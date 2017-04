2017-04-01 16:15

Osasuna - Athletic

1-2



Fortsatt utan hemmaseger

Athletic Bilbao kunde ta ledningen redan efter tolv minuter och när man ökade på till 0-2 i slutet av den första halvleken blev uppförsbacken för lång för Osasuna. Hemmalaget kunde dock reducera med tio minuter kvar men var aldrig riktigt nära att få med sig någon poäng.

Raoul Loés sträckning var värre än befarat och han togs ur truppen som till en början bestod av 19 man. Två timmar innan matchstart annonserades att Nikola Vujadinovic hade febersymtom vilket innebar att han också togs ur truppen och ersattes av Imanol Garcia. Ändringar i sista stund alltså för tränare Vasiljevic och troligtvis sprack den tänkta backlinjen då "Vuja" försvann. Istället tog Oier steget in i mitten och flankerades av David och Unai Garcia.



”Vasi” valda att ställa upp laget i en 3-5-2 uppställning där yttermittfältarna Buñuel och Clerc var tänkta att hålla ett öga på defensiven från sina respektive kanter. De spelare som började matchen på bänken var Mario, León, Berenguer, Tienza, Fuentes, Imanol och Olavide. Startelvan i sin helhet såg ut som följer. I målet, Salvatore Sirigu med en backlinje framför sig bestående av, från höger, David Garcia, Oier Sanjurjo och Unai Garcia. På mittfältet spelade, från höger, Aitor Buñuel, Miguel de las Cuevas, Goran Causic, Fran Mérida och Carlos Clerc. Som anfallare startade Oriol Riera och Manu Rivière.



Aprilväder i Pamplona där sol och regn växlade om vartannat. 12 plusgrader och växlande molnighet med en sol som tittade fram då och då var alltså väderläget runt matchstart.



1:a halvlek



Athletic börjar bäst genom att ta tag i bollinnehavet med en gång och Osasuna har svårt att skapa något framåt. Felpassningarna avlöser varandra från hemmalaget och gästerna lär utnyttja detta om man inte ser upp. Athletic fortsätter äga matchen och i den 12:e minuten kommer 0-1 genom Aduriz efter fint förarbeta av Williams och De Marcos. Osasuna skaffar sig en hörna men David Garcias nick kan enkelt Kepa i gästernas mål ta hand om.



Ett lättare regn har börjat falla över El Sadar och Osasuna verkar lite piggare efter baklängesmålet. Riviere har en bra nick och på den efterföljande hörnan har man en stolpträff. En bra period av hemmalaget men efter det är det gästerna som återigen tar hand om initiativet. Bra frisparksläge för Athletic i den 27:e minuten men Osasunas försvar kan, efter en del problem, reda ut situationen.



Halvchanserna växlar av varandra från de båda lagen samtidigt som regnet tilltar. Hemmalaget skaffar sig en dubbelhörna men utan att skapa något farligt. I slutet av halvleken tar Athletic över spelmässigt men De las Cuevas får ett friläge men avslutet blir alldeles för tamt. Istället kan Williams öka på till 0-2 i den 44:e minuten efter en fin individuell prestation. Psykologiskt sämsta tänkbara tillfälle att släppa in ännu ett baklängesmål.



2:a halvlek



Gästerna inleder andra halvlek bäst och verkar kunna göra lite som de vill. De las Cuevas får ännu en gång ett bra läge och har med sig Riviere men väljer eget avslut som återigen blir för tamt, rätt på målvakten. Williams hos gästerna har en bra kväll och ett självförtroende som det lyser om, något som helt saknas hos hemmalaget. De las Cuevas får ytterligare ett hyfsat läge men det mynnar ut i ännu en hörna.



När Pamplonasonen Raul Garcia byts ut i den 61:a minuten får han stående ovationer från de 15694 på läktaren. Fem minuter senare väljer tränare Vasi att göra lagets första byte när han tar ut Oriol Riera mot Sergio León. Osasuna fortsätter jobba och har inte gett upp men när man går framåt öppnar man upp för kontringar. I den 71:a minuten gör hemmalaget sitt andra byte när man tar in



I den 79:e minuten kan Osasuna reducera till 1-2 genom den inbytte Sergio León som stänker upp bollen i krysset efter att Riviere lyckats styra fram bollen åt honom. Hemmalagets sista byte sker en stund senare när Aitor Buñuel byts ut mot Miguel Olavide. Ytterligare en bra chans för Aduriz men denna gång missar hans skott målet helt och hållet. En tempoökning har skett under de sista minuterna då Osasuna jagar en kvitering och Athletic vill stänga matchen. Domare Munuera Montero lägger till tre minuter på de 90 som spelats men inga riktigt farliga chanser skapas och matchen slutar 1-2.





Bara att räkna in den 21:a raka matchen utan seger och även om man hade bra perioder under denna match är man långt ifrån en trepoängare. Man slås av hur svårt Osasuna har att hitta varandra genom normalt passningsspel. Man gör det svårt för sig och istället för att hitta de lätta utvägarna skall man försöka spetsa till det vilket man inte har kapacitet till. Det känns som ett splittrat lag utan harmoni och alla enkla misstag man gör kan jag bara härleda till den dåliga självkänsla man har efter denna miserabla säsong. Dessutom börjar man nog även hänga med huvudet en del nu när man är helt avsågade. Fyra gula kort idag visar på att man inte riktigt kan ta hand om frustrationen som måste koka inombords.



Fran Mérida drar på sig sitt femte totalt och kommer därmed att vara avstängd i nästa match mot Alavés. Ja redan på onsdag kommer man resa till Vitoria för match mot lokalkonkurrenten Alavés som just i detta nu ligger på en finfin tiondeplats med 40 inspelade poäng. Men först skall Alavés gå en omgång mot ligaledarna



Fyra gula kort idag visar på att man inte riktigt kan ta hand om frustrationen som måste koka inombords.Fran Mérida drar på sig sitt femte totalt och kommer därmed att vara avstängd i nästa match mot Alavés. Ja redan på onsdag kommer man resa till Vitoria för match mot lokalkonkurrenten Alavés som just i detta nu ligger på en finfin tiondeplats med 40 inspelade poäng. Men först skall Alavés gå en omgång mot ligaledarna Real Madrid och den matchen spelas i morgon. Tar man inga poäng kan man heller inte avancera i tabellen och därför behåller Osasuna bottenplatsen med sina 11 inspelade poäng.

2017-04-01 19:30:00

