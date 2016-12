Höstsummering Osasuna 2016

En sammanfattning av vad som skett i klubben sedan i slutet av juni då man tog steget tillbaka till La liga efter att ha vunnit samtliga slutspelsmatcher. Säsongens värvningar och höstens matcher redogörs här tillsammans med en del statistik, tankar och funderingar.

Efter avancemanget till La liga – tillbaka i Primeran

Truppen – värvningar och försäsongsmatcher

Höstens matcher och lite annat

(respektive matchrapport finns under motståndarlagets namn)

Copa del Rey – anno 2016

Statistik, målskyttar, tankar och funderingar