2017-04-09 18:30

Osasuna - CD Leganés

2-1



Sergio León dundrar in 2-1 och Osasuna har tagit sin första hemmavinst denna säsong.

Första segern på El Sadar!

Osasuna kunde under söndagen ta sin andra raka seger efter att ha vänt 0-1 mot Leganés. Sergio León blev tvåmålsskytt efter att i första halvlek kvitterat på straff och i den andra bombat in segermålet till 2-1.





En 4-4-2 uppställning var vad som bjöds denna söndag där Vasi valde att sätta in anfallaren Riviere på höger mittfält. Startelvan i sin helhet, i målet Salvatore Sirigu som hade en backlinje framför sig bestående av, från höger, Aitor Buñuel, Oier Sanjurjo, David García och Juan Fuentes. Mittfältet bestod av, från höger, Manu Riviere, Fausto Tienza, Fran Mérida och Miguel Olavide. På topp Sergio León och Kenan Kodro.



Högsommarvärme i Spanien och i de norra delarna har man haft strålande sol och över 20 grader varmt. Vid matchstart visa termometern på 21 grader och alltså riktigt bra förhållande för fotboll. Gästande Leganés ställde upp i sina blåvitrandiga tröjor (Hur många lag i La liga har det egentligen?) och



1:a halvlek



Fantastisk stämning på ett så gott som fullsatt El Sadar när matchen drar igång. Rörig inledning men efter några minuter kan Osasuna ta tag i taktpinnen. Man skapar några frisparkar och inlägg men ingen riktig farlighet. Leganés gör det bra när man får chansen med sitt kvicka passningsspel. Hemmalaget har svårt att komma någonvart och blir ofta av med bollen. Mérida vinner boll på mitten och får iväg ett hyfsat skott, men över. Gästerna spelar bättre nu och ordnar en dubbelhörna i den 15:e minuten. På den andra kan Siovas sätta foten till och göra 0-1 efter en fin nickförlängning på första stolpen.



Rörigt i Osasuna och man har förtvivlat svårt att få igång några allvarliga chanser framåt. Istället känns gästerna hetare och de vänder snabbt när de får chansen. De känns helt enkelt stabilare, snabbare och bättre. De skapar sin tredje hörna efter 30 minuters spel men utan resultat.



Osasuna sticker upp och Riviere hinner upp en boll innan kortlinjen som han slår in mot León i straffområdet. Denne rivs ner av Tito och domare Ocón Arraiz kan inget annat än blåsa straff. León gör inget misstag från 11 meter och slår behärskat in 1-1. Bra mycket bättre fart på hemmalaget efter målet och man lyckas skapa några halvchanser. Tienza har en bra nick efter bra spel från hemmalaget och kvitteringen har verkligen ändrat på matchbilden. Bra tempo och riktigt underhållande första 45 minuter.



2:a halvlek



Vasiljevic väljer att göra ett byte i halvtid då han tar ut Riviere mot Berenguer. Gästerna börjar andra halvlek bäst men Osasuna blixtrar till och León får ett jätteläge som gästernas målvakt Herrerin tvingas rädda till hörna. Det blir ytterligare en som Berenguer sånär kan finna Kodro på. Leganés håller spelet uppe väl och skapar en hel del, bland annat två hörnor, och är för tillfället laget som styr och skapar mest.



I den 62:a minuten byts Causic in mot Tienza som dragit på sig ett gult kort. Jätteläge för gästerna på en frispark men Gabriels nick träffar inte mål. Fortsatt bra spel från gästerna som trycker på bra och Osasuna har svårt att komma med något offensivt. I den 71:a minuten blixtrar man dock till igen. Berenguer kan styra fram Nauzets utspark till León som drar till med vänstern och 2-1 är ett faktum. De 14 421 på läktaren blir som tokiga och det sjungs rejält. Efter målet gör Osasuna sitt sista byte när man tar ut Olavide mot Torres.



Precis som efter kvitteringen i första halvlek lyfts hemmalaget av målet och fortsätter gå framåt. León frispelas av Causic men chippen över målvakten tar i stolpen och på returen kommer en försvarare emellan. Jätteläge igen någon minut senare när León hittar Torres som skjuter från långt håll men den går utanför. Riktigt underhållande med bra chanser åt båda håll. Gästerna trummar på och har tagit över nu i jakten på en kvittering. Osasuna står dock upp bra genom att försöka anfalla. Domare Ocón Arraiz lägger till fyra minuters tillägg och under dessa fortsätter trycket från Leganés. Men Osasuna kan reda ut stormen och ta sin första seger hemma på El Sadar denna säsong.





Två raka vinster! Jag vet inte riktigt vad jag skall säga. Det var ett tag sedan sist man vann två raka matcher och det måste varit i playoffspelet förra säsongen som det skedde senast. Ja man är nästan lite chockad. Men samtidigt härligt att man fått hål på den där nollan och nu är hotet om ännu ett bottenrekord raderat. En titt i tabellen gör klart att man nu bara är tre poäng bakom Granada (som man tar emot på El Sadar i omgång 37) och fem poäng bakom Sporting som möter



En typisk Osasunavinst idag. Man ligger under och lyckas vända vilket inte skett många gånger denna säsong men det har hänt förr, var så säker. Tvåmålsskytten Sergio León gör en av sina bästa matcher i den röda tröjan och hade faktiskt bud på ett eller två mål till. Bitvis såg det riktigt bra ut och det känns verkligen som att man fått tillbaka en hel del självförtroende efter seger mot Alavés vilket nu alltså gav ytterligare en trepoängare. Och jag tror truppen är enormt glada över att äntligen få ha gett sin hemmapublik en seger, en seger som de fått vänta på väldigt länge. Härnäst väntar ännu ett Madridlag då man om ca: en vecka möter ligatrean Atlético vilket inte lär bli lätt.



Härnäst väntar ännu ett Madridlag då man om ca: en vecka möter ligatrean Atlético vilket inte lär bli lätt.

2017-04-09 21:45:00

