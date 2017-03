2017-03-01 19:30

Osasuna - Villarreal

1-4



Roberto Torres har reducerat på straff.

Fortsatt ingen hemmaseger!

Osasuna åkte på ett tidigt baklängesmål och efter det kunde man aldrig riktigt resa sig. Man kunde få till en reducering vid ställningen 0-2 men sedan kontrade Villarreal sönder hemmalaget och vann till slut med 1-4.





Totalt sex ändringar i startelvan sen i söndags och till kvällens match var de båda anfallarna utbytta. I backlinjen startade Salvatore Sirigu med en trebackslinje framför sig bestående av, från höger, Oier Sanjurjo, Nikola Vujadinovic och Unai Garcia. Femmannamittfältet, från höger bestod av Alex Berenguer, Goran Causic, Roberto Torres, Imanol Garcia och Carlos Clerc. På topp lagets två bästa målskyttar, Sergio León och Oriol Riera.



11 till 12 grader i Pamplona vid matchstart och temperaturen föll ytterligare någon grad under matchen. Gästande



1:a halvlek



Mardrömsinledning när Villarreal redan i den andra minuten, och matchens första riktiga anfall, gör 0-1. Bakambu avlossar ett skott i höjd med förlängda mållinjen som på något konstigt sätt tar sig förbi Sirigu via stolpen och sen kan Soriano enkelt slå in ledningsmålet. Osasuna reagerar på rätt sätt och går framåt och skaffar sig en hörna i den femte minuten. Det bli ytterligare en minuten senare och man fortsätter trycka på. Gästerna får tag på bollen och försöker behålla den inom laget men hemmalaget är de som är offensivast under den första kvarten.



Villarreal har fått mer att säga till om nu och håller bollen starkt inom laget och visar sitt kunnande. Osasuna måste gå framåt vilket öppnar upp för kontringar. Gästerna skaffar sig sin första hörna i den 22:a minuten och man känns helt klart hetare för tillfället. I den 25:e minuten river Berenguer ner en motspelare och domare González González kan inte annat än blåsa straff. Soldado slår den och Sirigu räddar men domaren menar att spelare varit inne i straffområdet och straffen går om. Denna gång gör inte Soldado något misstag och 0-2 är ett faktum. Osasuna försöker gå framåt men har det svårt.



Jättechans för Soriano i den 31:a minuten efter ett inspel snett bakåt men skottet går över. Osasunaspelarna är frustrerade och det känns redan efter en halvtimmas spel vart åt detta lutar. Osasuna fortsätter försöka men har svårt att komma till avslut. Man krånglar till det och spelar svårt och istället kan gästerna spela avslappnat och skapa klart hetare chanser. Man har full kontroll på läget och ser rejält stabila ut.



2:a halvlek



Bra chans tidigt för gästerna men skottet går utanför. Osasuna verkar ha tappat momentum och det är de gulklädda som styr och ställer lite hur de vill, som de verkar. Bakambu har ett bra läge men Sirigu kan klara. Fint spel av gästerna igen i den 53:e minuten och de närmar sig ytterligare ett mål med stormsteg. Hemmalaget försöker men det går för långsamt och man kommer ingen vart. Offerviljan och kämpaglöden finns där men inte spelet. I den 60:e minuten gör Osasuna sitt första byte när man byter in Olavide mot Imanol Garcia.



Villarreal skapar flera chanser men passar en gång för mycket och verkar vilja göra det snyggt istället för att bara sätta dit den. I den 63:e rivs Sergio Leon ner rätt enkelt men domaren tvekar inte och dömer straff. Torres kliver fram och får några råd av Leon innan han slår den mitt i målet till 1-2. Hemmalaget väcks till liv av målet men framförallt kanske hemmapubliken. Positivare spel från Osasuna nu som känner vittring på en poäng. Man äger boll men har svårt att skapa något riktigt allvarligt. Jätteläge för Riera när han nickar strax utanför på en frispark. Såklart dyker kontringslägen upp för gästerna när hemmalaget pressar på och på det andra försöket kommer 1-3 genom Borré.



Osasuna gör sitt andra byte i den 76:e minuten när man byter in Buñuel mot Clerc. 1-4 kommer när man visar repris på en kapning av Torres och det är Borré som gör sitt andra för kvällen efter katastrofalt samarbete mellan försvararna Oier och Vujadinovic. Hemmalagets sista byte sker direkt efter målet och det är Kodro som ersätter Riera. Matchen är avgjord sedan länge men trots det gör Osasuna försök att gå framåt. Villarreal ser hela tiden farliga ut med sin speed och det är tydlig klasskillnad mellan lagen. Domare González González lägger till två minuter och under dessa har gästerna ett skott i ribban men matchen slutar 1-4 och Osasuna har inkasserat sin nionde förlust på hemmaplan denna säsong.





Efter det tidiga målet kändes det som att hemmaspelarna tappade lusten helt, och visst måste det vara tungt att få ett mål emot sig redan efter 90 sekunder med den situationen man befinner sig i. Att starta matchen i en än brantare uppförsbacke än man var i innan matchen kan inte vara lätt. Man väcks dock till liv efter reduceringen men då man måste gå framåt för en kvittering kommer kontringslägena som ett brev på posten. Och när man uppträder som Oier och Vuja gjorde vid 1-4 målet inser jag att man inte har mycket att hämta i denna liga. Man är helt enkelt för dåliga rakt igenom.



Tyvärr känns det nu som man tappat allt vad spelidé heter och det ser tyvärr alldeles för lojt ut. Idag kunde man skönja en viss uppgivenhet som inte setts till tidigare och det tidiga baklängesmålet är nog en anledning. Med 13 omgångar kvar av denna säsong är det nog bara att inse att det blir segundafotboll igen nästa år. Tyvärr tror jag man inte har mycket mer att hämta och man får nu sikta in sig på att försöka slå Sportings bottenrekord på 13 poäng under en säsong.



Sporting som ikväll för övrigt åkte på en rejäl förlust mot



0 KOMMENTARER 269 VISNINGAR

2017-03-01 23:00:00

