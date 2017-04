2017-04-05 20:30

Alaves - Osasuna



De las Cuevas lär ta en plats i startelvan, här i en nickduell när lagen senast möttes.

Inför: Alavés – Osasuna

Osasuna reser i morgon de tio milen västerut för att ta sig an grannarna från Vitoria. De båda lagen som förra säsongen tog steget upp från Segundan har lyckats olika bra i högsta ligan och Alavés kommer helt klart göra en av sina bättre säsonger någonsin.





Kanske inte heller så konstigt då att de båda lagen klarat sig så olika bra under denna säsong. Ett lag som spelar bra fotboll och vinner sin serie har självklart bättre förutsättningar att behålla sin plats i den högsta ligan. Till skillnad då mot ett lag som med tur blir sexa i serien och sedan vinner kvalet. Ett sämre lag med sämre förutsättningar att klara sig kvar helt enkelt. Om jag inte helt missminner mig gjorde Córdoba något liknande säsongen 13/14. Man vann kvalet till La liga från sjundeplatsen (



CA Osasuna



Förlust senast mot Inget lag har någonsin tidigare spelat en hel säsong utan att vinna en hemmamatch och Osasuna kan med andra ord bli historiska på ett minst sagt pinsamt sätt. Men man har tur på det sättet att de fyra lag man har kvar att möta på hemmaplan (Leganés, Sporting,



I truppen finns det för tillfället en hel del skador. Nikola Vujadinovic, som strax innan matchen mot Athletic tvingades utgå på grund av febersymtom, är fortsatt ett frågetecken. Hans ersättare till den matchen, Imanol Garcia, skadade sig i höger ankel med Osasuna B under söndagen och är borta. Idag tvingades storebror Unai Garcia lämna träningen på grund av ett ömmande knä och läkarundersökningen visade på en knäskada. Kenan Kodro är fortsatt ett frågetecken efter att dragit på sig en ömmande axel i landskampsspel under förra veckan.



Utöver det är Raoul Loé, Jaime Romero, Roberto Torres borta på grund av skador och till det skall de fyra långtidsskadade spelarna läggas till, allt som allt är det 11 spelare på skadelistan. Dessutom är Fran Mérida avstängd efter att ha dragit på sig sitt femte gula kort i matchen mot Athletic. Tränare Vasiljevic valde under tisdagens träning, som hölls på El Sadar, att kalla upp två spelare från Osasuna B och vi får väl se om Iván Márquez eller Luis Perea tar plats i matchtruppen. Vasi valde att inte kalla några spelare under tisdagen och lär ha en hel del att tänka på till i morgon. För det är först då han vet vilka han har att tillgå och innan man reser till Vitoria vid lunchtid kommer matchtruppen presenteras.



Deportivo Alavés



Alavés har gjort det riktigt bra de senaste åren. Efter fyra säsonger i Segunda B (09–13) behövde man bara tre i Segundan innan man förra säsongen vann densamma och tog steget upp i La liga. Man gör med det sin 12:e säsong i den högsta ligan och till skillnad mot de andra två nykomlingarna (Osasuna och Leganés) har man klarat sig klart bäst och ligger för tillfället på en finfin 11:e plats. Man är bland annat det enda laget i ligan som slagit Barcelona på Camp Nou (1-2) men det kostade då man i returen blev förnedrade med 0-6. Dessa två lag drabbar samman igen i Copa del Rey finalen som spelas den 27:e maj och det är en av Alavés största framgångar då man tidigare som längst klarat sig till en semifinal.



Hemmamatcherna på Estadio Mendizorroza har dock varit en besvikelse denna säsong och man är ett av ligans sämsta hemmalag. Med bara fyra hemmasegrar är de bara Osasuna och Leganés som är sämre. Inför matchen mot lokalkonkurrenterna Osasuna i morgon kommer man senast från ett besök på Bernabeú där Real vann med 3-0. Innan dess har man en förlust på de sex senaste matcherna så formen verkar god. Tränare Pellegrino har inte en lika skadedrabbad trupp som sin kollega i Osasuna men frågetecken finns för tre spelare som nyligen varit skadade, lånet från Manchester City, Ruben Sobrino, och så de båda försvararna Carlos Vigaray och Kiko Femenia. Inte heller Pellegrino valde att kalla någon trupp idag och förmodligen presenteras den under morgondagen.





Osasuna har haft svårt för Alavés på senare år och under de två säsonger de stött på varandra i Segundan har Babazorros vunnit tre av de fyra mötena. Säsongen 14/15 lottades man mot varandra i Copa del Rey och då blev det ytterligare en förlust för Osasuna då Alavés vann med 2-0 efter förlängning. Det senaste mötet mellan lagen skedde i november 2016 och då vann Alavés på El Sadar med 0-1 vilket blev för mycket för Osasunas styrelse som valde att sparka den dåvarande tränaren Enrique Monreal. En vinst på de sex senaste matcherna lagen emellan är ju inte någon lovande statistik direkt och man kan lugnt säga att Alavés har en ganska så stor psykologisk fördel.



Jag tror Osasuna kommer få det tufft i Vitoria. Med en hel drös spelare borta blir det inte det bästa laget man ställer på benen i morgonkväll och dessutom kan en del nya spelare ta plats vilket bäddar för enkla misstag när man inte spelat ihop tidigare. Man skall inte måla fan på väggen men tyvärr tror jag Alavés är nummret för stora och lär bärga de tre poängen.



Vad: La liga Santander, omgång 30

Var: Estadio Mendizorroza, Vitoria, Álava

När: Onsdag 5:e april

Tid: 20.30

Domare: Xavier Estrada Fernández

TV: Viasat Sport

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



2017-04-04 19:30:00

