ur cupen över två matcher.