Förväntad förlust mot Atlético

Osasuna hade absolut inget att komma med under påskaftonen då man besökte Atlético de Madrid. Hemmalaget hade full kontroll på händelserna och kunde planenligt vinna med 3-0. Osasunas målvakt Salvatore Sirigu stod för matchens händelse då han inom loppet av två minuter tog två straffar och höll på så sätt nere siffrorna.

1:a halvlek

2:a halvlek

Då tränare Vasiljevic valt att kalla 19 spelare till dagens match var detsom ställdes åt sidan och kanske inte så konstigt då mittfältaren nyligen varit skadad. Vasi valde till denna match att ställa upp laget i en 5-3-2 uppställning där Berenguer och Clerc spelade ytterbackar på varsin kant. Den unge Olavide gick in i startelvan på mittfältet till fördel för både Torres, Mérida och De las Cuevas vilket var lite av en överraskning. De spelare som fick starta matchen på bänken var Nauzet, Vujadinovic, Buñuel, Torres, Mérida, De las Cuevas och Riera.Under veckan har man ju finslipat försvaret och med fem försvarare framför Sirigu i målet var det tänkt att hålla tätt. Startelvan i sin helhet, i måletmed en backlinje framför sig bestående av, från höger,och. Mittfältet bestod av, från höger,, och. På toppoch. Inte några större förändringar egentligen från senast då man vann mot Leganés.Fortsatt riktigt fint väder i Spanien och våren verkar ha kommit på allvar till skillnad mot här hemma i Sverige. Vid matchstart visade termometern runt 25 grader och solen strålade med all sin kraft. Atlético ställde upp i sina klassiska röd-vit randiga tröjor och gästande Osasuna i sitt gröna bortaställ för tionde gången denna säsong. Hemmalaget spelade av matchenDå Påskafton är en traditionell dag för släkt och vänner sågs inte denna match på sedvanligt ställe och det blev plötsligt väldigt svårt att hitta en stream. Efter ungefär 15 minuter lyckades jag och när matchbilderna till slut kopplas upp står det 0-0.Ett lag på banan som det ser ut och Osasunas defensiv prövas hårt. Härlig stämning i solgasset på Calderón och strax över 44.000 hade tagit sig till arenan denna dag. Hemmalaget äger spelet totalt och försöker spela sig igenom ett kompakt Osasunaförsvar gång på gång. Dock blir det mestadels försök från kanterna vilka gästerna kan ta hand om. Som väntat har Osasuna inget att komma med framåt och det är bara en tidsfråga innan hemmalaget tar ledningen. I den 30:e minuten kommer ocksådå Carrasco får gott om tid att sikta in sig och skottet, strax utanför straffområdet, sitter välplacerat till höger om Sirigu.Efter målet försöker Osasuna gå framåt, vilket öppnar för kontringar, men skaffar sig i alla fall en hörna i den 34:e minuten. Det är dock bara ett temporärt besök för omgående tar hemmalaget över bollinnehavet igen och matchbilden återgår som till tidigare. Gästerna får en offensiv frispark i den sista minuten av halvleken men den går direkt i armarna på målvakten Oblak.Det tar bara runt en minut av andra halvlek innan hemmalaget kan öka på till. Thomas hittar Carrasco perfekt på bortre stolpen och mittfältaren behöver bara sätta skallen till, obefintligt markerad av Olavide. Det rödvit randiga maskineriet fortsätter trumma på och man verkar inte vara riktigt nöjda. Gästerna skapar en frispark och lyfter upp laget och direkt blir det istället en kontring för hemmalaget så Oier tvingas dra på sig ett gult kort. I den 57:e minuten gör Osasuna ett dubbelbyte när man tar in De las Cuevas och Buñuel till förmån för Olavide och Clerc.kommer i den 61:a minuten när Filipe Luis blir frispelad i den vänstra delen av straffområdet och kan enkelt placera in bollen i Sirigus vänstra gavel. Osasuna spellar inte lika kompakt längre för att ha en chans att gå framåt snabbt men ytorna som bildas är helt klart till fördel för hemmalaget. Ett “utdraget” Osasuna kan störa Atlético högre upp och tillbringar stundtals tid på offensiv planhalva men det ser samtidigt livsfarligt ut när hemmalaget vinner boll. Tiago byts in mot Torres i hemmalaget och hela Calderón välkommnar tillbaka sin försvarare som varit skadad en längre tid.Gästerna gör sitt sista byte i den 76:e minuten när Tienza lämnar plats för Torres. Osasuna får låna bollen under en period och kan hålla den inom laget men utan att lyckas komma med avslut. Betydligt jämnare spel under slutet av matchen och gästerna kämpar för att snygga till siffrorna. Jättechans för Correa efter en fin individuell prestation men hans avslut går inte på mål. Strax efter det rivs samme spelare ned i straffområdet och domare Melero López blåser straff. Carrasco kliver fram för att säkra ett hattrick men Sirigu är med på noterna och klarar. Minuten senare tar bollen på De las Cuevas arm och Melero López blåser straff igen. Denna gång är det Thomas som kliver fram till straffpunkten men Sirigu kan läsa även denna straff och räddar ännu en gång. Tre minuter läggs till på de 90 som spelats och under dessa är det hemmalaget jagar ytterligare ett mål men Osasuna håller tätt och matchen slutar 3-0, precis som undertecknad tippat.Ja, det slutade med en hemmaseger som väntat och det med beskedliga 3-0 med tanke på all det bollinnehav som hemmalaget hade. Tack var Sirigu kunde siffrorna hållas nere då han tog två straffar inom loppet av två minuter, något jag aldrig tidigare sett inom fotboll på denna nivå. Självklart blir han också utsedd till gästernas bästa spelare denna kväll och har med denna otroliga insats helt klart stärkt sina aktier inför framtiden. Då han bara är ett lån hos Osasuna finns redan rykten om klubbar som visat intresse och Bayern München skall vara ett av dessa.Toppen mot botten var det som möttes idag och det var mer än väl tydligt under, framförallt, den första halvleken. Precis som undertecknad misstänkte valde Simeone att vila en del spelare och den härlige Griezmann behövde aldrig bytas in. Klar klasskillnad idag alltså vilket det också skall vara mellan en ligatrea och ett jumbolag som redan är avsågat. För Osasunas del blir det nu till att slicka såren och ladda om batterierna då man om exakt en vecka skall möta bottenkonkurrenten Sporting Gijon hemma på El Sadar. Sporting som tidigare under lördagen hade besök av ligaledarna Real Madrid och spelade 2-3.