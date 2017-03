2017-04-01 16:15

Osasuna - Athletic



Oriol Riera, målskytt senast mot Athletic, ska vi hoppas på en repris.

Inför: 15:e gången gillt?

Osasuna tar under lördagseftermiddagen emot Athletic Bilbao och skall för femtonde gången denna säsong försöka vinna en hemmamatch. Gästande Athletic är på pappret det klart bättre laget men när dessa två lag möts vet man aldrig hur det slutar.





För övrigt söker klubben med ljus och lykta efter en ny sportchef och även en ny tränare till nästa säsong. Enligt tidigare uppgifter skulle man presentera en sportchef innan mars månads slut vilket blir lite svårt nu men förmodligen kommer ett besked inom kort. Om ytterligare en månad skall en ny tränare anställas och med dessa tidiga rekryteringar ger man både sportchef och tränare gott om tid på sig att bygga upp ett lag. Samtidigt får man ju även känslan att man ser framåt mot nästa säsong i segundan och att man vill komma så väl förberedd som man kan. Något man ganska tydligt inte var till denna säsong.



CA Osasuna



Efter närmare två veckors uppehåll är det alltså dags för match igen och för en vecka sedan spelade man en träningsmatch mot



Läget i truppen är väl ungefär som den sett ut hela säsongen. Fortsatt fyra stycken långtidsskadade spelare och utöver dessa är även Roberto Torres och Jaime Romero borta på grund av skador. Osasunas, för tillfället, mest formstarke anfallare Kenan Kodro har problem med en axel efter sin match med Bosnien Hercegovina i tisdags då man mötte Albanien i en träningsmatch. Han deltog i dagens träning men man valde att inte ta ut honom i truppen. Raoul Loé är även ett frågetecken då han under dagens träning kände smärta och det återstår att se om han är spelbar. Glädjande är att både Fausto Tienza och Alex Berenguer är tillbaka i truppen efter en månads frånvaro på grund av skador. Nedan den trupp som togs ut till matchen mot Athletic.



Målvakter: Mario, Sirigu

Försvarare: David García, Oier, Unai García, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Buñuel

Mittfältare: Causic, Berenguer, Tienza, Fran Mérida, De las Cuevas, Loé, Olavide

Anfallare: Sergio León, Oriol Riera, Rivière





Athletic Bilbao



Athletic sniffar som vanligt på europaplatserna och ingen skillnad denna säsong. För tillfället ligger man på en sjundeplats i tabellen bara fyra poäng från Real Sociedad som innehar sjätteplatsen. Ja det är faktiskt tre baskiska lag efter varandra där då



Athletic kommer senast (närmare två veckor sedan) från en förlust på Bernabeú med 2-1 men innan dess har man fyra segrar på sex matcher. En akilleshäl denna säsong verkar vara bortaspelet och totalt har man "bara” tre vinster på bortaplan. Med totalt 11 inspelade poäng på bortaplan, av 39 möjliga, är man sämst av topp-tio lagen i ligan och vill man spela i Europa nästa säsong måste man förbättra sin bortastatistik. Inför morgondagens möte har man en riktigt hel trupp och trots att Yeray Álvarez har en mask för sin näsfraktur valde man att vila honom. Tillbaka i truppen är Mikel San José som var avstängd senast och Xabi Etxeita som inte tagit en plats i truppen på de senaste tre omgångarna. Nedan den trupp som tränare Valverde valde att kalla till mötet mot Osasuna.



Målvakter: Iraizoz, Kepa Arrizabalaga

Försvarare: Bóveda, Elustondo, Laporte, San José, Etxeita, Balenziaga, Lekue

Mittfältare: Beñat, Iturraspe, Susaeta,

Anfallare: Muniain, Williams, Aduriz



I mina ögon är Athletics lag på pappret klasser bättre än Osasuna och borde ganska så enkelt kunna ta hem de tre poängen. Men det har varit ett speluppehåll på två veckor, Osasuna jagar fortsatt sin första hemmaseger och Bilbaos bortafacit imponerar inte. Denna match klassas som ett derby och vi vet ju alla att när sådana spelas kan allt hända. Så någonstans känns det inte helt säkert med en bortaseger och tittar vi tillbaka till det första mötet lagen emellen denna säsong så slutade det oavgjort 1-1.



Nja, det finns något där som gör att det inte ser så självklart ut. Men om Osasuna skall ta sin första hemmaseger denna säsong (15:e försöket) gäller det att man börjar matchen bra och gärna tar ledningen tidigt. Att få arbete i motvind med ett baklängesmål efter fyra minuter (som senast mot Betis) har man inte råd med, och framförallt lär man inte ha den mentala styrkan efter den gångna säsongen. Vad sägs om en favorit i repris och ett oavgjort resultat igen!



Vad: La liga Santander, omgång 29

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: lördag 1:a april

Tid: 16.30

Domare: José Luis Munuera Montero

TV: Viasat Fotboll

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



2017-03-31 20:30:00

